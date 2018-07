Vettel a pillangó mellé adományt is küldött

Sebastian Vettel a Forma-1-es mezőny egyik legjobban fizetett tagja és szociális érzékenységéről tanúbizonyságot téve fizetéséből a rászorulóknak is ad.

Kedves történet látott napvilágot Sebastian Vettelről, akit a Grace P. Kelly alapítvány kért fel arra, hogy segítsen egy árverésben. A befolyt összeget az úgynevezett „Gyermekbolygónak", egy olyan szociális intézménynek ajánlják fel, amely rákkal, vagy bármilyen más krónikus betegséggel kórházba került gyerekek rehabilitációjának elősegítéséért jött létre.

A sztorit Erika Heinz, az alapítvány elnöknője osztotta meg a Schwarzwälder Bote című lappal, aki kiemelte, számos hírességnek küldenek levelet a gyerekek által készített, pillangót ábrázoló rajzokkal, azokban azonban nem anyagi támogatásra, hanem bármilyen kreatív ajándék adományozására kérik az ismert embereket.

Vettel aláírta a rajzot, valamint egy szignózott fényképet is küldött magáról, amelyen az idei Forma-1-es Ferrari mellett látható. Később igencsak meglepte Heinz-et, hogy Vettel 5000 eurót is átutalt az alapítvány bankszámlájára, mindezt elegánsan, a legkisebb feltűnés nélkül. Csak a bankszámlakivonaton vettem észre. Először történt ilyen az árverés történetében" – mondta Heinz, aki először nem is hitte el, amit lát. Nagyon megérintette a dolog, szerinte ez sokat elárul Vettel szociális érzékenységéről, különösen azért, mert nem verte nagy dobra. Az elnöknő szavai alapján ráadásul az alapítvánnyal is behatóan foglalkozott.

Heinz nagyjából 60 hírességnek írt, akik különféle módon járultak hozzá a gyerekek segítéséhez. Michael Jung, olimpiai bajnok díjugrató például egyedülálló festményeket készített egy művésszel együttműködve, de akadt, aki csak az aláírt rajzot küldte vissza az árverésre. A sztárok között van Maria Höfl-Riesch olimpiai bajnok síző, Dieter Hutmacher kabarészínész, Nina Ruge tévés bemondó és Xavier Naidoo énekes is. „A megkeresettek az élet minden területét lefedik, kíváncsiak vagyunk, végül hányan küldenek valamit" – mondta Heinz. A kapott rajzokat és műalkotásokat bekeretezik, elárverezni pedig novemberben fogják őket.

Kanadában is adományozott

A Kanadai Nagydíj díjátadója után Robert Poëti, Montreal Marguerite-Bourgeoys nevű választókörzetének tagja megkérdezte Vettelt, hogy odaadná-e neki a dobogón viselt sapkáját 1000 euróért, amelyet természetesen a saját pénzéből fizetne ki.

Amikor azonban hozzátette, hogy ezután árverésre bocsátaná a fejfedőt, a befolyó összeget pedig a LaSalle Ifjúsági Központnak ajánlaná fel,

Vettel közölte: nem adhatja el neki a sapkát, helyette inkább személyes felajánlást tesz.

Poëti később egy rádióműsorban megerősítette, hogy a német sportoló 10.000 dollárt ígért a fiatalokkal foglalkozó intézménynek.