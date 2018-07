Alonso elismerte, Le Mans keményen próbára tette

A spanyol pilóta győzelemmel mutatkozott be a 24 órás versenyen és az F1-ben is helytállt, de elismerte, kellett neki a pihenés a Német Nagydíj előtt. Októberben még keményebb roham jön.

A modern autósportban szinte példátlanul nagy fába vágta a fejszéjét Fernando Alonso azzal, hogy az F1-es futamok sűrűjében a sportautó-világbajnokság (FIA WEC) mezőnyében is folyamatosan versenyez és rajthoz állt a Le Mans-i 24 órás versenyen is. Alonso győzelemmel mutatkozott be, de elismerte, nagyon be kellett osztania az erejét.

„Megterhelő volt. Nem volt könnyű, ahogy erre számítottunk – ismerte el. – Szerdától vasárnapig utazás, aztán hétfőn kipakolás, kedden összepakolás. Ez hét héten keresztül folyamatosan így ment. Különösen a Le Mans-ban töltött hét volt feszült a tesztelés, a versenyzői parádé, majd a 24 órás verseny miatt. A bemelegítéssel együtt ez összesen nagyjából 40 óra a pályán.”

Alonso közben az F1-es tripla hétvégén is helytállt, bár a McLaren egyre gyengébb szereplése miatt számottevő eredményt nem tudott elérni. Elárulta, már a Német Nagydíj előtti két hét során visszavett a tempóból és nyugodtabban folytatta az edzéseket, de látja már, hogy ősszel megint nem lesz leállás.

Szeptemberben, októberben és novemberben ugyanez lesz, hiszen 9 hétvége alatt 8 versenyt futok különböző időzónákban. Kemény volt, de rendesen felkészültem.”

A spanyol versenyzőnek közben a jövőjével is foglalkoznia kell, mert a McLaren a Renault motorral sem tudott olyan autót adni neki, amivel legalább a középmezőnyben versenyképes lehet, így továbbra sem döntötte el, hogy folytatja-e jövőre is az F1-es pályafutását. A McLaren alternatívája a gyári Renault-csapat vagy az IndyCar-szereplés lehet.

Pre parrilla de salida Open Renault en el @CircuitoMuseoFA ✊️✊️✊️ pic.twitter.com/ProSizKbzG — Fernando Alonso (@alo_oficial) July 15, 2018

Alonso a szabad hétvégéjét is versenypályán töltötte

Noha a McLaren szénája annyira rosszul áll, hogy nemrég a technikai igazgató és a versenyigazgató is távozott, Alonso nem érzi teljesen elveszettnek a helyzetet. „Tudjuk, hogy az időmérős teljesítményünkön dolgoznunk kell, hogy a lehető legjobb esélyünk legyen vasárnaponként. Azt láthattuk már, hogy a versenyeken előrébb tudunk jutni a pontszerzéshez.”

Alonso ugyanezt, a pontszerzést jelölte meg célként a Német Nagydíjra.

„A nyári szünet előtti versenyek nagyon különböző pályákon zajlanak majd. Keményen kell dolgoznunk és a lehető leginkább ki kell dolgoznunk a beállításainkat, hogy a legtöbbet kihozzuk az esélyeinkből. Tudjuk, hogy ezen a hétvégén nem lesz könnyű dolgunk ezen a pályán, de mint mindig, most is a lehető legjobb formánkat fogjuk nyújtani.”