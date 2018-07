Átalakíthatják az F1-es pontrendszert, Alonso nem örül

A Force India csapatfőnöke elárulta, hogy ismét átdolgozhatják az F1-es pontrendszert, de egyelőre több forgatókönyvet vizsgálnak. Fernando Alonsónak nem tetszik az ötlet.

Átírhatják a 2010 óta érvényben lévő F1-es pontrendszert, árulta el Vijay Mallya, a Force India csapatfőnöke Silverstone-ban. Az indiai üzletember a Stratégiai Munkacsoportban zajló egyeztetésekre hivatkozva arról beszélt, hogy akár az utolsó helyezett versenyző is kaphatna pontokat a jövőben, de az is felmerült, hogy a 20-ból 15 pilótát jutalmazzanak.

Most a 20 fős mezőny első 10 helyezettje kap pontokat, 25-18-15-12-10-8-6-5-4-3-2-1 elosztásban egyéni és konstruktőri értékelésben, a pole pozícióért és a leggyorsabb versenykörért nem jár plusz pont, de Mallya szerint felmerült, hogy az edzéselsőséget is jutalmazzák. Azt viszont elismerte, hogy a döntéshozók között nincs egyetértés a reformtervvel kapcsolatban.

„Felmerült az érv, hogy van bizonyos értéke a top 10-es célba érésnek – mondta. – Ez elvész, ha elkezdünk a mezőny végétől pontokat osztani. Ha jól szerepel a csapat, a barátaim üzeneteket küldenek és gratulálnak az újabb top 10-es eredmény kapcsán. Ehhez társul bizonyos fokú sikerélmény.”

Az ellenérv az, hogy ha minden pilóta pontot kapna, akkor egészen a mezőny végéig verseny folyna a pontokért. Senki sem venne vissza azért, mert a 10. hely után végül is nem kap jutalmat.”

A javaslat által kiváltott vegyes érzésekre jó példa az is, hogy a kétszeres világbajnok Fernando Alonsónak sem ment át elsőre az üzenet. Ő sem tartaná kedvezőnek, ha elveszne a „pontszerző helyek” varázsa, ami szerinte különösen azoknak ártana, akik csak ritkán tudnak bejutni a mezőny első felébe. Példaként Jules Bianchi 2014-es sikerét idézte a gyenge Manor-csapat pilótájaként.

„Szerintem az F1-ben mindig is elég nehéz volt pontokat szerezni. Néhány elit srác begyűjti a nagy pontokat és nagy elégtétel volt, ha az ember akár csak 2 pontot is elért – vélte a kétszeres világbajnok. – Most eszembe jut, amikor Jules a 9. helyezett lett Monacóban és az egyfajta csoda volt és a sport egésze számára is nagy pillanat.”

Ha mindenki pontot szerezhet, akkor talán elveszítjük ezt a különleges hangulatot az F1-ben. Bárhogy is döntenek, minden rendben lesz, de az F1-nek ennél exkluzívabbnak kellene lennie.”

Az F1 története során többször is változott a pontrendszer. 1950 és ’90 között 9-6-4-3-2-1 arányban jártak (1960-tól kapott pontot a 6. helyezett), de 1959-ig járt pont a leggyorsabb körért és a különböző években megengedték, hogy a versenyzők „eldobjanak” rossz eredményeket. 1991-2002 között a 10-6-4-3-2-1-es szisztéma a győzelmet jutalmazta, 2003-2009 között a 10-8-6-5-4-3-2-1 révén a legjobb 8 pilóta kapott pontot. Utóbbi két rendszerrel szűnt meg az eredmények eldobása.