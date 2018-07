Hamilton minden idők legjobban fizetett brit sportolója lehet

Lewis Hamilton eddig is az F1 legjobban fizetett versenyzője volt Sebastian Vettel mellett, 2023 végéig pedig közel 100 milliárd forintot kereshet.

Az Express értesülései szerint Lewis Hamilton megegyezett a Mercedesszel. A négyszeres világbajnok 250 millió fontot, azaz 91 milliárd forintot kereshet, ha még 5 évig jelenlegi csapatánál marad, ezzel pedig ő lehet a valaha volt legjobban fizetett brit sportoló. Akkor sem járna rosszul, ha a most aláírt három éves hosszabbítás után végül csapatot váltana, vagy visszavonulna a Forma-1-ből.

Lewis Hamilton szerződéshosszabbítása régóta téma, Christian Horner szerint a Mercedes pilótája egyenesen „feltartja" a versenyzői piacot. A Red Bull csapatfőnöke az Osztrák Nagydíj sajtótájékoztatóján abban reménykedett, hogy Silverstone-ra megszületik az egyezség Hamilton és a Mercedes között. „Minden penny-t megér" – mondta Toto Wolffnak, a címvédő istálló csapatfőnökének.

Úgy tűnik, ezt a Mercedesnél is így gondolják, az Express értesülései szerint ugyanis Hamilton már alá is írta három éves szerződéshosszabbítását a csapattal, amelyet a Német Nagydíjon jelentenek be.

A szerződés értelmében a négyszeres világbajnok 130 millió fontot (47 milliárd forintot) kereshet a következő három évben, Toto Wolff azonban ennél is tovább szeretné a csapatnál tudni a most 33 éves pilótát, ezért további két évért újabb 120 millió fontot (44 milliárd forintot) ajánl neki.

„Lewisban van még öt jó év – nyilatkozta a csapatfőnök. – Azt akarom, hogy ezt a Mercedesnél töltse. Számítok-e rá? Nyitott vagyok, és ha két év múlva ugyanilyenek lesznek az érzéseink és bízni fogunk egymásban, akkor világos, hogy folytatni fogjuk. Biztos vagyok benne, hogy Lewis azt válaszolná, mennyire szereti a Forma-1-et. De mi lesz, ha egy nap már nem fogja szeretni többé?"

Az F1-ben általános vélekedés, hogy egy napon minden pilóta szeretne a sportág legnagyobb múltú csapatánál, a Ferrarinál versenyezni. Hamilton példaképe, Ayrton Senna is a vörösöknél szerette volna befejezni pályafutását, ahogy arról korábban a Ferrari akkori elnöke, Luca di Montezemolo is beszámolt. Különösen akkor lehetne csábító Hamiltonnak a maranellói istálló, ha Michael Schumacher hét világbajnoki címének közelébe kerülne, és a német legenda korábbi csapatával nyerhetné meg hetedik címét.

Toto Wolff szerint erre azonban még nagyon korai gondolni. „Ez még mindig túl messze van. A hét bajnoki cím olyan kivételes teljesítmény, hogy négynél járva nem is lehet még erről beszélni. Egy nap, amikor úgy dönt, hogy befejezi a karrierjét az emberek azt fogják mondani, hogy nyert négy, öt, hat, vagy hét világbajnoki címet. Senki nem fog arról beszélni, hogy az egyik nehezebb volt-e, mint a másik. Most, a jelenben élve [az idei bajnoki csatát] tartjuk a legnagyobb kihívásnak, amellyel valaha szembe kellett néznünk."

A Brit Nagydíj után Hamiltont rengetegen támadták a futam után tanúsított viselkedése miatt, amiért nem adott interjút az autóból kiszállva, majd a sajtótájékoztatón arra célzott, hogy Kimi Räikkönen szándékosan ütötte ki őt.

Wolff a silverstone-i hétvége előtti nyilatkozatában elismerte: sokszor nem könnyű kezelni a britet, de ez őt nem zavarja.