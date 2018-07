Vettel továbbra is Räikkönen megtartásáért lobbizik

A német pilóta magabiztosan áll újabb csaták elébe Lewis Hamiltonnal és Max Verstappennel. A csapattársa kérdésében is állást foglalt a Német Nagydíj előtt.

Lewis Hamilton maradása a Mercedesnél a legnagyobb esemény a Német Nagydíj edzései előtt, ez azonban legnagyobb ellenfelét, Sebastian Vettelt egyáltalán nem hozta lázba a hazai versenyén. Az FIA csütörtöki sajtótájékoztatóján megkérdezték tőle, hogy mi a véleménye Hamilton új szerződéséről.

„Nos, gratulálok. Nem tudom, miért tartott ez ilyen sokáig, mert szerintem eléggé nyilvánvaló volt. Nem reagálnék. Nem is tudom, az én helyzetem világos és nekem ez számít, hogy más mihez kezd, az nem igazán. Nekem megvan a magam helye és a küldetésem, amit véghez akarok vinni és számomra csak ez a fontos.”

Viccelődve megjegyezte, hogy ha az eredmény az ő javára alakul, akkor szívesen megvív Hamiltonnal és Max Verstappennel, akik a következő két szezon során a Mercedest és a Red Bullt erősítik, majd azt mondta: „Szerintem minden csata jó, mindig kedvező, ha szoros a verseny az élen, sok autó küzd a dobogós helyekért és a győzelmekért.”

Idén hatan küzdünk, ez jobb a korábbi éveknél és jó ennek a részese lenni. Néhány évvel ezelőtt még több autó hajtott a győzelmekért, nagyszerű lenne, ha csökkenne a különbség.”

„Általában össze szoktak rázódni a dolgok, csak hagyni kell mindent menni a maga útján. 2019-re lesz egy kisebb szabálymódosítás, de viszonylag stabilak lesznek a szabályok, aztán majd meglátjuk, mi lesz 2021-ben. Az viszont még messze van. Az ember a legjobbak ellen akar küzdeni és Lewis a legjobbak egyike, mióta bejutott a Forma-1-be.”

A szezon feléhez közelítve ismét felmerült, hogy ki lesz Vettel csapattársa a Ferrarinál. Az előző éveknél is erősebb pletykák kaptak szárnyra azzal kapcsolatban, hogy a Sauber újonca, Charles Leclerc válthatja a veterán pilótát, de Vettel továbbra is kiáll Räikkönen mellett, bár Leclerc felé is tett udvarias gesztusokat.

„Nem tudom, nem igazán ismerem Charles-t, csak a [Ferrari pilótaprogramja] révén egy kissé. Nos, Kimi finn, Charles pedig monacói, úgyhogy eléggé különbözők. Kedvelem Kimit, jól kijövünk, soha semmi gondunk nem volt egymással. Előfordult, hogy a pályán nekimentem, de szerintem nagyon hasonlóan és nagyon nyíltan kezeljük a dolgainkat.”

Nagyszerűen dolgozunk együtt, de ez nem az én döntésem, úgyhogy majd meglátjuk, mi lesz.”

„Szívesen folytatnám [Räikkönennel], de nem én döntök. Charlesnak szerintem így is, úgy is remek pályafutása lesz. Nagyszerű srác, gyors és mindene megvan a sikerhez. Nem kell sietnie, hiszen még fiatal, de az ember ilyenkor mindig mindennel türelmetlen. Nem tudom, ki lesz a befutó, de ez nem is igazán az én ügyem. Az én helyem tiszta, szerintem mindketten beleillenének a csapatba.”