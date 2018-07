Jókor időzített Safety Carban bíznak a Red Bullnál

A senki földjén autózott Max Verstappen a Német Nagydíj időmérő edzésén, mivel a Q3-ban már nem tudott versenyre kelni a Ferrarik és Valtteri Bottas ellen, viszont Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo és a középmezőny csapatai miatt sem volt félnivalója. Verstappen így behúzta a 4. helyet, ami szerinte megfelel a jelenlegi lehetőségeiknek.

„Reálisan kell látni a helyzetet. Ilyen lóerőhátránnyal a helyzet nem oldódik meg magától. A 4. hely a legjobb, amit elérhettünk – foglalta össze. – A piros zászló miatt fel kellett adnom [a Q2-es kört] és nem akartunk kockáztatni [a lágy gumikkal], nehogy kimaradjunk a Q3-ból, de talán a lággyal is bejutottunk volna” – nyilatkozta a Sky Sportsnak.

A holland pilóta úgy véli, a rajtnál kedvező a számára, hogy az élmezőny többi tagjához hasonlóan végül ő is az ultralágy gumikkal rajtol majd. Szerinte a 4. helyről esélye lehet a dobogóra is. „Egy kicsit erősebbek leszünk a versenyen, ebben biztos vagyok. A hőmérsékletek is alacsonyabbnak ígérkeznek, mint pénteken voltak, úgyhogy kissé mindenki a sötétben tapogatózik” – vélte a beállításokról.

Ricciardót becsületből kiküldték a Q1-ben a pályára, de a rajtbüntetések miatt szándékosan nem ment a Q2-ben, hogy megmaradjon számára a szabad gumiválasztás lehetősége.

„Nem sok mindent csináltam ma, talán 3-4 kört tettem meg. Ez van, már a hétvége előtt tudtuk, hogy valószínűleg büntetéseket fogunk letölteni, úgyhogy fel tudtam magam készíteni erre. Most már azt várom, hogy átverekedjem magam a mezőnyön. Láttam, hogy Lewis [Hamilton] is gondokkal küzdött a Q1-ben, úgyhogy hasonló helyekről indulunk majd. Ennek már a gondolata is mókásnak tűnik.”

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke emlékeztetett, hogy az idei szezon során eddig ugyanannyi versenyt nyertek meg, mint a Mercedes, ráadásul ők az egyetlenek a mezőnyben, akik mindkét pilótájukkal győzni tudtak, de elismerte, hogy a világbajnoki címekre egyre kevesebb az esélyük. „A szezon második felében is próbáljuk majd kihasználni a lehetőségeket” – ígérte.

Ricciardo büntetése ellenére Horner úgy érzi, nincs még minden veszve, mert az autójuk az 1-es és a 3-as szektorban gyors, bár a hosszú egyenesek miatt visszaesnek.

„Vagy itt vagy Budapesten be kell vállalni a büntetést, de a budapesti az egyik legerősebb helyszín lesz a számunkra, úgyhogy Daniel itt csak a versenybeállításokra összpontosított. Nagyon remélem, hogy viharos sebességgel megy majd holnap és egy jókor beküldött Safety Car sok pontra is esélyessé teheti” – reménykedett.