Az F1 mellett a jövő sztárjai is pályára lépnek a Hungaroringen

A Forma-1 mellett is lesz mit nézni a Hungaroringen a Magyar Nagydíj hétvégéjén. Összegyűjtöttük, kikre érdemes figyelni a Forma-2, a GP3 és a Porsche Szuperkupa mezőnyében.

A Hungaroringen természetesen minden évben a Forma-1 mezőnyének fellépése hozza el az igazán piros betűs ünnepnapokat, de a Magyar Nagydíj mellett a betétfutamok is gyakran izgalmas és színvonalas versenyeket teremtenek. Ráadásul, a Forma-2 és a GP3 legjobbjai előbb-utóbb az F1-ben is megvetik majd a lábukat.

A betétfutamok minden hétvége programjában szerepelnek, így minden nap több órányi műsor látható a Hungaroring aszfaltján. Ezeknek a szórakoztatás mellett fontos szerepük is van, hiszen itt nevelkednek a fiatal versenyzők és sikereik révén az év végén pontokat gyűjtenek, amiket beváltva megkaphatják az F1-es jogosítványt, a szuperlicencet.

A Forma-1, az F2 és a GP3 tulajdonosa, a Liberty Media szeretné, ha a MotoGP mintájára a közönség már az utánpótlás-kategóriákban megismerné a jövő sztárjait,

akik közül többen már F1-es autót is vezettek, sőt, a korábbi évekből már több F1-es világbajnokot is adtak a sportágnak. Az idei mezőnyben Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg, vagy Charles Leclerc is versenyzett korábban az akkor még GP2-nek nevezett szériában, a bajnoki címet is megszerezték.

Eddig sokan a múltat idéző V8-as motorok miatt kedvelték az F2-t, azonban 2018-tól itt is megjelentek a turbós, V6-os motorok, de természetesen a költséges hibrid rendszerek nélkül. Az erőforrások hengerűrtartalma 3,4 liter, a teljesítményük 620 lóerő és autók képesek elérni a 330 km/h-s sebességet is.

A 2018-as változtatásoknak köszönhetően a glória ezekre a versenygépekre is felkerült, valamint már évek óta használható a DRS is.

Az átállás az új fejlesztésű autókra az idei szezonban nem ment épp zökkenőmentesen, mivel a versenyzők gyakran technikai problémákkal küszködnek. Különösen a kuplung bizonyul gyenge pontnak, ezért az előző két forduló során gördülő rajttal indították a futamokat, de a Hungaroringen várhatóan ismét állórajtra készülhetnek a pilóták.

Az év elején a mezőny a legnagyobb tehetségének, a McLaren neveltje, a brit Lando Norris (#19) tűnt, aki a 2017-es F3 Európa-bajnokság megnyerése után lépett fel a Forma-2-be. Nem szabad megfeledkezni a szintén brit George Russellről [#8] sem, aki a tavalyi GP3-as széria bajnoki címének elhódítása után került az F2-be és a Mercedes támogatását élvezi.

Norris és Russel mellett Artyom Markelov (#1) és Jack Aitken (#7) a Renault kötelékébe tartozik, Antonio Fuoco (#21), a Ferrari Driver Academy tagja, Nicholas Latifi (#6) pedig a Force India tesztpilótája.

Az idei bajnokságot egyelőre Russell vezeti 170 ponttal, mögötte Norris áll a 2. helyen 133-mal, valószínűleg a két brit pilóta között dől majd el a bajnoki cím sorsa. A szezont Norris kezdte jobban, azonban Russell magára talált és az is megkönnyítette a dolgát, hogy Norris a Monacóban hibázott, Silverstone-ban pedig technikai hiba hátráltatta.

