Nagyobb felhatalmazást adna a McLaren a dolgozóinak

Zak Brown és a csapat új sportigazgatója, Gil de Ferran a McLaren átalakítására készül. Úgy érzik, a szakembereik jók, de nem tudnak rendesen dolgozni.

Eric Boullier lemondása után átalakítják a McLaren szervezeti felépítését. Az első lépések már megtörténtek Andrea Stella előléptetésével és Gil de Ferran kinevezésével az új sportigazgatói posztra, de Zak Brown, a McLaren Racing ügyvezetője elárulta, további változtatásokat is tervez.

„A szervezeti felépítésünk bizonyos embereknek nem teszi lehetővé, hogy annyira vállalkozó szelleműek legyenek, ahogy szeretném – mondta Brown. – Szerintem ez nem teszi lehetővé a számukra, hogy elég gyorsan döntsenek. Akadnak alkalmak, amikor egy bizottság is dönthet, de van, amikor ezt személyeknek kell megtenniük.”

„A döntéshozatali folyamataink olykor zavarosak. Ezen változtatnunk kell és szerintem a legnagyobb gondunk strukturális és szervezeti jellegű. Nagyszerű tehetségeink vannak, őket a megfelelő környezetben szabadjára kell engednünk. Ez most nem teljesedhet ki. Persze, kívülről is igazolnunk kell olyan embereket, akik a tapasztalatukkal segíthetnek gyorsabban reagáló szervezetet építeni.”

Brown első komolyabb döntése volt, hogy felkérte tanácsadóját, Gil de Ferrant sportigazgatónak. A Champ Car 2000-es és 2001-es bajnoka 2005-2007 között a BAR-Hondánál töltötte be ugyanezt a pozíciót.

A brazil expilóta azt mondta, a sportsikerek után az üzletbe is megpróbálta átültetni a hozzáállását, amivel mindig a gyenge pontjait keresi. Elárulta, azt korán felismerte, hogy az ember egyedül nem lehet sikeres az életben, csapatban viszont annál inkább, ezért nagy figyelmet fordít a munkatársai motiválására.

„Én így működöm és ez az én filozófiám, amit beviszek a munkába. Eredetileg Zak tanácsadója voltam, így tekintettem a dolgokra és ezt fogom folytatni is, nagyobb felelősséggel” – jelentette ki. Hozzátette, annak ellenére, hogy menedzserként korábban az F1-ben nem volt túlságosan sikeres, felkészültnek érzi magát a feladatra.

Idősebb és bölcsebb lettem. Szerintem 10 éve is voltak sikereink, különösen 2006-ban egész versenyképesek voltunk. Jenson [Button] révén nyertünk is egy versenyt Magyarországon”

– mondta. – Most, 12 évvel később személyesen is felkészültebbnek tartom magam. Az elmúlt 10 év során mindenféle dologgal foglalkoztam, köztük a saját csapatomat is működtettem. Készen állok a kihívásra” – mondta. – Szerintem a kommunikáció kulcsfontosságú lesz. Sokat segít majd, ha bizonyos dolgokat tisztázunk.”