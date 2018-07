Morris Nunn versenyzőként, mérnökként és csapatfőnökként is letette a névjegyét az F1-ben és Amerikában. Nagy tisztelet övezte.

Életének 79. évében meghalt Morris Nunn, az egykori Ensign F1-es csapat alapítója, korábbi versenyző és sikeres mérnök. Mo, ahogy a paddockban sokan emlegették az autósport számos ismert alakjával együtt dolgozott, köztük Chris Amon, Jacky Ickx, Clay Regazzoni, Mario Andretti, Emerson Fittipaldi, Alex Zanardi és Juan Pablo Montoya is megfordult a szárnyai alatt.

Sokakhoz hasonlóan Nunn is versenyzőként kezdte a pályafutását, eleinte motorkerékpárokkal. Autókkal az F3-ig jutott el, a saját Lotus 41-esével az élmezőnyben is szerepelt, sőt a legendás Colin Chapman is hívta versenyezni. 1970-ben azonban elfogyott a pénze, ekkor úgy érezte, az F1-et már nem érheti el, ezért 31 évesen inkább konstruktőrnek állt.

Eleinte az F3-ban folytatta, az első autója az Ensign nevet kapta, ’71-ben már ügyfeleknek is eladott autókat, majd az Ensign-csapat 1973-ban már az F1 mezőnyében szerepelt. Itt az anyagi nehézségek ellenére egy évtizedig versenyeztek, de komolyabb eredményt nem tudtak elérni.

Az istálló pilótái között olyan nevek is megfordultak, mint Chris Amon, Jacky Ickx, Clay Regazzoni, Nelson Piquet vagy Tiff Needell, a Top Gear és a Fifth Gear későbbi műsorvezetője.

A csapat legjobb eredményét a svájci Marc Surer szerezte meg, amikor az esős Brazil Nagydíjon 1981-ben, ahol a leggyorsabb versenykört is ő érte el. Egy évvel később azonban Nunn eladta a csapat eszközeit és az Egyesült Államok felé vette az irányt, ahol az európai nehézségek után tényleg befutott és mérnökként nagy sikereket ért el.

Triest bericht.

Ensign oprichter en begenadigd race engineer Mo Nunn is vandaag op 79 jarige leeftijd overleden.

Verschillende Nederlandse coureurs hebben met hem samengewerkt zoals Gijs van Lennep, Roelof Wunderink, Jan Lammers en Arie Luyendijk.

Nunn és Zanardi az USA-ban

Dolgozott a Newman-Haas alakulattal és Mario Andrettivel, majd Emerson Fittipaldi 1989-es CART-bajnoki címében és Indy 500-győzelmében vett részt. Utána a ’90-es évek végének legsikeresebb csapatához, a Chip Ganassi Racinghez szegődött, ahol 1996-ban bajnok lett Jimmy Vasserrel, kétszer ismételt Alex Zanardival, majd

rábeszélte a csapatot, hogy 1999-re szerződtessék Juan Pablo Montoyát, akivel ismét bajnokoki címet nyertek.

A 2000-es szezonra Nunn a Mercedes támogatásával önálló CART-csapatot hozott létre Indianapolisban, Tony Kanaan és átmenetileg Zanardi részvételével, de a további együttműködést az olasz pilóta életveszélyes balesete meghiúsította. Később néhány IRL-versenyt még megnyert, de 2005-ben ismét eladta a csapata értékeit és a Ganassi műszaki tanácsadójaként zárta a pályafutását.