A Red Bull csapatfőnöke szerint már a Ferrari diktálja a tempót a motorfejlesztés terén. Elismerte, hogy a Hondának van mit behoznia.

Már klasszikus erőpályákon is fel tudja venni a harcot a Ferrari a turbókorszak eddigi királyával, a Mercedesszel. A Kanadai Nagydíjon meglepetésre Sebastian Vettel nyert, akkor még úgy tűnt, hogy azért, mert a Ferrari továbbfejlesztett erőforrást szerelt az autójába, a Mercedes viszont csak egy fordulóval később, Franciaországban vette be a 2.1-es motorváltozatát.

A helyzet azonban ennél árnyaltabb, mert az időmérőkön mostanában Kimi Räikkönen is összeszedte magát és csak századokkal marad el Vetteltől, pedig ő még papíron a szezon elején véglegesített specifikációt használja, ráadásul a Ferrari ügyfélcsapatai is egyre jobban szerepelnek, pedig valószínűleg ők sem a legújabb fejlesztéseket kapják.

Kérdésünkre az Osztrák Nagydíjon Räikkönen nem tudta meghatározni, hogy körönként mekkora hátrányt okoz neki az előző motorváltozat, de az eredmények alapján úgy tűnik, nem sokat. Silverstone-i vlogjában az RTL szakértője, Nico Rosberg azt mondta, a Ferrari a turbónyomás növelésével javítja a hibrid rendszer hatékonyságát.

Az extra nyomással gyorsabban feltöltik az akkumulátort, így olyan, mintha plusz töltésük lenne és képesek minden körben visszatáplálni”

– magyarázta kissé szabatosan, de ha ez tényleg így van, akkor Silverstone-ban valóban előnyt élvezhettek, mert az tempós kanyarok miatt alapvetően nehéz feltölteni az akkumulátorokat a versenyzés során. A Mercedes- és a Renault motorok kieséseiből profitálva az Osztrák Nagydíjon a 10 pontszerző közül 6 autóját Ferrari motor hajtotta. A Red Bull csapatfőnöke szerint nem véletlenül.

„Szerintem most ők állítják a mércét – nyilatkozta Christian Horner az Autosportnak. – Látható, hogy a Haas és a Sauber is alaposan előrelépett. Pillanatnyilag nagyon hasonló a helyzet a motorok terén, minden a fejlesztési lehetőségeken múlik” – vélte, majd a Brit Nagydíjra utalva azt mondta: „Nagyon kemény hétvége volt a Renault számára és megmutatja, mi is a valós szint.”

A látottak után nem lehet elbújni a statisztikák mögé. Van egy szakadék és nagyon bízunk a Hondánál előkészületben lévő újításokban.”

Max Verstappen tragikusnak nevezte a két élcsapat erőfölényét a Brit Nagydíjon, Horner pedig rámutatott, hogy Räikkönen még úgy is tudta üldözni Verstappent, hogy közben megcsúszott a Stowe kanyarban. Megjegyezte azt is, hogy Daniel Ricciardo még a DRS segítségével sem tudta támadni Valtteri Bottast, hiába voltak sokkal jobbak az abroncsai.

A motorgyártók által eddig megszerzett pontok (10 futam) Ferrari (Ferrari, Haas, Sauber) 354 Mercedes (Mercedes, Force India, Williams) 320 Renault (Renault, Red Bull, McLaren) 317 Honda (Toro Rosso) 19

A Red Bull csapatfőnöke úgy véli, a Honda már „nagyon hasonló” teljesítményre képes, mint a Renault és egyébként is, eljött számukra a váltás ideje. „Már évek óta ugyanaz megy [a Renault-nál], a Hondánál viszont igazi fejlődést látunk. Most úgy tűnik, eljött az idő, hogy másik útra lépjünk.”