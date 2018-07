Hamilton: Nem a kicsúszás miatt romlott el az autó

A Silverstone-ban elszenvedett vereség után újabb csapás érte a világbajnoki címvédő Lewis Hamiltont, akinek ezúttal az időmérőn romlott el az autója, a rajtrács hátsó részére száműzve a Mercedes pilótáját. Hamilton szerint nehéz dolga lesz a felzárkózással.

Egyértelműen Lewis Hamilton volt a Német Nagydíj szombati napjának legnagyobb vesztese. A Mercedes pilótája sajtóhírek szerint először nem érezte jól magát reggel, és fennállt a veszélye, hogy kihagyja a 3. szabadedzést, az igazi dráma azonban csak az időmérőn jött, Hamilton alatt a Q1-ben hidraulikai hiba miatt megállt az autó, így a négyszeres világbajnok a mezőny hátsó feléből kénytelen rajtolni.

Hamilton az időmérő kezdetétől feltűnően összeszedetlen volt, több hibát is vétett, a legnagyobb azonban a Q1 végén következett. A négyszeres világbajnok a gyors első kanyar kijáratán lecsúszott a kerékvetőre, majd durván áthajtott azon, az autója többször is a levegőbe emelkedett. Ezután rögtön elvette a gázt, a csapat pedig közölte: azonnal álljon félre mert hidraulikai hibát észleltek, amennyiben pedig továbbmegy, az veszélyeztetheti az erőforrást.

Hamilton ennek ellenére a 2-es kanyartól egészen a 11-es kanyarig gurult, majd kipattant és megpróbálta eltolni a garázsig a Mercedest. Végül a pályabírók léptek közbe és biztonságos helyre tolták a W09-et.

A csapat az időmérő után megerősítette: a hidraulikai hiba az egyes kanyarban lépett fel, emiatt nem működött a szervókormány, ez vezetett ahhoz, hogy Hamilton szélesre csúszott és átugratott a kerékvetőn.

„Nem igazán értettem, hogy mi történt, úgyhogy csak arra koncentráltam, hogy visszakormányozzam az autót a pályára. Aztán a csapat szólt, hogy álljak félre" – nyilatkozta Hamilton a Sky Sportsnak. Kiugrottam, megpróbáltam visszatolni az autót a bokszutcába, de nagyon messze volt, közben láttam, hogy folyik az olaj és hagynom kell a pályabíróknak, hogy biztonságos helyre tolják az autót."

Hamilton a legjobb estben is a 14. helyről vághat neki a futamnak, de ha cserélni kell bármilyen elemet az autójában, ennél hátrébb is kerülhet.

Hamilton átszánkázott az egyes kanyar rázókövén, autót tolt, majd elkeseredésében leborult a W09-esre

Hamilton még a hiba pontos bekövetkeztének megállapítása előtt úgy érete, hogy nem a pályaelhagyása és a kerékvető okozta ütések idézték elő a meghibásodást. A versenyt illetően pesszimistán nyilatkozott. Ugyanúgy használtam a [belső] kerékvetőt az összes körben, szerintem mielőtt odaértem, eltört a kormányösszekötő. Egy ilyen pályán nem igazán lehetséges a felzárkózás, előzés szempontjából ez az egyik legrosszabb helyszín."

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke az autó vizsgálata előtt még ellentmondott versenyzőjének, úgy vélte, a kicsúszás okozta a meghibásodást és vetett véget Hamilton időmérőjének. „Úgy tűnt, hogy az autó akkor sérült meg, amikor áthajtott a kerékvetőn és ez okozta a hidraulikai hibát. De még csak most szállítják vissza a bokszba, le kell ellenőriznünk, hogy valóban ez történt-e" – nyilatkozta a csapatfőnök.

Hamilton egész délelőtt nem tűnt jókedvűnek, Ted Kravitz, a Sky Sports riportere pedig meglehetősen hitetlenkedve vette tudomásul a választ arra a kérdésre, hogy milyen problémái voltak szombat délelőtt és milyen hangulatban érkezett a pályára. „Remek hangulatban volt, a megbeszélésen is nevettünk egy jót, minden rendben volt" – mondta Wolff.

Miután Hamilton autóját félretolták a pályabírók, a brit leguggolt mellé és hosszú másodpercekig fejét az autóra hajtva kesergett. Korábbi csapattársa, a jelenleg a Sky Sports szakértőjeként dolgozó Nico Rosberg meglehetősen meglepődött ezen.

Még soha nem láttam ilyen testbeszédet Lewis-tól, ez aggaszt egy kicsit – mondta a 2016-os világbajnok. – Először Silverstone-ban láthattunk tőle ilyet, most pedig megint. Hitetlenkedés, vagy valami ilyesmi. Nyilván nehéz a helyzete, de ez a testbeszéd új."

Először Rosberg is úgy gondolta, hogy Hamilton autójának nem volt baja a kerékvetővel való találkozás előtt. Mint kiderült, tévedett.

„Úgy tűnt, hogy már a befordulás pillanatában alulkormányzottá vált az autója, de nem érdekelte, nyomta tovább a gázt, egy kicsit túl keményen. Ettől nagyot kapott az autója és ez törte el a kormányösszekötőt és okozta a hidraulikai hibát."

A Mercedes korábbi pilótájáról egyébként érdekes hírek láttak napvilágot. A 2016-os világbajnokot a Monacói Nagydíj és most a Német Nagydíj kapcsán is felkérte az F1, hogy ő bonyolítsa le a futam utáni interjúkat, de akárcsak Monacóban, most is lemondták a szereplését az utolsó pillanatban. A Bild értesülései szerint Hamilton világossá tette az F1 menedzsmentjének, hogy nem örülne, ha korábbi csapattársa faggatná a verseny után.

Rosberg szerint egykori csapata fel fog állni az újabb sokkból, de az a lehető legrosszabbkor jött a számukra. „Silverstone után már így is hátrányban vannak, úgyhogy nagyon rosszul érintheti őket ez." Nagyon hátulról rajtolnak Lewis-zal, miközben a teljes Mercedes-vezetőség itt lesz holnap. Meglátjuk, hogyan jutnak túl ezen. Toto nagyon jó vezető, össze tudja fogni a csapatot, mindenképpen erősen fognak visszatérni, a kérdés, hogy mikor. Izgalmas lesz, hogy Lewis hogyan tud felzárkózni a versenyen, Silverstone-ban a második helyig jött előre, miért ne ismételhetné meg?"