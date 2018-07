Szétbüntetik Ricciardót a Német Nagydíjon

A Red Bull pilótája most fizet meg a szezon eleji motorhibák miatt. Betáraznak új alkatrészekből, de így a Német Nagydíjon csak a mezőny végéről indulhat.

Idő kérdése volt, hogy mikor kap rajtbüntetéseket Daniel Ricciardo a szezon elején előfordult motorhibák miatt. Az ausztrál pilóta Kínában lángoló erőforrással állt félre a harmadik szabadedzésen, innentől nyilvánvaló volt, hogy nem tudja három erőforrással teljesíteni a szezont, sőt, bizonyos részegységekből ennél is szigorúbb a kvóta.

A keserű pirulát az ausztrál pilóta a Német Nagydíjon nyeli le, mivel a jövő hétvégén zajló Magyar Nagydíjon sokkal nehezebb előzni, ráadásul a Hungaroringen a Red Bull akár a győzelemre is esélyes lehet. Németországban a három DRS-zóna és a hosszabb egyenesek miatt jobbak az esélyek az előzésre, ezért logikus volt, hogy a csapat most szerel be új alkatrészeket.

Ricciardo autója már az első szabadedzés előtt megkapta az idei harmadik MGU-K egységét, a harmadik akkumulátort és a harmadik vezérlőelektronikát, ezek közül már kettő is a rajtrács végére száműzte volna, így nem kérdés, hogy vasárnap a mezőny sereghajtójaként indul. Ennek ellenére, az Autosport értesülése szerint

a Red Bull egyelőre nem döntötte el, hogy a V6-os belső égésű motort is kicserélik-e.

„Az edzés után meglátjuk – nyilatkozta Christian Horner. – Még nem tudom, hogy a belső égésű egység is új lesz-e, de a más alkatrészeket kicseréltünk. A későbbiek során többet fogok tudni” – mondta a csapatfőnök. A Red Bull szempontjából kedvező lenne, ha elraktároznának még egy belső égésű motort, a későbbi fejlesztési terveket azonban ez felboríthatja.

„Ideális esetben a következő hétvégén [a Hungaroringen] nyerünk és inkább szívunk itt – nyilatkozta Ricciardo. – Itt lehet előzni, úgyhogy optimista maradok, tudva, hogy legalább lesz néhány szép előzés – tette hozzá, megjegyezve, hogy még mindig titkos esélyesként tekint a csapatára a világbajnoki címekért folyó küzdelemben.

Ha néhány nagy eredményt bezsebelünk a következő két futamon, akkor játékban maradunk. Ha kiesünk, akkor valószínűleg lemaradunk.”

„Ez befolyásolhatja, mennyire magabiztosan tekintünk majd a szezon hátralévő részére. Budapesten erős autónk lehet, nem hiszem, hogy annyira, mint Monacóban, de jó esélyünk lesz legalább a győzelem közelébe kerülni – vélte. – Szerintem nekem nem jött ki a lépés a tripla hétvégén, ezért remélem, hogy ez a duplázás most összejön. Mindkettő, nem csak az egyik!”