A Renault elárulta, miért nem vonzó számukra Alonso

Cyril Abiteboul nem zárta ki Fernando Alonso szerződtetését, de a pletykákat sem akarta táplálni. Egy másik jelölt is lehet Carlos Sainz helyére.

Egyelőre állóvíznek tűnik az idei F1-es pilótapiac, de a méhkas hamar felbolydulhat, ha az élcsapatok elkezdik megerősíteni a jövő évi felállásaikat. A Mercedesnél várhatóan Lewis Hamilton és Valtteri Bottas is marad, ez elsősorban Esteban Oconnak rossz hír, aki a pletykák szerint továbbállna a csődközelben lévő Force Indiától, de ez elsősorban a Mercedes döntése lesz, ahol nincs neki hely.

A Ferrarinál Sebastian Vettel biztosan marad, míg egyre több értesülés számol be arról, hogy Charles Leclerc ülhet Kimi Räikkönen helyére, bár szerződés állítólag még nincs. Ez Daniel Ricciardót is arra sarkallhatja, hogy maradjon a Red Bullnál, ahol így nem lesz szükség Carlos Sainz-ra és a spanyol pilótát megtarthatná a Renault.

Igen ám, de ekkor még mindig nem világos, hogy mihez kezd a mezőny másik ütőkártyája, Fernando Alonso. A kétszeres világbajnok maradhat a McLarennél, átigazolhat az IndyCarba, sőt, az is felmerült, hogy helyet cserél Carlos Sainz-cal és legnagyobb sikerei helyszínén, a gyári Renault-istállónál folytatja a pályafutását. A Renault csapatfőnöke,

Cyril Abiteboul nem zárta ki Alonso szerződtetését, de a pletykákat sem akarta fokozni.

„Szerintem Fernandónak először ki kell találnia, hogy mit szeretne kezdeni magával és továbbra is az F1-ben akar-e versenyezni vagy sem – mondta a Marca című lapnak. – Nagyon tiszteljük Fernandót, de olyan pilóták iránt érdeklődünk inkább, akik hosszabb távon is velünk maradnak. Még így is lehet, hogy megállapodunk Fernandóval, de egy évre nincs értelme” – szögezte le.

Abiteboul kijelentette, alapvetően elégedett a versenyzőpárosukkal, de azt egyelőre nem erősítette meg, hogy biztosan Sainz lesz a szerződéssel rendelkező Hülkenberg csapattársa. Egyre erősebben tartja magát a pletyka, hogy a Mercedes szívesen parkoltaná Ocont a Renault-nál, amíg szükség lesz rá Hamilton helyén, így a brit-francia istálló is kapna egy hazai pilótát.

„Nem kell kapkodnunk és azt is meg kell várnunk, hogy [a Red Bull] motorral kapcsolatos döntésének milyen mellékhatása lesz – utalt arra, hogy Sainz csak kölcsönben szerepel náluk. – A pilótáink alapvetően jól dolgoznak és szeretnénk megtartani őket, de azért is nyugodt vagyok, mert ha jó autónk lesz és csapatként fejlődünk, akkor több versenyző közül is választhatunk majd.”