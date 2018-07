A Mercedes bejelentette Hamilton új szerződését

A papírformának megfelelően a Mercedes ismét magához kötötte a négyszeres világbajnok Lewis Hamiltont, de a vártnál rövidebb időre.

A Mercedes márka hazai versenye, a Német Nagydíj előtt a csapat bejelentette, hogy meghosszabbították a négyszeres világbajnok Lewis Hamilton szerződését. A brit pilóta 2007-ben csatlakozott az F1-es mezőnyhöz a McLaren-Mercedesszel, majd 2013-tól erősíti a gyári Ezüstnyilak csapatát, már most is csúcstartó a motorgyártóval teljesített futamok száma terén.

Pályafutása első világbajnoki címét még a McLarennel érte el 2008-ban, majd a gyári istállóval 2014-ben, 2015-ben és 2017-ben is verhetetlennek bizonyult, a legtöbb rekordot már vagy átírta vagy csak a legendás Michael Schumacher áll előtte. Sikerszériájának folytatása esetén azonban Schumacher eredményeit is felülmúlhatja.

Hamilton egyelőre az idei pontverseny 2. helyén áll Sebastian Vettel mögött, akivel tavaly is szoros csatát vívott, mégis a vártnál korábban, már a Mexikói Nagydíjon bebiztosította negyedik világbajnoki címét. A Mercedesnél már akkor felvetették, hogy minél gyorsabban meghosszabbítanák Hamilton 2018 végén lejáró szerződését, ez azonban hivatalosan mostanáig húzódott.

Hamilton az F1 legjobban fizetett versenyzője,

valamint a mezőnyben ő keres a legtöbbet további reklámszerződésekkel is. Sikerei mellett azért is értékes a Mercedesnek, mert ő a leginkább eladható figura a sportágban, akire a versenyzésen túl is kíváncsi a közönség, egyebek mellett a divatvilágban vagy a zeneiparban is. Ennek részeként úgy hírlett, hogy a pénz mellett a versenyző egyéb kötelezettségei is tárgyalási alapot képeztek.

Az F+1 blog már a Francia Nagydíj helyszínén úgy értesült, hogy a szerződés megköttetett és kisebb meglepetésre azt nem Hamilton hazai versenyén, a Brit Nagydíjon, hanem a Mercedes márka otthonában, Németországban erősítették meg, hogy Hamilton további 2 évre a csapat tagja marad. Azt egyelőre nem rögzítették, hogy ki lesz a brit pilóta csapattársa, de szinte biztos, hogy Valtteri Bottas is maradhat a csapatnál.

Hamilton megerősítése várhatóan mozgásba hozza a pilótapiacot,

mivel a Mercedes üléseinek elfoglalásával Daniel Ricciardo szerződéshosszabbítása a Red Bullnál valószínűleg csak formaság lesz, így már csupán Sebastian Vettel csapattársának kiléte lesz az igazi kérdés, ahol a Ferrarinál az ifjú Charles Leclerc a befutójelölt Kimi Räikkönen helyére.

Kivár az F1 reformja előtt

A kétéves szerződés F1-es körökben manapság viszonylag ritka, de ezúttal nem meglepő, mert 2021-től várhatóan átfogó szabályváltozások jönnek a sportágban és Hamiltonhoz hasonlóan Ricciardo is utalt már arra, hogy a reformokra készülve nyitva akarja hagyni a lehetőségeit.

Amennyiben Hamilton folytatja a sikerszériáját, pont 2020 végére érheti be Schumacher 7 világbajnoki címét.

Szerénykednie azonban már most sem kell, hiszen az eredményeinek köszönhetően a legsikeresebb nagydíjversenyző lett a Mercedes-Benz márka történetében és mire lejár a most meghosszabbított kontraktusa, az F1-ben a leghosszabb időt a gyári Mercedes-csapat tagjaként tölti majd el.

„Már 1998 óta a Mercedes-család tagja vagyok és örökké hálás leszek a folytatólagos támogatásukért, szeretetükért és védelmükért az évek során. Hihetetlen büszkeséget okoz az, amit együtt elértünk és még izgatottabb vagyok a jövőre nézve! – írta Hamilton a Twitteren.

Hozzátette, szerinte csak formaság volt a szerződés összerakása, mert még sohasem volt boldogabb, mint a mostani csapatával és úgy vélte, Toto Wolffal, a Mercedes csapatfőnökével is egy hullámhosszon van.

„Ezen a héten írtuk alá a végleges dokumentumot és nem akartam tovább váratni az embereket – mondta Wolff. – Nincs sok dolog, amit Lewisról mint Forma-1-es versenyzőről még nem mondtuk el. Ő minden idők egyik legnagyobb [F1-es] alakja és az eredményei önmagukért beszélnek. Én azt élvezem a legjobban, hogy megismerhettem az embert a sisak mögött: Az önfejlesztés iránti tántoríthatatlan eltökéltségét, csapattagként az érzelmi intelligenciáját és a körülötte lévők iránti lojalitását.”