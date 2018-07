Alonso: Vandoorne gyorsabb csapattárs Räikkönennél

A kétszeres világbajnok Fernando Alonsónak több csapattárssal is volt már dolga pályafutása során, akik közül Lewis Hamiltonnal volt a legszorosabb a harca. A McLaren spanyolja Stoffel Vandoorne-t is gyors ellenfélnek tartja, legalábbis a 2007-es világbajnok Kimi Räikkönennél képest mindenképpen.

Noha az elmúlt két futamon nagyon elveszettnek tűnt, Fernando Alonso szerint Stoffel Vandoorne az egyik leggyorsabb csapattárs, akivel valaha dolga volt. A spanyol úgy véli, Vandoorne-nak nem kell bizonyítania rátermettségét, mert azt már korábban megtette azzal, hogy jobban teljesített például a 2014-es Kimi Räikkönennél.

A McLarennél valami nincs rendben Stoffel Vandoorne MCL33-asával, ezt az istálló is beismerte. A belgának egyszerűen nem áll a rendelkezésére annyi tapadás, mint spanyol kollégájának, ennek okait egyelőre azonban nem tudják. A nagy lemaradását látva azonban önkéntelenül is felvetődött a kérdés: mennyivel lassabb a második teljes F1-es szezonját taposó pilóta kétszeres világbajnok csapattársánál? Alonso szerint nem sokkal, bár azzal viccelődött, hogy „egy kicsit mindig mögöttem lesz, mert nehéz engem legyőzni."

Ha megnézzük a korábbi csapattársaimat, sokkal messzebb voltak tőlem Stoffelnál. Kimi 2014-ben például hat, vagy hét tizeddel volt lemaradva minden versenyen. – mondta Alonso. – Most ennél kisebb a különbség. Nehezen kezelhető autóba ülhetett bele az F1-be érkezve, tavaly és az idén is voltak nehézségei. De rendben van, ahogy az autónak normális lesz a teljesítménye, ő is nagyon közel lesz."

„Nem igazán kell semmit sem mondanom neki. Ami a megítélését illeti, nem hiszem, hogy romlott. Csak ki kell várni a folytatást, vagy meg kell nézni a Silverstone előtti, vagy a tavalyi időmérős eredményeket. Már megmutatta a tehetségét, semmit sem kell bizonyítania" – mondta a spanyol.

Vandoorne hátránya az időmérőkön átlagosan 0,3 másodperc Alonsóhoz képest az idén úgy, hogy az elmúlt két futamon ezt rontotta, hogy átlagosan 0,8 másodperccel volt lassabb.

Alonso 2014-ben 19 futamból 16-szor végzett Räikkönen előtt az időmérőkön, az átlagos különbség kettejük között pedig fél másodperc volt a javára.

Egyedül Lewis Hamilton tudta 2007-ben csapattársként megszorongatni Alonsót pályafutása során az időmérőkön.Amennyiben nem vesszük figyelembe a Francia Nagydíjat és az Európa Nagydíjat, valamint a hungaroringi futamot sem, a két pilóta 7-7-re végzett. Franciaországban Alonso, a Nürburgringen Hamilton nem vett részt a Q3-ban, a Magyar Nagydíjon a spanyol pedig feltartotta a britet a bokszban, így Hamilton nem tudta megkezdeni utolsó gyorskörét. Ami a lemaradást illeti, Hamilton 169 ezreddel Alonso előtt zárt ezt a 14 futamot figyelembe véve.

Ami a spanyol Német Nagydíjon nyújtott teljesítményét illeti, a hajrában a 14. helyen haladva, a verseny utolsó előtti körében szólt rá versenymérnöke, hogy hajtson a bokszba, fel kell adnia a futamot.

Alonso autójával szemre minden rendben volt, a tempója sem esett vissza, a kör végén azonban engedelmesen a bokszutcába vette az utat,

menet közben igen veszélyes pillanatokat okozva a Hamilton győzelmét a bokszfalról ünnepelni igyekvő Mercedes-csapattagoknak.