Vettel egyből ráérzett a ritmusra, a fejlesztések is működnek

Remekül kezdett a Lewis Hamilton és a Mercedes felségterületének számító Brit Nagydíjon Sebastian Vettel és a Ferrari. A német szoros csatára számít, amelyet a szokatlanul meleg idő dönthet el.

Sebastian Vettelre jellemző, hogy a nagydíjhétvégék péntekjén még nem a lehető legjobb formáját nyújtja, és rendszerint szombatra húzza elő a hiányzó tizedeket a tarsolyából. Ezúttal nem így volt, mert bár délelőtt még a Mercedesek végeztek az élen, délutánra Vettel vette át a vezetést, ami a hibrid érában hagyományosan Mercedes-pályának számító Silverstone-ban biztató előjel.

„Megpróbáljuk kiiktatni a varázslatukat. Nyilvánvalóan az utóbbi években is ezen voltunk, többé-kevésbé pedig sikerült is. Valóban nagyon erősek itt és arra számítunk, hogy holnap is azok lesznek, de remélem, hogy közel lehetünk. Az nagyon jó hír lenne – mondta Vettel. – A múltban ez nem volt valami erős pálya a számunkra, de ma jól kezdtünk, holnap pedig remélhetőleg tovább javulhatunk."

A Ferrari meglehetősen nagy fejlesztési csomaggal érkezett a Brit Nagydíjra, reagálva a Mercedes Ausztriában bevetett újításaira. Ezek közül a legjelentősebb az új padlólemez, de a többi, kisebb módosítás is jól teljesített pénteken.

„Minden, amit az autóra raktunk működni látszott, bár nincs sok időnk a két edzés között elemezni, többnyire csak adatokat gyűjtünk – mondta Vettel. – Ez egy kis lépés a helyes irányba, ami azonban sokkal fontosabb, hogy az autó egyensúlya a kezdetektől fogva megfelelő volt, már a nap elején fel tudtam venni a ritmust."

Különösen Vettelre volt jellemző az idén, hogy pénteki teljesítménye elmaradt attól, amit a hétvége későbbi részében produkált, az tehát, hogy már az első napon az élen zárt, mindenképpen újdonságként hatott.

„Változatosságot jelentett, hogy jó péntekünk volt, bízom benne, hogy átmenthetjük a mai formát holnapra" – mondta a német.

A Ferrari jó gumikezelése is döntő lehet, miután Silverstone-ban a szokottnál jóval melegebb idő fogadta a csapatokat, a magas hőmérséklet pedig még tovább nehezíti a pilóták dolgát a gumigyilkos kanyarokban. „A gumik túl melegek, de azt hiszem, ez mindannyiunk esetében így van. Nyilvánvalóan a döntő az lesz ezen a hétvégén, hogy annyira alacsonyan kell tartani a hőmérsékletüket, amennyire csak lehet" – mondta Vettel.

Kimi Räikkönen nem tudta tartani a tempót Vettellel, az első edzésen 2 tizedet, a másodikon közel 5 tizedet kapott a némettől délelőtt ráadásul meg is pördült.