Az eddiginél kétszer nagyobb szurkolói zónát építettek Silverstone-ban

Tovább bővítette a helyszíni szórakozási lehetőségeket a Brit Nagydíj helyszínén az F1 jogtulajdonosa. A Liberty Media a pályán kívüli is szeretné elkápráztatni a kilátogatókat, a jövőben már a pálya több pontján is.

Az F1-es szezon legsűrűbb időszakában, a hétvégén zajló Brit Nagydíj apropóján Emma Hudson, a Forma-1 szurkolókkal foglalkozó munkatársa elmondta, hogy milyen újításokkal készültek a silverstone-i rendezvényre és milyen terveik vannak a jövőre nézve a közönség kiszolgálása terén.

A tulajdonosváltás óta a Liberty Media gőzerővel dolgozik azon, hogy a sportot egyre közelebb hozza a rajongókhoz. E törekvés eredményeképp létrehozták az úgynevezett Fanzone-t, ahol sokféle programban lehet része a helyszínre kilátogatóknak. Emma Hudson elmondása szerint Silverstone-ban kétszer akkora Fanzone-t építettek, mint a tavalyi Spanyol Nagydíjra.

Itt sokféle újdonság várja a szurkolókat: A Liberty Media tavaly indította útjára az F1-es Esport-bajnokságot, ezért a Brit Nagydíjon a létesítmény egyik legnagyobb része, az Esport aréna lesz, ahol a hétvégén a selejtező futamokat tartják.

A szervezők igyekeztek úgy alakítani a programokat, hogy a Fanzone-ban minden korosztály jól szórakozzon. Az Esport mellett a szurkolók összemérhetik fizikai erőnlétüket a Forma-1-es pilótákéval kipróbálhatják a Batak nevű reakció-fejlesztő eszköz és a Guitar Hero sajátos elegyét, részesei lehetnek egy nagyszabású kerékcsere-versenynek, ahol hatos csapatok küzdhetnek meg egymással és az idővel, valamint rengeteg gyerekprogram várja a kilátogatókat.

"Azzal az ötlettel hoztuk létre a Fanzone-t, hogy az emberek azt érezzék, beléptek az F1 világába. Egy elragadó Forma-1-es élményt akartunk kialakítani - mondta Emma Hudson. - Nem csak a pályán zajló események érdekesek. Azt szeretnénk, ha az emberek az egész hétvége során jól szórakoznának és olyan programot próbáltunk kidolgozni, ami megfelel ennek az elvárásnak."

Egy másik újítás, hogy kiválasztott helyszíni szurkolók is beléphetnek a paddockba, ahol szerepelhetnek a Twitteren sugárzott, verseny utáni élő showműsorban és élőben is feltehetik kérdéseiket a pilótáknak, közvetlenül a leintés után.

A szurkolók mellett az F1 ismert alakjai is meglátogatják a Fanzone-t. Csütörtökön például Jenson Button és az egykori motorversenyző, Guy Martin beszélgettek a nemsokára elkészülő új tévéműsorukról, a Williams pilótái is gyakran feltűnnek a létesítményben, valamint Ross Brawn, az F1 sportigazgatója, Mark Arnall, Kimi Räikkönen edzője, valamit számos Forma-2-es és GP3-as pilóta is fellép a hétvége során.

Plusz, ismét megrendezik a Fan Forumot, ami az év során Silverstone-ban az egyik legnagyobb esemény. Korábban körülbelül 30 ezren látogattak el ide és idén várhatóan még többen teszik majd meg.

Ezzel még nincs vége az újításoknak, mivel a következő évek során több ehhez hasonló zóna kialakítását tervezik a pályák különböző részein. Ilyen például a F1-es történelmi zóna, ahol veterán versenyautókat és híres pilótákat ismertetnének meg a szurkolókkal, de Hudson szerint további elképzeléseik is vannak.

Nagyszerű, hogy rendelkezünk egy szurkolói keménymaggal, de az is fontos, hogy új közönséget nyerjünk meg, úgyhogy gondolkodunk gasztrofesztivál, luxuskempingek és egyéb olyan látványosságok kialakításán, amelyek korábban nem voltak jellemzők az F1-re, és a közönség szélesebb rétege számára vonzók. Így aztán mindenkinek nyújthatunk majd valamit."

"Azt szeretnénk, ha ez az egész egy háromnapos fesztivállá válna. Az a célom, hogy az emberek úgy térjenek haza a nagydíjról, hogy remekül érezték magukat."