Elröppent egy év, a Forma-1 mezőnye pedig újra megérkezett a Magyar Nagydíjra. A hungaroringi látogatásuk ismét 2 nappal hosszabb lesz a szokottnál, hiszen a csapatok zsinórban másodszor nyújtják meg ittlétüket a szezonközi tesztnek köszönhetően, előtte azonban még futnak egy versenyt, amelynek jelen állás szerint nem a Ferrari vagy a Mercedes, hanem a Red Bull a favoritja.

Talán túlzás nélkül állíthatjuk: az év legfontosabb hétvégéje következik minden magyar Forma-1-rajongónak. A száguldó cirkusz mezőnye július utolsó hétvégéjén látogat el hazánkba, hogy összecsapjon a mogyoródi dombok között. Nyer-e Lewis Hamilton hatodszor, Sebastian Vettel harmadszor vagy Daniel Ricciardo másodszor? Erre a kérdésre csak vasárnap délután, 17 óra magasságában fogunk választ kapni, úgyhogy inkább nézzük, mit is kell tudni a 33. Magyar Nagydíjról!

Magát a Hungaroringet alighanem senkinek sem kell bemutatni, hiszen a hazai motorsport koronaékszereként nincs olyan F1-drukker, aki ne hallott volna már róla. A Budapesttől 20 km-re fekvő aszfaltcsík a főváros közelsége miatt kedvelt helyszíne a versenynaptárnak, a szurkolók és a pilóták egyaránt szeretnek ide jönni,

a kezdeti sztereotípiával ellentétben pedig igenis alkalmas izgalmas és fordulatos versenyek rendezésére, ahogyan azt az elmúlt években többször bizonyította.

Monza és Monte-Carlo mögött a jelenlegi versenynaptárban a Hungaroring a harmadik helyen áll a megszakítás nélkül rendezett F1-es futamok terén. Az első versenyt 1986-ban tartották a rekordidő, mindössze 8 hónap alatt elkészült pályán, a győzelmet pedig Nelson Piquet kaparintotta meg, miután az egyes kanyar külső ívén előzte meg Nigel Mansellt és Ayrton Sennát is. A pálya ekkor 4014 méter hosszú volt, de csak az 1989-es versenyig, amelyre a 3-as kanyar után kiegyenesítették az utat az előzések könnyítésének érdekében, 3968 méterre csökkentve az aszfaltcsík hosszát.

A következő nagyobb módosításra 1997-ben került sor, a célegyenest kijjebb tolták a főtribün irányába, ezzel 15 méterrel meghosszabbítva a nyomvonalat. Ez az átalakítás azonban eltörpült a 2003-as építkezések mellett, amelyek során 202 méterrel hosszabb lett a célegyenes, valamint a 12-es kanyar utáni egyenest is megtoldották, a pálya hossza így 4384 méterre nőtt, és elnyerte mai alakját.

Természetesen évről-évre történtek kisebb-nagyobb módosítások, amelyek a kerékvetőket, védőkorlátokat és bukótereket érintették, 2016-ra például újraaszfaltozták a nyomvonalat és kicserélték a helyenként még 1986-ból maradt szegélyköveket, valamint a bokszbejárat is megváltozott. Az idei évre is kozmetikáztak az aszfaltcsíkon, az egyik legjelentősebb módosítást a bokszutcában végezték el, miután a német túraautó-bajnokság (DTM) májusi futamán Lucas Auer egy pályabírót, Bruno Spengler pedig a szerelőit ütötte el, mivel egyikük sem tudta lefékezni az autóját a vizessé vált betonrétegen. Ezután a bokszutca szerelősávjában található felületet érdesebbé tették, hogy hasonló eset ne ismétlődjön meg.

Ami a pálya környezetét illeti, az is folyamatosan fejlődött, több mint 10 évig például kétszintes volt a bokszok mögötti terület, az úgynevezett paddock. A 2000-es futamra elkészült a főépület melletti Milleniumi Torony, 2008-ban kibővültek a garázsok, bő tíz éve pedig már csak székekkel felszerelt lelátókat találni a pálya mellett a korábban használatos padozott változat helyett.

Gyulay Zsolt, a Hungaroring elnök-vezérigazgatója az év elején a GPhíreknek úgy nyilatkozott: az idei verseny után szeretnék elkezdeni a pálya melletti létesítmények fejlesztésének első ütemét. Ebbe a lelátók, célegyenes melletti épületek, közművek és a beléptetőrendszer tartozik bele. Ezt követheti a sajtóközpont, a garázsok, a bokszutca, a paddock és a versenyirányító iroda újjáépítése.

