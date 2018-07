A Ferrari óvatos, nehogy Monzában visszakapja a pofont

A britek kedvencük sikerét várták, helyette Sebastian Vettel és a Ferrari győzelmét nézhették végig. A német csapata stratégiáját dicsérte, még ha így be is kellett vállalnia egy előzést a pályán.

Sebastian Vettel rögtön a rajtnál az élre állt a silverstone-i Brit Nagydíjon, miután sokkal jobban rugaszkodott el a pole pozícióból induló Hamiltonnál. A német ezután kényelmes előnyt épített ki Valtteri Bottasszal szemben, a kerékcserék után, majd főként a Safety Car megjelenésével azonban gondba került, és végül a pályán kellett előznie a győzelemért.

A futam előtt sem lehettek nyugodtak Vettel és a Ferrari drukkerei, hiszen a németen továbbra is látható jelei voltak annak, hogy nincs minden rendben a nyakával. A futamra a csapat külön bélést is helyezett fejtámaszának belső részére, végül azonban nem jelentett gondot a kényes sérülés. Minden rendben volt, már reggel is úgy ébredtem, hogy sokkal jobbnak éreztem és megfelelő kezelést is kaptam rá" – mondta a Sky Sportsnak a német.

Ennek ellenére nem volt könnyű dolga a versenyen már az első etapban sem, amelynek végére Bottas gyorsabbá vált nála. "Keményen hajtottam, de azt hittem, közben óvom a gumikat is. Nyilván nem annyira tettem, [mint Bottas]. A bal első jelentett problémát, egy elfékezés is jelezte, hogy eljött a kerékcsere ideje" – nyilatkozta Vettel.

„Valtteri erősebb volt az első etap végén, a második elején viszont kontrolláltam a tempót, mert enyém volt a jobb pozíció és nem terveztünk több kiállást. Közelebb jött, de előzni mindig más. Biztosra akartam menni, hogy a verseny végére elegendő gumim maradjon" – mondta a német.

A pályára hajtó Safety Car azonban áthúzta a Ferrari és Vettel számításait, aki a bokszba hajtott új lágy gumikért, Bottas azonban kint maradt a közepeseken.

„Láttam, hogy a Mercedes szerelői készen állnak, és biztos voltam benne, hogy ha mi nem megyünk ki, ők megteszik. Helyesen léptünk, hogy feltettük a friss lágy gumikat, még ha emiatt meg is kellett előznöm [Bottast]" – mondta Vettel.

A Ferrari pilótája körökön át kergette a finnt, míg végül az első DRS-zónában, a Brooklands kanyar féktávján szúrt be mellé. Előnyben voltam a gumikkal, de előtte tiszta volt a terep. A gyors kanyarokban valamennyire követni tudtam, azonban egyre nehezebb lett, ahogy közelebb értem hozzá – idézte fel Vettel. – Már az újraindítást követő körökben megszimatoltam az esélyt a négyes kanyarból kijövet, a hatos kanyar felé a Wellington egyenesben. Végül megleptem, szerintem nem számított rá, hogy be merek vetődni mellé a féktávon.

„Az előző kanyar kijáratánál szerettem volna közelebb lenni, de így is hittem, hogy elég jó lehetőségem van a támadásra. Korábban a külső íven is próbálkoztam, de akkor nagyon későn fékezett, és éreztem, hogy nincs hova mennem. Azt mondtam magamban, hogy rendben, megpróbálom újra, meg kell lepnem."

Vettel a levezető körében olaszul annak örült a csapatrádióban, hogy a Mercedest hazai futamán sikerült legyőzniük. Maurizio Arrivabene azt mondta a Sky Sportsnak: pilótájából az adrenalin beszélt és óvatosan kell bánniuk az ilyen kijelentésekkel, mert Monzában, a Ferrari hazai futamán könnyen visszaüthetnek.

Kimi Räikkönennek kevésbé alakult jól a verseny, a rajt után kiütötte Hamiltont, amiért tíz másodperces büntetést kapott és beszorult a Red Bullok mögé. A Safety Car és a kerékcsere azonban neki is jól jött, az új gumikkal egészen a harmadik helyig zárkózott fel. „Nyilvánvalóan az első kör nem volt ideális, megbüntettek érte, utána pedig mentem, ahogy tudtam és kihoztam a legtöbbet a versenyből. Ez van, történt, ami történt, nem lehet változtatni rajta, úgyhogy nem is igazán foglalkozom ezzel" – nyilatkozta a Ferrari finnje.