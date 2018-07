Átért hozzánk Németországból az F1-es mezőny

Hétfőn már beléptek Magyarországra az F1-es csapatok kamionjai a múlt vasárnapi Német Nagydíjról érkezve. A Hungaroringen véget ér a szezon leghajtósabb időszaka.

Nagyon szoros az F1-es menetrend a múlt vasárnapi Német Nagydíj és a nyári szünet előtti utolsó forduló, a Magyar Nagydíj között. A Hockenheimring és a Hungaroring között 976 kilométer a távolság, a csapatok a vasárnap 17 óra körül kezdhettek pakolni a pályán, de a munkájukat özönvízszerű eső is nehezítette.

Ennek ellenére a csapatok kamionjai már hétfőn beléptek Magyarországra, és délután megjelentek az M0-s autóúton, amelyeket a Hungaroring Club Facebook-csoport tagja, Lipcsei András fényképezett le.

Logisztikai szempontból a Magyar Nagydíj a szezon egyik leghajtósabb időszakát zárja le, hiszen 8 hét alatt 6 különböző országban rendeztek F1-es futamokat, júniusban és július elején ráadásul a világbajnokság története során először, zsinórban három hétvégén is voltak futamok.

Ezt nehezen viselték a csapatok infrastruktúráját építő, bontó és mozgató munkatársak, valamint az utazás is nagyon feszített volt, Nagy-Britanniában a Formula One Management egyik kamionja közúti balesetet is szenvedett.

Az F1-es mezőny a Magyar Nagydíj után sem hagyja el rögtön hazánkat, hiszen július 31-én és augusztus 1-jén még tesztnapokat rendeznek a Hungaroringen, így a felszerelés nagy része csak a jövő hét közepén távozik.