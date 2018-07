A csapatok nem zsúfolnának újra össze három futamot

Logisztikailag nehéz, a csapattagoknak és családjaiknak egyaránt megterhelő a három egymást követő versenyhétvége a Forma-1-ben, ezért jövőre valószínűleg már nem is lesz ilyen.

A Forma-1-es csapatok többségének örömére a Brit Nagydíjjal a végéhez ért a száguldó cirkusz háromhetes rohanása. A sportág történetében először fordult elő, hogy három egymást követő hétvégén is futamot rendezzenek, a csapattagok fáradtak, sokan ez idő alatt csak minimális időre láthatták a családjukat. A csapatfőnökök szerint többet nem lesz ilyen zsúfolt a menetrend, habár van, akinek tetszett.

„Nagyon nehéz, mindenki fáradt. Az értesüléseim szerint jövőre valószínűleg nem lesz három egymást követő versenyhétvége – mondta Zak Brown, a McLaren ügyvezetője az FIA sajtótájékoztatóján. – Legalábbis ezt beszéltük meg a Stratégiai Munkacsoport ülésén, de nem hiszem, hogy azért kőbe lenne vésve.

Amennyiben újra végig kell csinálnunk ezt, végig fogjuk, ugyanakkor azt hiszem, a legtöbb csapat nem szívesen tenné ezt."

Claire Williams, a Williams csapatfőnöke azok közé tartozik, akik nem bánták a sűrű menetrendet. „Egyetértek Zakkel, bár személy szerint én meglehetősen élvezem, eléggé szeretek versenyekre járni, úgyhogy három hét alatt három futam nagyszerű – mondta a Williams csapatfőnöke. – Ez egyben azt is jelenti, hogy hamarabb véget ér a szezon, nekünk tehát ez jó dolog."

Azt azonban Claire Williams sem tagadja, hogy a csapattagoknak nagyon megterhelő a háromhetes rohanás, ezért igyekeztek mindenkinek pihenőt adni. „Ez nagyon kemény nekik és a családjaiknak. Igen sokat kellett dolgoznunk azért, hogy szünetet biztosítsunk nekik, ami alatt hazamehetnek, még ha csak 24 órára is. Ez nagyon fontos. Logisztikailag is nehéz megoldani azt, hogy miként vonjunk be embereket helyettesíteni arra a napra, amikor a többiek pihenőt kaptak."

Az istállókat tehát nem csak a munka mennyisége, hanem annak megszervezése is jókora fejtörés elé állította.

Az európai helyszíneken használatos kiszolgáló létesítmények, úgynevezett motorhome-ok összeszerelése napokat vesz igénybe, amit a nagy rohanásban nem is mindenki tudott kivitelezni.

„A motorhome-okkal is meggyűlt a bajunk, Ausztriában látni lehetett, hogy a csapatok fele nem azt a motorhome-ot használta, amit általában – mondta Claire Williams. – A szervezőknek sajnálatos volt, hogy a tesztelésen használt egységeinkkel kellett beérniük, ami nem tesz jót a paddock kinézetének egy versenyhétvégén. Ez is megerősítés arra, hogy nem mindig gondoljuk végig a dolgot, mielőtt ilyen döntéseket hozunk."

„Ahogy Zak is mondta, nem hiszem, hogy újra lesz három egymást követő versenyhétvége a naptárban. Talán megtanultuk a leckét, hogy ez mindenkinek igen nehéz" – mondta Claire Williams.

Vijay Mallya, a Force India csapatfőnöke is egyetértett kollégáival. „A legfőbb aggodalmam ilyenkor a versenycsapatunk személyzete. Ez túl megterhelő a mérnököknek és a szerelőknek, mindenkinek, aki a versenycsapat része."