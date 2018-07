Alonso örül, hogy elégtételt vett a leszorítás után

Nem volt teljesen elégedett a sportfelügyelők munkájával Fernando Alonso a Brit Nagydíjon, amiért még csak nem is vizsgálták, hogy a kavicságyba szorították le a futam hajrájában. Szerine enélkül sokkal jobb helyen is végezhetett volna.

Fernando Alonso az Osztrák Nagydíj után Silverstone-ban is jó versenyt futott, még ha nem is javított annyi helyet, mint egy héttel korábban. A spanyol a 13. helyről rajtolva a 8. pozícióban hozta be a McLarent, menet közben azonban a pénteki első szabadedzés után ismét összetűzésbe keveredett Kevin Magnussennel, majd a sportfelügyelőket kritizálta.

A pénteki tréningen a dán egyszer csúnyán rálegyezett a spanyolra a Wellington egyenesben, majd a Luffield kanyar előtt leszorította a pálya szélére. Akkor semmilyen ítélet nem született. A futamon aztán ismét összetalálkozott Alonso és Magnussen, a spanyol a második biztonsági autós újraindításnál rögtön a Vale kanyarban, még a célvonal előtt megelőzte a Haast. Fél körrel később már Ocont támadta a mclarenes, a Luffield kanyarban kívülről próbált elmenni a Force India mellett, de szélesre csúszott.

Ekkor érkezett Magnussen, aki kihasználva a hibát, betette autóját a résbe, majd a kanyar kijáratán könyörtelenül leszorította Alonsót, akinek bal oldali kerekei a kavicságyat is érték.

A spanyol rögtön visszatámadott, a gyors Maggots-ban be is tette a McLaren orrát a Haas mellé, Magnussen azonban itt sem hagyott neki helyet. Alonso végül az utolsó körben, a hármas, Village kanyarban tudta megelőzni a dánt.

„A hetes kanyarban kívülre sodródtam, és amikor visszatértem a normális ívre, leszorított a kavicságyba – nyilatkozta Alonso a futam után. Azt mondták nekünk, hogy helyet kell hagynunk a másik autónak, néhányan mégsem teszik ezt, de semmi nem történik. Ezután beszorulunk egy csoportnyi autó mögé és semmi esélyünk támadni az elöl haladókat. Szerintem legalább egy helyet buktunk, de legalább Magnussen előtt végeztünk."

A spanyol szerint vizsgálni kellett volna az esetet, ugyanakkor elégedett volt, hogy az utolsó körben a pályán szerezte vissza az elvesztett pozíciót, és nyolcadikként végzett. „Keményen harcolt, ahogy mindig. Véleményem szerint az FIA egy kicsit elnéző volt ma – mondta a spanyol. – Rendben volt, mert az utolsó körben ismét meg tudtam előzni, a végén talán nem volt nagy különbség a pozíciók terén. Boldog vagyok a helyezésem és a csapatnak szerzett pontok miatt."

A leintés után a csapatrádióban Alonso ezt mondta: „Könnyedén hatodikak is lehettünk volna, szárnyaltunk ezeken a gumikon. Milyen kár, de ez is rendben van, örülük miattatok srácok, hazai futam, több pont."