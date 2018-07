Hamilton látnokként jósolta meg, hogy balesetet okoz a DRS zóna

A Mercedes versenyzője már a Brit Nagydíj előtt érezte, hogy a nyitott hátsó szárny balesetet okozhat Silverstone első kanyarjában. Többen is majdnem hasonlóan jártak, mint Romain Grosjean.

Nem úszta meg baleset nélkül az F1 mezőnye az első kanyart a Brit Nagydíj első edzésnapján: Romain Grosjean délelőtt egy megpördüléssel a szalagkorlátba állt, miután az új DRS zónából kilépve túl későn csukta le a hátsó szárnyát és nem volt meg a tapadása az elforduláshoz a padlógázas íven.

"Később csuktam le a DRS-t, mint az előző körben, de a légáramlás nem állt helyre, hiányzott hátulról a leszorítóerő" – nyilatkozta a Haas pilótája, akinek a kasztniját ki kellett cserélni, így nem tudott részt venni a második tréningen.

A hétvége előtt kérdés volt, hogy a padlógázas kanyart DRS-sel is be tudják-e venni az autók, és a beszámolók alapján úgy tűnik, ehhez csak a Red Bullnak van meg a leszorítóereje. Az időmérőn viszont, amikor már tét lesz, másokat is csábíthat a rizikó, és Lewis Hamilton szerint "felesleges veszélyt" jelent az új DRS zóna. A Mercedes csapatmenedzserét, Ron Meadows-t már korábban figyelmeztette erre.

"Szóltam neki, hogy beszéljen Charlie [Whiting versenyigazgatóval], mert ebből baleset lesz. Őrületes sebességgel megyünk bele az első kanyarba. És mi történt pénteken? Én megmondtam – nyilatkozta pénteken.

A versenyzők becslése szerint köridőben legfeljebb 1-2 tizedet nyerhet az, aki DRS-sel veszi be az első kanyarkombinációt, de ez a gumik terhelését is növeli. Grosjean csapattársa, Kevin Magnussen azt mondta, kis híján csúnyán pórul járt, amikor felmérte, megteheti-e ő is.

"Megpróbáltam egyszer, és majdnem ugyanúgy jártam, mint Romain. Mi nem vagyunk képesek rá. Még közel sem vagyunk ehhez, ezért hihetetlen, hogy a Red Bull megcsinálja" – mondta. Pierre Gasly szintén arról számolt be, hogy egyszer megpróbálta a DRS-es kalandot, de majdnem kicsúszott.