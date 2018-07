Vettel silverstone-i trófeájából hiányzott egy darab

A pilóták szerint is az egyik legszebb trófea, amelyet a Brit Nagydíj megnyeréséért kapnak, már ha éppen nem egy csonka változatot nyújtanak át nekik. Sebastian Vettellel ez történt.

Sebastian Vettel közismerten otthonosan mozog a Forma-1 történetében és nagy hangsúlyt fektet a hagyományokra és azok ápolására is. Nincs ez másképp a trófeák esetében sem. A német korábban a Magyar Nagydíjon sajnálkozott amiatt, hogy az utóbbi évekkel ellentétben ő nem Herendi Porcelánt vehetett át, mert akkor éppen nem olyanok voltak a dobogósoknak járó serlegek. A Brit Nagydíjon is megvizsgálta a pályafutása 51. győzelméért kapott kupát, és nem is olyan kicsi hiányosságot fedezett fel rajta.

A Ferrari pilótája Alain Prost – azóta Michael Schumacher és Lewis Hamilton által is megdöntött – győzelmi mutatóját egalizálta Silverstone-ban, a jutalma pedig a Brit Nagydíjakra jellemző, aranyozott serleg lett, amelyet Vettel tüzetesen meg is vizsgált az eredményhirdetésen. Megnéztem és rajta vannak a korábbi győztesek nevei, de csak 2005-ig. Azon gondolkoztam, hová tűnhetett az elmúlt 13 év – mondta Vettel a verseny utáni sajtótájékoztatón. – Aztán amikor visszamentünk a pihenőszobába, megmutatták, hogy a trófeának van még egy része, amit elfelejtettek rátenni. Ez egy nagy presztízzsel bíró trófea sok névvel."

Vettel az idei év előtt korábban 2009-ben nyerte meg a Brit Nagydíjat, így saját nevét is hiába kereste a kézhez kapott serlegen.

„Mindig különleges itt versenyezni, a pálya fenomenális, ahogy a szurkolók is. Minden pilóta szereti Silverstone-t és mindig jó dolog nagy számú közönség előtt versenyezni, az emberek nagyszerűek. Elmentem a kemping mellett, soha nem láttam még ekkorát" – mondta a német.

Várom, hogy Németországban is legyen valami hasonló [trófea], az nagyszerű lenne. Nyilvánvalóan régen nyertem meg utoljára ezt a futamot, úgyhogy nagyszerű érzés ismét megtenni. A pilótákat ez a pálya tölti el a legnagyobb elégedettséggel, remek az élen végezni rajta."

A Ferrarinak az utóbbi években nem tartogatott sok jót a Brit Nagydíj, utoljára 2011-ben, Fernando Alonso vezérletével nyertek versenyt Silverstone-ban

ahová az idén egy háromlépcsős fejlesztési sorozat utolsó állomására érkeztek. A Scuderia tavalyi versenygépének a lassabb pályák feküdtek jobban, az idén azonban kiküszöbölni látszottak ezt a gyengeséget. „Az autónk remekül működik a silverstone-ihoz hasonló pályákon, de hogy őszinte legyek, mindenhol meglehetősen jók voltunk. Ez egy olyan pálya, ahol sokat szenvedtünk a múltban. Most úgy jöttünk ide, hogy megvannak az eszközeink a harchoz – mondta Vettel a Sky Sportsnak.

„Mondhatjuk, hogy Silverstone ellentéte Monaco, de ott is elég gyorsak voltunk, nem messze a pole pozíciótól. Magyarországon valószínűleg a Red Bull lesz a favorit, mivel ott minden leszorítóerőre szükség van, abban pedig erősek. Talán ez volt az oka, hogy Silverstone-ban szenvedtek egy kicsit. A fontos, hogy a szezon végéig fejlesszük az autónkat, ez lesz a kulcs, mert ha az embernek van mivel harcolnia és tudja, hogy képes rá, akkor elérheti a céljait" – tekintett előre Vettel.