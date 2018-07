Pénztemető maradhat az F1, ha nem jönnek új gyártók

Tovább halaszthatják a 2021-től érvénybe lépő motorszabályok véglegesítését, miután a jelenlegi motorgyártók új résztvevők hiányában fölöslegesnek tartják a tervezett változtatásokat.

Az FIA és az F1 már tavaly októberben bejelentette, hogy a 2021-re tervezett nagy szabályváltoztatások részeként a hibrid erőforrások nélkülözni fogják a hőenergiájú motor-generátort, azaz az MGU-H-t . Ezt természetesen hosszas tárgyalássorozat követte, amelynek végén – bár a legtöbben nem örültek neki – az összes gyártó belement az erőforrás-elem elvetésébe.

A megegyezésnek köszönhetően úgy tűnt, június végére előállhatnak a végleges szabályokkal, a Stratégiai Munkacsoport legutóbbi ülésén azonban visszalépés történt.

A gyártók azt javasolták, hogy maradjon minden a régiben, mert 2021-től is a jelenlegi motorokkal kívánnak versenyezni, megtartva az MGU-H-t.

A fő érvük az volt, hogy jelen állás szerint – az FIA és az F1 reményeivel ellentétben – nem csalogat új motorgyártót a sorozatba a szabályváltoztatás, az MGU-H elvetése pedig első sorban az új belépők miatt történt volna, csökkentve számukra a költségeket és egyszerűbbé téve az erőforrásokat.

A Porsche az összes megbeszélésen részt vett, amelyen a 2021-es szabályokat tárgyalták, ahogyan tette azt a Volkswagen, amikor a mostani, 2014-ben bevezetett hibrid erőforrásokat készítették elő. A Le Mans-i programját tavaly befejező gyártó azonban még nem kötelezte el magát az F1 mellett, az egész Volkswagen-csoportot sújtó emissziós botrány miatt.

Korábban az Aston Martin is a palettán volt, mint lehetséges új beszállító 2021-től, most azonban ők is egyre kevésbé tartják valószínűnek, hogy a Red Bull névadó szponzoraként ennél nagyobb szerepet vállalnának a száguldó cirkuszban.

A jelenlegi gyártók úgy vélik, nincs ok még több pénzt fektetni abba, hogy gyökeresen áttervezzék az erőforrásaikat, ha úgysem érkezik új beszállító. Más kérdés, hogy az új érkezőknek az MGU-H bonyolultsága jelenti az egyik legnagyobb akadályt, az ő szempontjukból tehát vélhetően olcsóbb lenne a sportág a hőenergiáju motor-generátor nélkül. Egyéb témákban, mint például a zajszint és a felhasználható üzemanyag növelése, valamint sztenderd alkatrészek bevezete, azonban hajlandóak kompromisszumra a mostani gyártók.

„Még nagyjából minden egyeztetés alatt áll. Láttunk egy prezentációt, aminek a megvalósítása a motor újratervezését jelentené – mondta Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke. – Mind a négy motorgyártó megadta a preferenciáit, a mi felfogásunk szerint egy kicsit több zajra és az üzemanyagfogyasztás tisztázására van szükség. Újratervezni a motor, miközben senki nem száll be, nem tűnik túl értelmes ötletnek."

„Amennyiben valaki elkötelezné magát az F1 mellett úgy, ahogy mind a négy jelenlegi gyártó megtette, keresztül menve hullámhegyeken és hullámvölgyeken, befektetve, amit be kell, abban az esetben beszélhetünk a motorszabályokról. Így ez azonban csak egy tudományos eszmecsere" – mondta Wolff.

A kereskedelmi jogok tulajdonosának és a felügyelő testületnek első sorban azt kell tennie, ami szerintük jó a sportnak – mondta Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke. – Nem úgy néz ki, hogy bárki be akarna szállni, ezért szerintem az FIA-n és a Liberty-n múlik, hogy eldöntse, mit szeretne."

„Szerintem mindig a stabilitást kell előtérbe helyezni – vélte Cyril Abiteboul, a Renault sportprogramjának igazgatója. – Ez a motorokra is igaz, de minden másra, köztük az aerodinamikára is. Azt gondolom, hogy alábecsüljük a költségek stabilitásának fontosságát a gyártók, a csapatok és a show szempontjából is, mivel szoros versenyeket szeretnénk."