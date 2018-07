A Magyar Nagydíj után a Sauber leáll a fejlesztéssel

Az összes forrást a 2019-es szezon előkészületeire irányítják át a svájci istállónál és a Force India is jövő évi alkatrészeket kezd tesztelni. A Haas inkább otthon marad.

Épp, hogy elkezdődik a szezon második fele a jövő hétvégén zajló Magyar Nagydíjon, a verseny után a Sauber fel is hagy az idei autójuk fejlesztésével és minden erejükkel a 2019-es előkészületekre kezdenek koncentrálni. Ez a kisebb istállóknak kulcsfontosságú, mert műszaki szempontból ismét jelentős változások jönnek jövőre, elsősorban az első szárny kapcsán.

„Egy adott ponton felfüggesztjük az [idei] autó fejlesztését, mert az új szabályok lehetőséget teremtenek a számunkra. Ez a pont a jövő héten jön el – nyilatkozta Frederic Vasseur csapatfőnök. – Én legalábbis az új szabályokat lehetőségnek tekintem és teljesen a jövő évre kell összpontosítanunk. A jövő héten teljesen leállunk 2018-ra és hónapokig csak 2019-re fókuszálunk majd.”

A döntés első ránézésre kockázatos, mert az F1-es fejlesztési verseny még a középmezőnyben is nagyon kiélezett és könnyen előfordulhat, hogy a Sauber ismét visszaesik a sorrendben. Eddig 16 pontot szereztek és valószínűleg arra számítanak, hogy az eddigi 4 pontos Williams nem tudja majd befogni őket a szezon második felében.

Nem kell félni, ez rossz hozzáállás. Teljesen eltökéltnek kell lenni és bízni a képességekben

– hessegette el Vasseur a visszaeséssel kapcsolatos felvetést. – Ha idén képesek vagyunk felzárkózni úgy, hogy a mezőny végéről indultunk, akkor jövőre is meg kell tudnunk ezt tenni úgy, hogy mindenki azonos szintről indul. Hockenheimben az F+1 blog is részt vett egy sajtóbeszélgetésen a Sauber új technikai igazgatójával, Simone Resta is rögtön a 2019-es projekttel kezd foglalkozni.

Nem a Sauber az egyetlen, ami már átcsoportosít jövőre, a Motorsport-Magazin.com újságírója, Christian Menath szerint a Force India egyik tagja ki is borult, hogy ellenfelük, a Haas inkább kihagyja a hungaroringi tesztet. „Ez az év legfontosabb tesztelése, már 2019-es alkatrészeket is kipróbálunk. Mi viszont olyan csapat vagyunk, ami a télen saját maga fejleszti az autóját.”

Günther Steiner, a Haas csapatfőnöke megerősítette, hogy nekik nincsenek új alkatrészeik, ezért nem látja értelmét a tesztelésnek és csak pénzszórásnak tartja azt, így inkább adatokat elemeznek a gyárukban.

„Rengeteg elemezhető információnk van, és először ezekkel kell foglalkoznunk. A több nem mindig jobb, a mennyiség nem ér többet a minőségnél – mondta és azt is kizárta, hogy fizető pilótát alkalmazzanak, ahogy más csapatok is teszik. „Sokan hoznak pénzt, hogy tesztelhessenek, de mi végül is nem autókölcsönző vagyunk. Mi ki akarunk hozni valamit a tesztelésből.”