Az évek során számos emlékezetes momentumnak adott otthont a Hungaroring Piquet győzelmeitől Mansell külön életre kelt kerékanyáján Michael Schumacher 4. világbajnoki címének ünnepléséig.

A jelenlegi mezőnyből öten nyertek már Magyar Nagydíjat, közülük Fernando Alonso 2003-ban pályafutása első sikerét aratta Mogyoródon,

míg Kimi Räikkönen és Daniel Ricciardo egyszer-egyszer, Sebastian Vettel háromszor, Lewis Hamilton ötször volt eredményes. A Mercedes britje ezzel csúcstartó, nála többször soha, senki nem nyert még a Hungaroringen, a második helyen Michael Schumacher áll 4 győzelemmel.

A Magyar Nagydíj legfontosabb statisztikái Helyszínek Hungaroring (1986- Legtöbb győzelem (pilóta/csapat) Lewis Hamilton (5) / McLaren (11) Legtöbb pole-pozíció (pilóta/csapat) Michael Schumacher (7) / McLaren, Ferrari (8-8) Az előző öt futam győztesei 2017: Sebastian Vettel, 2016: Lewis Hamilton, 2015: Sebastian Vettel, 2014: Daniel Ricciardo, 2013: Lewis Hamilton Futamgyőztesek a mezőnyből Hamilton (5), Vettel (2), Alonso, Räikkönen, Ricciardo (1-1)

„Szeretem a Magyar Nagydíjat. Mindenki azt mondja, hogy olyan, mint Monaco szalagkorlátok nélkül, de ez nem igaz. Ez Magyarország" – mondta Ricciardo. Gyors, normális esetben nagy a forróság, és habár szűk pálya, így is meglehetősen sok az előzés és mindig történik valami. A középső szektora az év egyik legjobbja, elég gyors, hirtelen irányváltásokkal."

A 2016-os újraaszfaltozás után Lewis Hamilton azért sajnálkozott, hogy a pálya elvesztette a karakterét, amihez a bukkanók is hozzá tartoztak. A négyszeres világbajnok véleményét Romain Grosjean is osztja. „Nagy különbséget jelentett az újraaszfaltozás, igen huplis pálya volt, most viszont sima, ami sajnálatos" – mondta a francia.

Lance Stroll, a Williams pilótája ennek ellenére úgy véli, továbbra is nagy kihívás elé állítja a pilótákat a futam.

„Kemény az itteni verseny, sokat kivesz belőlünk, nincs egy kis szünet sem, ráadásul általában nagyon meleg van. Ennek ellenére szeretek itt vezetni, szerintem élvezetes, régi vágású pálya. Nem csak a pályát, hanem Budapestet is szeretem, eltöltöttem már ott kellemes perceket."

Ahogy fentebb írtuk, a versenyzők többségének Budapest hangulata és közelsége is hozzá tartozik a Magyar Nagydíj élményéhez. Nincs ezzel másképp Max Verstappen és Fernando Alonso sem. „ Budapest király város, kicsit bulivárosként tartják számon, de nekem még nem volt lehetőségem megtapasztalni ezt. – mondta Verstappen. – Szép a Duna partján sétálni és egyszerre látni Budát és Pestet. Az ételeket is szeretem, mindig igyekszem enni egy adag gulyáslevest, általában vasárnap este."

„Imádom a szurkolókat Budapesten, mert mindig nagyon szenvedélyesek, ott vannak a reptéren, a hotel előtt, a pályán, sőt, még az autópálya mellett is a zászlóikkal. Mindig jó érzés ezt átélni – mondta Alonso. – Maga az aszfaltcsík olyan, mint egy nagy gokartpálya, lélegzetvételnyi időnk sincs. Normális esetben ez jó hétvége lehet nekünk, várom már, hogy Budapesten legyek és minden percét élvezzem."

Ultralágy először

Visszakanyarodva a pálya által támasztott kihívásokhoz, a csapatok maximális leszorítóerővel mennek, mégis a mechanikai tapadás határozza meg a jó teljesítményt az aerodinamikai helyett. A kanyargós vonalvezetés és a nagy meleg a gumikat sem kíméli, habár a Hungaroring lassú és közepesen gyors kanyarjaival nem tartozik a versenynaptár gumigyilkos helyszínei közé. A Pirelli – akárcsak a Német Nagydíjra – ide is a közepes, a lágy és az ultralágy keverékű abroncsait hozza, ismét kimarad tehát egy lépcsőfok a szuperlágy személyében.