Matematikai esélye Alexander Albonnak (#5, 116 pont) Markelovnak (110 pont) is lehet, hiszen a hungaroringi forduló után még 8 futamot rendeznek Spában, Monzában, Szocsiban és Abu-Dzabiban. Fontos kiemelni, hogy az F2-ben és a GP3-ban csak a szombati futam követi az F1-es pontrendszert, vasárnap 15-12-10-8-6-4-2-1 arányban jutalmazzák a pilótákat. A szombati pole pozícióért 4 pont jár, a leggyorsabb versenykörökért pedig 2-2 pont üti a pilóták markát.

GP3, ahol mindenképpen bajnoknak kell lenni

A gokartos pályafutások után a fiatalok általában F4-es és Formula Renault-bajnokságokban szerzik meg első formulaautós tapasztalataikat, aztán valamelyik F3-as sorozatban, illetve a GP3-ban folytatják, ami várhatóan össze is olvad az F3-as Európa-bajnoksággal és a nevét is átveheti, így tényleg egyenes út vezethet az F1 felé, a közönség szeme láttára.

Ez már most is biztosított, de csak a legjobbak érhetnek végig rajta: A GP3 2010-es létrehozása óta 8 bajnok közül eddig csak 5-en lettek F1-es pilóták,

bár a tavalyi győztes Russell hamarosan javíthatja a statisztikát. Az eddigiek alapján aki itt nem tud bajnoki címet szerezni, lemondhat az F1-es álomról, legkésőbb az F2-ben megakad a pályafutása. Ettől függetlenül bármikor megtörhet a hagyomány, hiszen itt még igen csiszolatlan gyémántok versenyeznek, akik nem tisztelik sem egymást, sem az elődeiket.

Az autókat a 2016-os szezonra fejlesztették ki, az aerodinamika és az erőforrások terén azóta nem történt változás. A karosszériákat az F2-höz hasonlóan a Dallara készíti és a pilóták ebben a szériában is élhetnek a DRS segítségével. Az autókat hathengeres, 3,4 literes, 400 lóerős motor hajtja, ami képes elérni a 300 km/h-s sebességet is.

Az idei bajnokságot, a francia hétvégét leszámítva kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtó Anthoine Hubert (#2) vezeti 100 ponttal az utánpótlás-bajnokságokban sikeres ART Grand Prix színeiben.

Mögötte csapattársa, Callum Ilott (#1) áll 94 egységgel, őt Leonardo Pulcini követi (#18) 73 ponttal. Több korábbi Forma-1-es pilóta fia is megtalálható a mezőnyben: Nelson Piquet fia, Pablo (#5), jelenleg a tabella 5. helyét foglalja el, Jean Alesi porontya, Giuliano (#6) a pontverseny 6. helyén áll.

A program állandó részét képezi a Porsche Szuperkupa

A formulaautós akciók mellett a sportkocsik szerelmesei idén is megtekinthetik a világ egyik, ha nem a leggyorsabb márkakupája, a Porsche Szuperkupa edzéseit és futamát. A sorozat 1993 óta kirobbanthatatlan az európai F1-es hétvégék programjából, a legsikeresebb a négyszeres bajnok Patrick Huisman volt, de más kategóriákból ismerős név lehet René Rast, Nicki Thiim és Philipp Eng is, ők mindannyian diadalmaskodtak itt.

Noha Porsche márkakupák sok országban működnek, a 991-es sorozatú 911 GT3 Cup modellek itt a leggyorsabbak a világon.

Az autókat 3600 köbcentiméteres, 400 lóerős motorok hajtják, hatsebességes, szekvenciális váltók működnek bennük és össztömegük egyenként 1120 kilogramm lehet. Az idei bajnokságot kiegyensúlyozott teljesítménnyel, a címvédő német Michael Ammermüller (#1) vezeti 81 ponttal, ő korábban a Red Bull F1-es pilótaprogramjának is tagja volt, onnan került át a zártkarosszériás autók világába.

Mindössze 5 egység lemaradással Nick Yelloly (#6) a 2. helyezett, a múlt hétvégén megrendezett hockenheimi futamot ő nyerte. A 3. helyen a luxemburgi Dylan Pereira (#3) áll 58 bajnoki ponttal.

Összeállította: Csikós Dominik