Újabb személycserék jöhetnek a gyászos helyzetű Williamsnél

Kívülről nézve igazán reménytelennek tűnik az átszervezés közepén tartó Williams istálló helyzete. Paddy Lowe, a Mercedestől tavaly érkezett technikai igazgató javulást vár, de nem biztos, hogy addigra még ő is a fedélzeten lesz.

Nem is olyan régen, egészen pontosan 2013-ban mutatott be az ideihez hasonló mélyrepülést a Forma-1 történetének harmadik legrégebbi csapata. Az egykor szebb napokat látott Williams abban az évben mindössze 5 pontot szerzett, 2014-re azonban mégis fel tudott állni a padlóról, és a konstruktőri tabella 9. helyéről a 3. pozícióba katapultálta magát. Ezúttal úgy néz ki, nehezebb dolga lesz.

Már csak azért is, mert most nem számíthat a hibrid éra kezdetén toronymagasan a többiek előtt járó Mercedes motor jelentette teljesítménynövekedésre. Ehelyett átszervezéssel és a jelenlegi gondok lépésről-lépésre történő megoldásával kell kikecmeregnie a gödörből. Jelenleg minden kétséget kizáróan a grove-iak autója a leglassabb a mezőnyben, 4 pontot azonban már így is szereztek Lance Stroll révén. Hogy a folytatásban is fognak-e, arra sokan nemmel fogadnának.

Az idei autóval alapvető tervezési gondok vannak, a versenyzők nem bíznak meg a munkaeszközükben, amely olyan kiszámíthatatlan dolgokat produkál, mint tette azt Silverstone-ban.

A csapat már korábban is az autó hátsó részén jelentkező hirtelen tapadásvesztéssel küzdött, az időmérő után pedig Lance Stroll és Szergej Szirotkin FW41-esén is hátsó szárnyat kellett cserélni, mert mindkét pilóta nagy sebességnél, egy gyors kanyar bejáratánál repült ki a pályáról, amikor az állítható hátsó szárny lezárása után egyszer csak kitört az autó hátulja.

Egyáltalán nem számítottunk erre, hatalmas sokként ért. Olyan, mint átélni a gyászt – nyilatkozta a New York Timesnak Claire Williams, az istálló csapatfőnök-helyettese a jelenlegi helyzetről. – Ez az én csapatom, nagyon személyes, olyan, mint egy másik testvér. Mélyen törődöm vele és próbálom gondozni. Jelenleg háborúban áll, én pedig ezt nagyon személyesen kezelem."

„Jelenleg minden gondot egy nagy, testre mért ütésként élek meg, különösen amikor egy tripla hétvége végén vagyunk, de az ember tudja, hogy a következő futam is ugyanolyan rossz lesz. De meg kell őriznünk a hitünket és túl kell jutnunk ezen" – nyilatkozta Claire Williams.

Az első nagy név, aki áldozatául esett az idei gyenge szereplésnek Dirk de Beer aerodinamikai főnök volt, de könnyen elképzelhető, hogy további alkalmazottak is a sorsára juthatnak. Folyamatosan oda kell figyelni a csapatra és biztosítani, hogy olyan hatékonyan működjön, amennyire csak lehet, ez pedig néha nehéz döntéseket eredményez." – mondta a csapatfőnök-helyettes.

Miközben jelenleg is azt vizsgálja a csapat, hogy milyen átszervezéseket hajthat végre az eredmények javításáért, Paddy Lowe, a tavaly a Mercedestől nagy reményekkel érkező technikai igazgató egyelőre megúszta a csapat struktúrájának felülvizsgálatát „Folytatom a munkát, amilyen keményen csak tudom, teljes elkötelezettséggel – nyilatkozta Lowe a Racefansnek. – Rengeteg gondot kell megoldanunk. Kívülről nem látszik, de a színfalak mögött nagy előrelépések történnek. Már mostanra sok változtatást eszközöltünk. Ez a munkafolyamatokkal és az emberekkel kapcsolatos, azzal, hogy miként dolgoznak együtt. A csapat magja nagyszerű, remek emberekkel vagyok körülvéve, úgyhogy szerintem vagyunk abban a pozícióban, hogy elkezdjünk a helyes irányba haladni."

A pályán ez egyelőre nem látszik, Claire Williams gonoszul viselkedőnek titulálta a csapat idei autóját, amelyet néha veszélyes vezetni, ő sem szívesen ülne bele. „Az idei autónk instabilitása igen extrém méreteket öltött – ismerte be Lowe. – Ebből a szempontból a tavalyi modell sem volt valami nagyszerű, de az idei autóval még rosszabb lett a helyzet."

Ennek javítása érdekében vetették be a már emlegetett teljesen új hátsó szárnyat Silverstone-ban, hogy aztán az elem szombatra búgócsigává változtassa a két Williams-t. Időszakos probléma volt, ugyanakkor meglehetősen katasztrofális. Olyan nagy mértékű leszorítóerőt veszítettünk, hogy hogy az nem volt biztonságos – mondta Lowe. – Természetesen mehettünk volna DRS nélkül a futamon, de úgy nem lehet versenyezni. Nem hiszem, hogy bármi alapvetően rossz lenne az új hátsó szárnnyal, inkább az összhanggal van a gond, az összes dolog együttesen idézte elő ezt a furcsa jelenséget."

Villeneuve már eltemette a csapatot

Jacques Villeneuve sosem arról volt híres, hogy magában tartotta a véleményét, így az 1997-ben a Williams máig utolsó világbajnoki címét nyerő kanadai korábbi csapatát sem kímélte. A csapat halott. Nincs menedzsmentje. Még 2013-ban volt egy döntés, hogy az örökösnőt, vagy az örököst nevezik ki – utalt Villeneuve arra, hogy Claire Williams ekkor lépett elő helyettes csapatfőnökké édesapja mellett, aki nem fiát, Jonathant választotta a posztra. – Claire kapta az állást Jonathan helyett, ami nyilvánvalóan nagy hiba volt. Csak meg kell nézni, hol tart ma a csapat."

„Az élmezőnyig el sem lehet látni onnan, ahol jelenleg vannak. Az embernek ilyenkor el kell ismernie, hogy elrontotta. Nem tudom, hogyan mászhatnak ki ebből, nem látok rá esélyt. Ha az embernek két tapasztalatlan pilótája van, az sem fog segíteni."

Az Autosport megkeresésére Claire Williams nem akart reagálni Villeneuve szavaira. A New York Timesnak azonban elmondta, mi hajtja előre.