A lila oldalfalú ultralágyaknak először lesz jelenése Mogyoródon, és ha figyelembe vesszük, hogy a Pirelli mindegyik keverékén lágyított az idénre, és a lágy felel meg a tavalyi ultralágynak, mindjárt két lépcsőt ugrottunk.

Ez a köridőkön is megmutatkozhat, ne lepődjünk meg, ha jócskán megdől a körrekord.

A gumiválasztás meglehetősen változatos mintát rajzol ki, az élmezőnyben is bőven akadnak eltérések, a legfeltűnőbbet azonban a Renault húzta, amely mindenki másnál több, 10 szettet tárazott be az ultralágyakból. A két legkevesebbet, 7-7 szettet a Mercedes és a Red Bull kért a lila oldalfalú Pirellikből. A Ferrarinál Vettelnek 9, Räikkönennek 8 garnitúrája lesz ultralágyakból, a vörösök tehát alighanem követik az eddig bevált taktikát: az élről akarnak rajtolni, és onnan menedzselni a versenyt. A legtöbb lágy gumija, szám szerint 5 szettje Hamiltonnak lesz az egész mezőnyből. Ez pont kettővel több, mint amennyi Vettelnek. Az előrejelzések meleget, 28-30 Celsius fokot jósolnak, de leginkább szombaton az eső is bekavarhat. Ennek vasárnapra már kisebb az esélye.

A Red Bull hétvégéje lehet?

A Hockenheimben történtek után – meg persze úgy általában – az embereket teljesen érthetően a világbajnoki címért folyó csata tartja lázban, amelybe a Red Bull versenyzői aligha szólhatnak bele. Miközben kíváncsian várjuk, hogy Sebastian Vettel és Lewis Hamilton hogyan folytatja késhegyre menő küzdelmét ötödik vb-elsőségéért, nem szabad azonban megfeledkeznünk az energiaitalosokról sem, akik könnyen ellophatják a show-t a Hungaroringen.

Daniel Ricciardo úgy nyilatkozott a Német Nagydíj előtt: csak akkor lenne elégedett szezonja első felével, ha megnyerné a Magyar Nagydíjat.

Tény, papíron a Red Bullnak Monaco után a Hungaroringen lehet a legjobb esélye arra, hogy legyőzze a Mercedest és a Ferrarit. A hercegséghez hasonlóan a mogyoródi dombok között is kihasználhatják autójuk erősségeit, és ha sikerül megszerezniük az első rajtkockát – még ha a Hungaroringen valamivel könnyebb is előzni – itt is nagy eséllyel verhetik vissza a másik két élcsapat támadásait a futamon.

Az Red Bull tudatosan beáldozta az ausztrál pilóta Német Nagydíját azért, hogy Magyarországon jó helyzetben legyen az erőforrás-elemek terén. Üröm az örömben, hogy Ricciardo Hockenheimben motorhiba miatt esett ki, ami ismét veszélybe sodorhatta a Magyar Nagydíj hátrasorolásos büntetés nélküli teljesítését. A Red Bull szóvívője a BBC-nek nyilatkozva azonban azt mondta, nem tartanak újabb büntetéstől a Hungaroringen, a hibás alkatrészt egy rendelkezésre álló, azaz nem vadonatúj darabbal fogják pótolni.

A teljesítmény mellett egy másik érdekes vonatkozása is lehet a hétvégének az energiaitalosok szempontjából, mégpedig Ricciardo szerződésének bejelentése. A Német Nagydíjon Lewis Hamilton és Valtteri Bottas is hosszabbított a Mercedesszel, az ausztrál hosszabbítása tehát már tényleg csak formaságnak tűnik. „Most, hogy Lewis bejelentése megtörténik, azt hiszem, fel fognak gyorsulni a dolgok" – nyilatkozta Christian Horner.

A célunk, hogy mindent véglegesítsünk a nyári szünetig, jó lenne úgy szabadságra menni, hogy a dolgok el vannak rendezve. Szeretnénk megtartani a jelenlegi pilótafelállást jövőre." Korábban Ricciardo is úgy nyilatkozott, hogy nem szeretne pihenés közben is a szerződésével foglalkozni, ezért több mint valószínű, hogy a Magyar Nagydíj ideje alatt megtörténik a bejelentés.

Túlóra vár a csapatokra

„Mivel pont a nyári szünet előtt van a futam, mindig van egyfajta jó érzés a paddockban, mielőtt mindenki elmegy a jól megérdemelt szabadságára" – nyilatkozta Ricciardo. Sokan azonban a futam leintésével még nem ránthatják elő a fürdőnadrágot a bőröndjükből, a tavalyi év után ugyanis a versenyhétvége utáni kedden és szerdán újra itt marad tesztelni a mezőny, legalábbis annak nagy része.

