Lawrence Stroll lehet a Force India új tulajdonosa

Lance Stroll édesapja sajtóértesülések szerint megvásárolta a Force Indiát, amellyel nem csak fiának tett jót, de egyben az átigazolási szezonnak is új löketet adott.

A német Auto Bild értesülései szerint bekövetkezhetett az, amiről már régóta pletykáltak: eladták a Forma-1-es Force India csapatot. Az eddig legvalószínűbbnek tartott vevő, azaz a Rich Energy nevű energiaital-gyártó helyett azonban a Williamsnél versenyző Lance Stroll milliárdos édesapja, Lawrence Stroll vehette meg a csapatot, helyet csinálva fiának egy ütőképesebb autóban.

Az egyelőre nem világos, hogy a kanadai üzletember – amennyiben már az övé a csapat – csak többségi tulajdont szerzett az istállóban, vagy immár a teljes Force Indiát birtokolja. Vijay Mallya csapatfőnök – Stroll vásárlása esetén immár korábbi társtulajdonos – több mint két hónappal ezelőtt úgy nyilatkozott: komoly ajánlat esetén a részvényesekkel közösen megfontolnák, hogy eladják-e a csapatot.

Az Auto Motor und Sport ezzel szemben úgy tudja, hogy hamarosan irányított felszámolás alá kerül a csapat, Lawrence Stroll ezután teheti rá a kezét, a hitelezők pedig később kapják vissza a pénzüket.

Lawrence Stroll neve már korábban is felmerült, de komolyan senki nem foglalkozott azzal, hogy esetleg megvehetné a Force Indiát, amire a Rich Energy mellett a főszponzor BWT-t is esélyesnek tartották. Ha Stroll lesz az új tulajdonos, annak fia, Lance örülhet a legjobban, aki az idén csak szenvedő Williamsből a jelenleg stabilan a középmezőnyben szereplő autóba ülhetne át jövőre.

Amennyiben igaznak bizonyulnak az Auto Bild értesülései, az a pilótapiacot is felpezsdítheti, és beindulhatnak a már a Német Nagydíj alatt pedzegetett átigazolások. Ebben az esetben Stroll a Force Indiánál Sergio Pérez csapattársa lehet, de a mexikóit a Haasszal is összeboronálták már. Eközben Esteban Ocon átmehet a Renault-hoz a McLarennél Stoffelt Vandoorne-t váltó Carlos Sainz helyére.

Kezd lemaradni a fejlesztési versenyben a Force India

Otmar Szafnauer, az istálló operatív igazgatója a Német Nagydíjon elismerte, nem áll rendelkezésükre elegendő anyagi forrás ahhoz, hogy felvegyék a versenyt a középmezőnyben a Ferrari motorral előretörő riválisokkal. Ez az eredményeiken minden esetre egyelőre nem látszik, Hockenheimben a 7. és a 8. helyen végeztek, a konstruktőri pontversenyben pedig megelőzték az 5. helyen álló Haas-t.

Az az igazság, hogy szenvedünk. Ahhoz, hogy az ember megnyerje a fejlesztési versenyt, források kellenek – mondta Szafnauer. – Amennyiben több forrásunk lenne, mind pénzügyileg, mind a gyártás terén, gyorsabban tudnánk feltenni az autóra az új elemeket. Általában nem teszünk kis lépéseket, hanem tartalékolunk, majd mindent egyszerre vetünk be. A többiek kis lépésekben haladnak, és miközben ezt teszik, többet is tanulnak. Minden jobb, amikor rendelkezésre állnak a kellő források."

Szafnauer elmondta,el fog jönni a pillanat, amikor már túl késő lesz legyártani a már megtervezett elemeket, mert el kell kezdeniük 2019-re koncentrálni. „Az is fontos, hogy miként használjuk fel a forrásokat. A pénz mennyisége mellett azt is nézni kell, hogy hol költjük azt el."

A Force India a korábbi években profitálhatott a Mercedes etalonnak számító erőforrásából, most azonban, hogy már a Ferrarié a legjobb motor, a silverstone-i alakulat is megérzi ezt. „Még [Marcus] Ericsson is azon volt, hogy megelőzze Estebant. Hogy a Sauber és a Haas is gyorsabb nálunk az egyenesekben, az szokatlan nekünk. Minden elismerésem a Ferrarié, hihetetlen hajtásláncuk van. Csak azt remélem, hogy az akkumulátorral kapcsolatos pletykákkal végleg le lehet számolni."

A Mercedes B csapata lehet a Williams

Visszakanyarodva a pilótapiachoz és a Force India eladásához, a jelenleg a McLarennél vezető Vandoorne-t a grove-iakkal is összefüggésbe hozták. Elképzelhető, hogy a mezőny jelenleg leglassabb autójával rendelkező istálló jövőre már vonzóbb lehet a belgának, miután a Ferrari és a Sauber mintájára együttműködésre léphet a Mercedesszel.

„A Ferrari és a Sauber példája mutatja, hogy a jövőben fontosak lehetnek az ilyen szövetségek a versenyképesség megőrzésének érdekében – nyilatkozta Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke. – Közelről figyeljük az eseményeket. Már van egy együttműködésünk a Force Indiával, amely csapat élvezi a támogatásunkat. Jelenleg azon elmélkedünk, hogy a Williamsszel is összehozhatnánk valami hasonlót."

Az AMuS értesülései szerint a Mercedes a váltó mellett hátsó felfüggesztést is szállítana a grove-iaknak. A Williams egyelőre tagadja, hogy ebbe az irányba tartanának, jelenleg azonban ők a leglassabbak, a főszponzor Martini, valamint Lawrence Stroll anyagi támogatásának elvesztése pedig igencsak érzékenyen érintené őket.