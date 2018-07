Csak a Mercedes kapja meg ingyen a saját tehetségét

Esteban Ocont ki kell vásárolni a Force Indiától, még akkor is, ha mecénása, a Mercedes irányítaná át őt egy másik csapathoz. A Renault lehet a kiszemelt.

Ahogy erről az F+1 blog is beszámolt a Német Nagydíj során, Esteban Ocon nem biztos, hogy jövőre is a Force India versenyzője lesz. Ausztriában olyan pletykák kaptak szárnyra, hogy a francia pilóta bejelentkezett Valtteri Bottas helyére a Mercedeshez, és amikor kiderült, hogy mecénása egyelőre megtartja Bottast, a Renault felé kezdett tapogatózni.

Ellentmondásos értesülések láttak napvilágot arra vonatkozóan, hogy ezt Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke támogatja-e vagy inkább zokon veszi, de Németországban már inkább az a nézet terjedt el, hogy Ocon átkerülhet a Force Indiától a Renault-hoz, ha a silverstone-i csapat új tulajdonoshoz kerül.

Ez a Renault-nak is kapóra jönne, mert Carlos Sainz sorsáról elsősorban a Red Bull dönt és Cyril Abiteboul nem tagadta, hogy a spanyol pilóta mellett alternatívákat is kell találnia. Egy tehetséges, francia versenyző szerződtetésével jól járnának és a Mercedes is biztosítaná a fejlődési lehetőséget Oconnak, mielőtt esetleg szükség lenne rá az egyik Ezüstnyíl volánja mögött.

A helyzet azonban nem egyszerű, mert a pénzszűkében lévő Force India nem akarja csak úgy elengedni Ocont.

„Próbáljuk nem felfedni a versenyzői szerződéseink részleteit, de azt bizton állíthatom, hogy szabaddá kellene tennünk őt – nyilatkozta Oconról főnöke, Otmar Szafnauer, a Force India operatív igazgatója az Autosportnak. – Ha adott körülmények közepette ez lenne a legjobb döntés a számunkra, megfontolnánk.”

„Kedveljük Estebant és remek munkát végez a számunkra. Végtére is, mi hozzuk meg a döntést. Ha a Renault egy rakás pénzt fizetne érte, akkor megfontoljuk!” – jelentette ki az amerikai szakember, aki úgy véli, nekik opciójuk van Ocon 2019-es szolgálataira. A szaklap úgy tudja, hogy a Mercedes úgy adta kölcsön Ocont a Force Indiának, hogy csak a gyári csapathoz lehet őt ingyen visszahívni.

Német lapok hétfőn arról számoltak be, hogy Lance Stroll édesapja, Lawrence megvásárolja a csapatot, Szafnauer viszont azt mondta, Stroll versenyeztetéséhez először szükségük van egy ülésre.

A csapatnál egyelőre Sergio Pérez helye sem biztos, őt leginkább a Haasszal hozták összefüggésbe. Szafnauer szerint még túl korai Pérez jövőjéről beszélni, először a szponzoraival akarnak egyeztetni, hogy a Mexikói Nagydíj idején már tisztázódjon a helyzet. Sainz-cal kapcsolatban Abiteboul azt mondta, a következő 2-3 évre keresik a legjobb pilótát a csapatnak.