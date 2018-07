A Ferrarinál sajnálják, hogy nem vívtak meg Hamiltonnal

Futballnyelven szólva nagy arányúgyőzelmet aratott legfőbb riválisa fölött Sebastian Vettel a Német Nagydíj időmérőjén, miután Lewis Hamilton csak a 14. helyen végzett. Ennek ellenére sem Vettel, sem a csapatfőnök Maurizio Arrivabene nem ilyen elsőségről álmodott.

A Ferrari és különösen Sebastian Vettel duplán örülhetett a Német Nagydíj időmérő edzésén, mert nem elég, hogy a négyszeres világbajnok megszerezte a pole pozíciót hazai közönsége előtt, még Lewis Hamilton autójának meghibásodásából is profitálhat. A német pilóta az ünneplés után sportszerűen elismerte, nem volt jó érzés a pálya szélén látni bajnoki riválisát.

Vettel pole pozíciót ugyan már szerzett a Hockenheimringen, de hazai pályán megfutni a leggyorsabb időt mindig különleges, pláne, ha az ember új pályacsúccsal teszi azt. „Nehéz szavakat találni, az ember azt szeretné, hogy örökké tartson a pillanat, mert ilyenkor mindig olyan gyorsan elillan – nyilatkozta Vettel. – Amikor áthaladunk a célvonalon, általában a kivetítőt nézzük először, de most az embereket figyeltem. Úgy voltam vele, ha felugranak az jó. Nos, felugrottak."

Vettel még soha nem nyert Hockenheimben, noha Német Nagydíjon már végzett az élen 2013-ban, de akkor a Nürburgringen rendezték a versenyt.

„Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez irreleváns. Ez fontos és sokat jelent nekem, nem olyan, mint a többi futam, ez a hazai versenyem" – nyilatkozta a pályától 30 km-re felnövő pilóta. Egy nap, amikor már öreg és kövér leszek, talán úgy tekintek vissza erre a napra, mint az egyik legjobbra az atmoszféra és a támogatás tekintetében. De nem vagyok túl stresszes emiatt. Fontos, hogy továbbvigyük a jó teljesítményt, és megpróbáljuk irányítani azokat a dolgokat, amelyeket tudunk. Egyszerűen élvezni szeretném, mert úgy általában maguktól jönnek a jó eredmények."

Vettelnek az utolsó körére is szüksége volt a pole megszerzéséhez, ha az nem jön össze, akkor Valtteri Bottasé lett volna az első rajtkocka. „Magabiztos voltam a Q1-ben. A Q2-ben különböző dolgokat próbálgattam, de tudtam, hogy ha mindent összerakok, akkor a Q3 jó lehet." Úgy gondolom, hogy erős autónk van és tudjuk, hogy van még benne potenciál. Azzal is tisztában vagyunk, hogy ezt versenyről versenyre elő kell csalogatnunk belőle, mert vannak még gyengeségeink. A csomagunk erős, versenyképes, rajtunk múlik, hogy ezt kihasználjuk, bárhova is megyünk. Erre törekszünk, ma ez sikerült, de holnap újra meg kell tennünk."

Felrobbant a lelátó, ahogy Vettel átszelte a célvonalat

A Ferrari pilótája Hamilton Q1-es kieséséről is szót ejtett. A Mercedes pilótája alatt hidraulikai hiba miatt megállt az autó és a 14. helyen végzett. Soha nem jó látni valakit műszaki hiba miatt félreállni, mert az ember olyankor semmit sem csinál rosszul vezetési szempontból" – mondta Vettel, akinek szavihoz Maurizio Arrivabene is csatlakozott. A Ferrari csapatfőnöke sem örült Hamilton gondjainak, mivel szerinte úgy lenne az igazi, ha a pályán dőlne el az első hely sorsa. „Kár Hamiltonért, mert a csata akkor jó, ha minden harcos ott van a pályán. A pontokat vasárnap osztják. Sebastian remek kört futott, talán azért, mert ez a hazai futama, nem tudom. Az autó is jó volt, Kimi pozíciója ezt mutatja" – nyilatkozta Arrivabene a Sky Sportsnak.

Kimi Räikkönen a harmadik rajtkockát szerezte meg, de elmondása szerint több is lehetett volna benne, csak miután hibázott, inkább a biztonságra törekedett.