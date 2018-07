Csapatfőnökét kezdik frusztrálni Grosjean hibái

A Brit Nagydíj hétvégéje alatt kicsúszott, csapattársával ütközött, majd Carlos Sainz-cal ment össze az újra Osztrák Nagydíj előtti önmagát idéző Romain Grosjean.

Még nem fogyott el, de elképzelhető, hogy már nem tart sokáig Günther Steiner, a Haas csapatfőnökének türelme Romain Grosjean iránt. A francia pilóta Ausztriában kilábalni látszott a jókora gödörből, amelybe az idei szezonban került, a Brit Nagydíjon azonban újabb balesetekkel tarkított, pont nélkül zárt hétvége következett.

A Brit Nagydíj előtt legutóbb Franciaországban keveredett balesetbe Grosjean, akkor az időmérőn összetörte az autót, majd a rajt után sem maradt ki a kakaskodásból. A Red Bull Ringen aztán úgy tűnt, 4. helyével véget vethet a pechszériának, Silverstone-ban azonban minden kezdődött elölről.

Már az első szabadedzésen a falban kötött ki a francia, miután a gyors egyes kanyarban egy bukkanó miatt nem tudta visszazárni az állítható hátsó szárnyat, az autó hátulja emiatt pedig 300 km/h körüli tempónál hirtelen kitört.

Kevin Magnussent eközben az Alonso ellen bemutatott kemény manőveréért vizsgálták, a Haas csapatfőnöke viccesen meg is jegyezte: „visszatértünk a normális kerékvágásba, az egyik autón ki kell cserélnünk a kasztnit, a másik pilótája pedig épp a sportfelügyelőknél van. Remélem a folytatásban minden inkább úgy alakul, mint Ausztriában."

Nem úgy alakult, mert bár Magnussen a 9. helyen célba érve pontot szerzett, Grosjean a versenyen is a bukótérben végezte, de előtte még csapattársának is nekiment.

A francia a rajt után, a hármas kanyarban mérte el a féktávot (ugyanott, ahol Räikkönen) és szakított ki egy jókora darabot a dán padlólemezéből, valamint saját első szárnyát is megrongálta.

Szép munka srácok, de nem vagyok boldog. Mind tudjátok miért. Ez nem elég jó. Srácok, ti többet érdemeltek – mondta némileg ingerülten Magnussen a leintés után a csapatrádióban.

„Romain elnézést kért Kevintől, azt hiszem, kicsit sokat várt a fékezéssel" – nyilatkozta Günther Steiner. A felügyelők nem büntették meg a franciát, mivel szerintük Magnussenre és Grosjeanra is hatással volt Räikkönen és Hamilton pár méterrel előrébb történt ütközése.

Grosjean az első biztonsági autós fázis után Carlos Sainz-cal akadt össze a Copse kanyarban, ez az ütközés pedig már végzetesnek bizonyult a versenye szempontjából. A spanyol kívülről előzte, a francia azonban megcsúszott és eltalálta a Renault-t. A felügyelők ezért sem osztottak ki büntetést, miután a pilóták meghallgatása és az adatok elemzése után arra a következtetésre jutottak, hogy Grosjean semmit sem csinált másképp, mint a korábbi körökben, a Renault által keltett légörvényben azonban leszorítóerőt vesztett, ezért csúszott meg.

Mindazonáltal Steiner nem volt hajlandó a véletlen számlájára írni a francia újabb baleseteit. Ezt nem nevezném balszerencsének, kezd frusztráló lenni – mondta a csapatfőnök. – Mindannyian reméltük, hogy elindultunk felfelé, erre most ismét gödörben vagyunk, és ismét ki kell kecmeregnünk belőle."

„Túl fogunk jutni ezen, de inkább abba kellene kemény munkát fektetnünk, hogy pontokat szerezzünk, mint abba, hogy felálljunk a padlóról. Túl sok energiát égetünk el erre, mindig csak futunk az eredmény után ahelyett, hogy előrelépnénk" – fejtette ki Steiner.