A Haas az egyedüli istálló, amely kihagyja a tesztet, és inkább a gyárban dolgozik a kötelező kéthetes leállásig. „A csapatunk inkább azokat az adatokat fogja elemezni, amelyeket a silverstone-i gumiteszten, az elmúlt futamokon és a szimulátorban gyűjtöttünk" – nyilatkozta Günther Steiner csapatfőnök. Sokan arra gyanakodtak, hogy a Haas egyszerűen azért utazik haza, mert tesztpilótáját, Santino Ferruccit kirúgta a Forma-2-es Trident csapat a silverstone-i versenyhétvégén mutatott ámokfutása után, a Haas pedig így nem akarja beültetni az autójába a Hungaroringen.

A szabályok kimondják, hogy a 4 szezonközi tesztnapból kettőn csak olyan pilóta vezethet, aki nem teljesített kettőnél több versenyt a Forma-1-ben.

Mivel Barcelonában Romain Grosjean és Kevin Magnussen is tesztelt, a Hungaroringen egyikük sem ülhet autóba. Hogy a többi csapat kiket küld pályára kedden és szerdán, azt egyelőre a legtöbb istálló nem erősítette meg, de következtetni annyira nem nehéz. A Mercedesnél Valtteri Bottas és Lewis Hamilton is tesztelt Barcelonában, így akárcsak tavaly, a jelenleg a Forma-2-ben versenyző George Russel idén is kaphat egy, de akár két napot is. A Ferrarinál csak Vettel vezetett Barcelonában, így a vörösök az egyik napon beültethetik egyik pilótájukat, de akár Charles Leclerc-t is. A másikon valószínűleg Antonio Giovinazzi viszi pályára az SF71-H-t.

A Red Bullnál érdekes, a helyzet, az energiaitalosok ugyanis a Barcelonában is lehetőséget kapó Jake Dennis mellett az F3 Európa-bajnokságban versenyző 19 éves Dan Ticktumnak szerették volna megadni az F1-es debütálás lehetőségét, a fiatal pilótának azonban nincs elég pontja még a teszteléshez szükséges szuperlicenchez sem.

„Kicsit frusztráló, hogy vannak, akik kevesebbet értek el nála és mégis vezethetnek. Dan nyert Makaóban, ami nagy verseny az F3-ban, mégsem számít" – mondta Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke. Így vélhetőleg Ricciardóval lesz teljes a csapat tesztfelállása.

A Renault-nál kedden Nico Hülkenberg, szerdán pedig a Forma-2-ben vitézkedő tesztpilóta, Artyom Markelov mutatkozik be egy aktuális F1-es torpedóban.

A Force Indiánál Nicholas Latifi és Nyikita Mazepin, a Williamsnél Oliver Rowland és Robert Kubica lesznek szolgálatban. A Sauber, a Toro Rosso és a McLaren egyelőre nem nevezte meg pilótáit, a wokingiaknál minden bizonnyal ismét autóba ülhet a csapat szupertehetségesnek tartott tesztpilótája, Lando Norris.

Készül az új lehajtó

A pályán zajló eseményeket aligha befolyásolja, mégis fontos megemlíteni, hogy nagy fejlesztések zajlanak a Hungaroring megközelítése szempontjából kiemelten fontos M3-as autópálya Ring pihenőhely utáni szakaszán. A munkálatok legfontosabb hatása, hogy saját lehajtót kap a Hungaroring, amelynek köszönhetően 2019 júliusától nem csak Budapest, hanem Debrecen felől is meg lehet közelíteni a versenypályát, valamint abba az irányba is fel lehet majd hajtani az M3-asra.

A megbízó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a Gphíreket korábban arról tájékoztatta, hogy a jelenleg is zajló munkálatok ellenére nem kell fennakadásra számítani a közlekedésben a Magyar Nagydíj ideje alatt. A teljes csomópont a 2019-es futamra készül el, és nagy segítséget jelent majd a versenyhétvége alatt – különösen a futam után – tapasztalható forgalmi dugók enyhítésében.

Gyulay Zsolt az év elején a GPhíreknek adott interjújában említette, hogy épül egy átkötő út is Kerepes felé. Ez az M3-as autópályát hivatott összekötni a hármas számú főúttal, illetve az M31-es autópályával.

Ez is óriási segítséget jelentene az F1-es futamok idején, egyelőre azonban nem tudni, hogy mikorra készülhet el. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. azt a tájékoztatást adta, hogy „ezen szakasz kivitelezésére jelenleg nincs elrendelése."

A Magyar Nagydíj programja