Nincs is értelme leváltani Räikkönent?

Leo Turrini, a Ferrarinál bennfentes olasz újságíró nem érti, miért akarják mindenáron nyugdíjazni a 2007-es világbajnokot, miközben egy jól teljesítő Kimi Räikkönennel mindenki csak nyer.

Sokan meg vannak győződve arról, hogy az idei Kimi Räikkönen utolsó szezonja a Forma-1-ben, a Ferrari az év végén leváltja őt Charles Leclerc-re. Legutóbb Flavio Briatore, a Renault korábbi csapatfőnöke javasolta a vörösöknek, hogy vállalják be a kockázatot, különben nem fognak újra konstruktőri világbajnoki címet nyerni. Leo Turrini, a Ferrarihoz igencsak közel álló olasz újságíró azonban nem így gondolja, szerinte nincs értelme leváltani a finnt.

Turrini szavára érdemes odafigyelni, a Maranellótól nem messze lévő Sassuolóból származó újságíró jó kapcsolatokkal rendelkezik a Ferrarinál, többek között Stefano Domenicali 2014-es leváltását is előbb tudta, mint ahogyan azt hivatalosan bejelentették. Néhány olasz újság gyakorlatilag tényként közölte, hogy Räikkönennek mennie kell, Turrini szerint azonban nem eszik olyan forrón azt a kását. Miért is? A Ferrarinak most van a legjobb pilótapárosa az elmúlt 25 évben. A csapat teljes gőzzel fejleszt és jól dolgozik össze" – mondta az újságíró.

Turrini méltatta Räikkönent, aki szerinte nagyon jól vezet az idén, csupán nincs szerencséje.

„Ausztriában remekül rajtolt, majd szép előzést mutatott be Ricciardo ellen és jól vezetett a célig. Az egész futamon Vettel előtt volt, keményen versenyzett. Aki szereti a Ferrarit, a motorsportot és a Forma-1-et, nem akarta, hogy elengedje [Vettelt]. Igen, a pontok hiányozhatnak a szezon végén, de helytelen lett volna a csapatsorrend."

„Aki már le akarja írni Kimi Räikkönent, az előbb nézze meg a tényeket. Kimi 116 pontot szerzett, de kétszer a csapat hibájából esett ki. Normális esetben teljes mértékben ott lenne a világbajnoki címért folyó küzdelemben" – mondta Turrini.

Räikkönen helyzetét nehezítheti, hogy a Ferrari-támogatott Leclerc szárnyal a Sauberrel. Charles Leclerc logikus és intelligens választás lenne, de senki nem fogja elvinni a Ferrarit előle. Hihetetlennek találom, hogy Räikkönent az idei jó teljesítménye ellenére újra és újra támadják. Mindig jó őt top formában látni, mert ez nem csak a Ferrarinak, de a Forma-1-nek is jó."

Az is beszédes adat Räikkönen teljesítményéről, hogy a sportág történetének első tripla hétvégéje, azaz a francia, az osztrák és a brit versenyhétvége alatt csupán Vettel szerzett több pontot a finn pilótánál. A német 50 egységet gyűjtött a neve mellé, miközben csapattársa 48-at, Lewis Hamilton pedig 43-at.