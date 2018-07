A Magyar Nagydíjon az egyentükrökről egyeztetnek a csapatok

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) szigorúbb szabályokat vezetne be a tükrökre vonatkozóan, amivel reményei szerint elkerülhetőbbé válnának a Sebastian Vettel ausztriai feltartásához hasonló esetek.

A hétköznapi autós közlekedésben elengedhetetlen a tükrök használata, amelyekből három is a sofőrök rendelkezésére áll. A Forma-1-ben azonban kevésbé lehet fontos, hogy az ember jól lásson hátrafele – gondolhatnánk, az évek során azonban több példát is láthattunk ennek ellenkezőjére. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) ezért a Magyar Nagydíjon tanácskozásra hívja a csapatok technikai igazgatóit, hogy megvitassák, miként lehetne javítani a helyzeten.

Sebastian Vettel az Osztrák Nagydíjon három rajthelyes büntetést kapott, amiért az időmérőn feltartotta Carlos Sainz-ot. A német azon túl, hogy a csapata nem figyelmeztette, azzal védekezett: nem látta a közeledő Renault-t. Nem ő az első, aki az évek során hasonló szituációba került,

az F1-es autók tükreiben mindig is nehéz volt hátrafelé látni, mert amellett, hogy a méretük sem a legnagyobb, a heves rázkódás is bezavar, nem beszélve a látóteret nagy részben kitakaró hatalmas abroncsokról és a hátsó szárnyról.

A 2017-re bevezetett új szabályok azonban tovább rontottak a helyzeten, az FIA pedig most döntött úgy, hogy lépnie kell. A szövetség a Szingapúri Nagydíjra szeretett volna változást elérni biztonsági okokra hivatkozva és egy technikai direktívát is szétküldött a csapatok között, de annak elfogadásához a Motorsport Világtanács jóváhagyása is kell. Ezért úgy döntöttek, hogy visszavonják a direktívát, és a Magyar Nagydíj alatt megbeszélésre hívják a csapatok technikai igazgatóit.

Vettel ausztriai esete után Jo Bauer, az FIA technikai delegáltja teszteket végzett a némettel azért, hogy leellenőrizze, mennyit lát valójában a Ferrari pilótája a visszapillantójában. Nikolasz Tombazisz, az FIA formaautós technikai igazgatója az új autókkal magyarázza a tükrök hatékonyágának romlását. Tombazisz szerint a mind magasabbá váló oldaldobozok, a hátsó szárny kialakítása és az a trend is zavarja a kilátást, miszerint egyre több csapat használ nagy bólintást, azaz nagy az eltérés autója első és hátsó részének hasmagassága között.

A szövetség szeretné elérni, hogy az eddigi szabályokat megváltoztatva, mostantól egy adott ponton lehessen csak elhelyezni a tükröket, az eddigi, jóval nagyobb mozgásteret biztosító terület helyett.

A cél az, hogy a szingapúri futamtól a tükrök középpontja az autó referenciasíkja fölött 640 mm-rel, a középvonalától pedig 450 mm-rel helyezkedjen el. Öt milliméteres eltérés engedélyezett.

A jelenlegi szabályok szerint a tükrök az autó középvonalától számított 200 és 550 mm-es távolságon belül bárhol felszerelhetőek, magasságbeli megkötés pedig nincs.

Megoldódhat a tükörszárnyak kérdése is

A Ferrari a Spanyol Nagydíj alatt állt elő szárnyas tükrével, amelyet rögtön a következő futamra be is tiltott az FIA, mondván a tükör egyik tartóeleme aerodinamikai célt szolgált. Az új szabályokkal ez a kérdéskör is tisztázódhat, Tombazisz pedig arra buzdítja a csapatokat, hogy előbb kérdezzenek. „Bátorítanám őket, hogy küldjenek képet a tervezett új dizájnjukról, hogy elkerülhessük a szükségtelen egyeztetéseket."

A Ferrari megoldása után az Osztrák Nagydíjra a Mercedes is előállt egy extra tartópillérrel, Tombazisz szerint annak azonban egyértelműen strukturális és nem aerodinamikai a szerepe. A Mercedes ezen felül Silverstone-ban új tükörpozícióval is kísérletezett, a jelenlegi tükrei elé szerelve még egyet, hogy a pilóták összehasonlíthassák a kettőt. A tervezett új szabályoknak ez azonban már nem felelne meg.