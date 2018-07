Hamilton: Ez lehet az év legfárasztóbb versenye

Lewis Hamilton elképesztően gyorsnak tartja az újraaszfaltozott silverstone-i pályát, amely szerinte sosem volt még korábban ennyire tempós. A technikai igazgató azt várja, hogy nem lesz sétagalopp a Mercedes hétvégéje.

Az elmúlt évek eredményei és az Ausztriában látott tempója alapján bizakodva érkezhetett meg hazai versenyére a Mercedes, amelynek zavartalan felkészülésébe a Red Bull Ringen látott kettős kiesés utózöngéi rondíthattak csak bele. Bottas autójában elővigyázatosságból motort is cserélt a címvédő alakulat, amely erősen kezdett, délutánra azonban Sebastian Vettel Ferrarija beférkőzött elé.

Lewis Hamilton zsinórban ötödik, összességében hatodik győzelmére készül Silverstone-ban, amely erre az évre új aszfaltot kapott. A pálya ennek köszönhetően ugyan huplisabb, de gyorsabb is lett.

„A pálya most a valaha volt leggyorsabb – nyilatkozta a címvédő. – Padlógázzal megyünk át a Copse-on és az Abbey-n, majd az állítható hátsó szárnnyal a Farmon. Őrületes, hogy milyen gyors, de minél gyorsabb, annál jobb. Bizonyára ez a legjobb pálya a világon, olyan, mintha egy vadászgéppel mennénk körbe rajta. Amekkora sebességgel megyünk és amilyen erők hatnak ránk, szerintem fizikálisan ez lesz az év legkeményebb versenye."

Eddigi két idei futamgyőzelmét a Pirelli vékonyabb futófelületű gumijaival aratta a brit, az idén utoljára pedig Silverstone-ban is ezeket használhatják a csapatok. „Ma a lágy és a közepes gumikat használtam. Előbbit jobbnak éreztem, és látszólag tartósak is voltak, ami lenyűgöző, hiszen hatalmas terhelést kap. Nagyon szoros lesz a küzdelem a Ferrarival a hétvégén, nagyon gyorsak" – vetítette előre Hamilton.

Az idén elképesztő pechsorozatot futó Valtteri Bottas délelőtt Hamilton mögött a második, délután pedig a harmadik helyen zárt.

A finn is megemlítette az egyenetlen aszfaltot, valamint ő is szoros csatát vár a vörösökkel.

„Az új aszfalt jobban tapad az előzőnél, ugyanakkor hepehupásabb is. Ez szerencsére nem befolyásolta a teljesítményünket, csupán a gyors 9-es és 13-as kanyar lett nehezebb – mondta Bottas. – Ez viszont nem nagy baj, mert az új réteg nagyobb tapadást kínál."

„A lágy gumi rendben működött ma, csak kicsit küzdöttünk a túlmelegedésével, hiszen a pálya hőmérséklete ma meghaladta az 50 fokot – mondta a finn. – A kemény típust masszívabbnak éreztem, az lassabb, cserébe tovább lehet használni. A Ferrari nagyon ütőképesnek tűnik, de arra számítok, hogy javulni fogunk holnapra. Mindenesetre szoros lesz."