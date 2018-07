Kubica majdnem Alonso csapattársa lett a Ferrarinál

Már zsebben volt a szerződése, amikor életveszélyes ralibalesetet szenvedett egy olyan versenyen, amire el sem akart menni.

Egy régi pletykát erősített meg Robert Kubica, a Williams tesztpilótája az F1 nemrég elindított, hivatalos podcastjában. A 2010-es évek elején rendre az a szóbeszéd járta, hogy a nagyra értékelt lengyel pilóta Fernando Alonso csapattársa lehet a Ferrarinál, ráadásul a kétszeres világbajnok is a mezőny egyik legjobbjának tartotta Kubicát.

Tom Clarkson műsorvezető most rákérdezett, hogy igaz-e a Ferrari-szerződéssel kapcsolatos história, mire a 2008-as Kanadai Nagydíj győztese igennel felelt és megjegyezte, hogy szerinte ez már ismert információ. Megerősítette azt is, hogy Alonso csapattársa lett volna (Felipe Massa helyén), de azt nem tudja, hogy a spanyol pilótát is tájékoztatták-e akkor a döntésről.

„Kevesebb pénzért, mint amennyit korábban kerestem a Renault-nál” – szögezte le akkori csapatára utalva. – Három fő célt látok, talán azért is, mert versenyeztem Olaszországban. Az első, hogy az ember bejusson a Forma-1-be. A második, hogy meg is vesse a lábát, ehhez értékessé kell válni és jó megítélést kell kialakítani, ami nehezebb, mint bejutni.”

A harmadik megnyerni a világbajnokságot vagy a Ferrari versenyzőjévé válni. Nem nyertem meg a világbajnokságot és végül, eddig nem is lettem Ferrari-pilóta, de nagyon közel jártam hozzá.”

Akkoriban Stefano Domenicali volt a Ferrari csapatfőnöke, Kubica vele állapodott meg, de szerinte ebben nem segített neki, hogy korábban versenyzett Olaszországban, mert a Ferrari nem erőlteti az olasz hátterű versenyzők szerződtetését. Azt is elárulta, hogy az elszalasztott lehetőség csak akkor kezdte bántani, amikor már túl volt a ralibalesete utáni rehabilitáció legsúlyosabb időszakán.

Kubica 2011 januárjában a Rally Andorra nevű versenyen vendégszerepelt, de balesetet szenvedett és a szalagkorlát behatolt az autója utasterébe, ahol életveszélyes sérüléseket és a jobb karján maradandó egészségkárosodást okozott. A lengyel versenyző szerint, ez lett volna élete utolsó ralija, mert a Ferrari nem engedte később indulni, de ő már ezen a futamon sem akart részt venni.

Felkeltem a [valenciai F1-es] teszt után, át kellett repülnöm Milánóba, aztán vezetni itt meg ott. Nem akartam én ezt csinálni

– emlékezett vissza. – Az egész nagyon furcsa volt. Azért hívott meg a csapat, mert bűntudatuk volt a korábbi ralikon történt rengeteg műszaki hiba miatt. Én nem igazán akartam részt venni ezen a ralin. Felhívtam a szervező srácot, ő pedig olyan boldogan újságolta, hogy mindent összehozott. Nem akartam azt mondani, hogy nincs kedvem menni.”