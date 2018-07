Ricciardo az elhibázott taktikával is mókás versenyt remélt

Utólag nem tartotta jó ötletnek, hogy a közepes keverékű gumikkal indult, de az újabb kiesése nélkül szerinte így is sikeres lehetett volna. Max Verstappen is rossz lapot húzott, de megúszta.

A Német Nagydíjon nem koronázta siker a Red Bull erőfeszítéseit, mivel Max Verstappen csak a rajthelyének megfelelő, 4. helyen ért célba, Daniel Ricciardo pedig műszaki hiba miatt kiesett, pedig a verseny végére megérkező eső és Sebastian Vettel kiesése neki is lehetőséget teremthetett volna a felzárkózáshoz.

Ricciardo a mezőnyben egyedüliként a közepes keverékű gumikkal kezdte a versenyt a 19. kockából, de nem tudott olyan ütemben felzárkózni az élmezőnyhöz, mint a 14. helyről, lágy gumikkal induló Lewis Hamilton, aki később meg is nyerte a versenyt. Az ausztrál pilóta sorsát végül az autója lerobbanása pecsételte meg, még mielőtt a futam a feje tetejére állt.

„Igazából az első 10-15 kör nagyon nehéz volt, így utólag nem hiszem, hogy a közepes keverékű gumi nagyon jó választás lett volna – ismerte el a Sky Sportsnak. – Nagyon küszködtem a forgalomban és a rajtnál sem volt semmi tapadásom. Amint tiszta lett előttem a pálya, elkezdtem 1:18 eleji köröket futni, ami akkoriban versenyképes tempó volt, de a verseny elején túl sokat küszködtünk.”

Látva, hogy Vettel később kiesett és ezért a Safety Cart is beküldték, Ricciardo is úgy vélte, hogy jó esélye lett volna a felzárkózásra, de ez csak elméleti feltételezés maradt.

„Ilyen a versenyzés, de ezt már túl jól ismerem, túl sokszor fordult már elő ez velem. Ez mindig fáj, de mit lehet tenni – kesergett. – Már a rajtrácson színezés nélküli sisakrostélyt választottam, mert jó esélyt láttam az esőre. Csendben reménykedtem, szerintem a verseny vége mókás lehetett volna. Remélhetőleg a jövő héten nyerünk!” – tekintett a Magyar Nagydíjra.

Verstappen a rajt után keményen támadta Kimi Räikkönent, később viszont nem igazán volt versenyben még a dobogós helyekért sem. Bár fiatal kora ellenére az egyik legjobb versenyzőnek tűnik az esőben, most a hajtűkanyarban elhagyta a pályát, aztán a mezőny kisebbségéhez hasonlóan intermediate gumikra váltott.

Pár körrel később rájöttek, hogy ez hiba volt és visszatértek az ultralágyakra. A hatalmas hátrányt végül a Vettel miatt beküldött Safety Car semlegesítette, de Verstappen utána sem tudott támadni.

„Végül szerencsére ez nem számított, mert a Safety Car miatt egyébként is mindenki kiállt volna új kerekekért, de megpróbáltam. Néha bejön, néha nem. Most nem vált be. Bárcsak kicsit később kezdődött volna a verseny! – mondta és hozzátette, nagyon várja már a Magyar Nagydíjat. – Abszolút. Szerintem ma sem voltunk nagyon rosszak, még akkor sem, ha nagyon sok időt veszítünk az egyenesekben.”