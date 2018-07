Újabb ismert F1-es személyiség fogadna Vettel vb-címe ellen

Hiába Sebastian Vettel meggyőző teljesítménye, a Ferrari négyszeres világbajnoka továbbra sem győzött meg mindenkit arról, hogy legyőzheti a Mercedes négyszeres vb-elsőjét.

Minden eddiginél kiélezettebb Sebastian Vettel és Lewis Hamilton harca a Forma-1-es világbajnoki címért. A Brit Nagydíj után a német visszaszerezte korábban elvesztett vezetését a pontversenyben, előnye azonban mindössze 8 pont a Mercedes négyszeres világbajnokával szemben. Flavio Briatore, a Renault korábbi csapatfőnöke szerint ennek ellenére Vettel – akárcsak tavaly – az idén is alul fog maradni brit riválisával szemben.

A silverstone-i futam után Nico Rosberg, 2016 világbajnoka adott hangot azon véleményének, hogy a Ferrari nem fogja tudni tartani a fejlesztési versenyt a Mercedesszel,

most pedig Briatore jelentette ki: normál körülmények között Hamilton lesz az idei világbajnok.

„A Ferrari csak azért került előnybe, mert a Mercedes balszerencsés volt az utóbbi két versenyen – mondta Briatore a Radio Capitalnak. – A Ferrarinak csak akkor van esélye újra nyerni, ha Hamilton hibákat követ el."

Rosberg, Hamilton korábbi csapattársaként többször hangoztatta, hogy a Mercedes pilótája egy-egy balul sikerült verseny után csak még erősebben tér vissza. Briatore is ezt várja, ráadásul a szezon hátralevő részére.

Hamilton egyszerűen erősebb Vettelnél. Sebastiannak sokkal keményebben kell küzdenie, hogy kontroll alatt tartsa az autóját. Lewis megtalálta a ritmust a W09-cel, ez pedig könnyebbé teszi a dolgát" – mondta Briatore.

A szókimondó olasz a Ferrari pilótahelyzetéről is elmondta a véleményét. A korábbi csapatfőnök azok táborát erősíti, akik szerint az év végén lejáró szerződésű Kimi Räikkönent a jelenleg a Saubernél versenyző Charles Leclerc-re kellene lecserélni. Vegyék ki Kimit a pilótafülkéből, és adják oda Leclerc-nek! Máskülönben soha nem fogják újra megnyerni a konstruktőri címet. Be kell vállalniuk ezt a kockázatot" – vélte Briatore.

A Ferrari jelenleg vezeti a konstruktőri tabellát, előnye 20 pont a Mercedesszel szemben.

