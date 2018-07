Előre hozzák az F1 jövő évi rajtját, meghízhat a versenynaptár

Az ideinél várhatóan egy héttel hamarabb kezdődik majd az F1-es szezon 2019-ben. Kevesebb tesztnap és több verseny jöhet a közeljövőben.

Egy héttel hamarabb kezdődhet a 2019-es F1-es szezon, mivel az Ausztrál Nagydíj szervezői szeretnék elkerülni a népszerű Moomba fesztivált és a helyi labdarúgó bajnokság kezdetét, értesült az Autosport. A március 14-17. közötti dátumot már bejelentették, az FIA Motorsport Világtanácsa egyelőre nem hagyta jóvá.

Az új időpont okoz majd némi fejtörést, mivel ütközik a sportautó-világbajnokság (FIA WEC) sebringi fordulójával, így azt is el kellene mozdítani ahhoz, hogy Fernando Alonso részt vehessen rajta és ne veszítsen pontokat az ottani világbajnoki címért folytatott harcban. A WEC szuperszezonja a 2019-es Le Mans-i 24 órás versennyel ér majd véget.

Az Ausztrál Nagydíj új időpontja összhangban van azokkal a pletykákkal, amelyek szerint az előszezoni tesztnapok száma nyolcról öt napra csökken, így a csapatok a logisztika terén nem kényszerülnek még nagyobb kapkodásra az új autóik legyártása és az alkatrészbázis felépítése, valamint a szállítás terén.

A 2019-es versenynaptár az előrejelzések szerint nem fog nagyban különbözni az ideitől, de várhatóan nem lesz tripla hétvége,

az eddig kiszivárgott pletykák szerint ismét elmarad a Német Nagydíj, Miami viszont bekerül a versenynaptárba, még ha csak a tervek szintjén. A helyi városvezetés támogatja a futam megrendezését, a lakosság és különböző cégek azonban nem feltétlenül, már több terület használatát is megtagadták, így a leendő pálya nyomvonala folyamatosan változik.

Bernie Ecclestone, a Forma-1 korábbi ügyvezetője sem fogadna arra, hogy sikerül bevenni Miamit a versenynaptárba: “Rohadtul igyekeztünk, hogy összehozzunk egy versenyt Miamiban, de különböző akadályokba ütköztünk - idézte Ecclestone-t a Daily Mail. - A [Liberty Mediának] sikerülhet megegyezni velük, azonban nagyon nehéz dolguk lesz.

Ez nem csak a pénzről szól, több kérdéssel kell szembenézniük. A városi versenyek szervezése mindig nehézkes.”

Joe Saward szakblogger értesülései szerint a stratégiai munkacsoport tagjai megegyeztek abban, hogy a jövőben 10%-kal kiterjesszék a versenynaptárat, így 23 verseny lenne egy évben. Az európai helyszínek várhatóan nem változnak, a bővítés a tengerentúlon történne. A Liberty Media elsősorban az USA-ban és Ázsiában szeretne turisztikai központokban versenyeket rendezni.

Az egyik új helyszín a korábban elvetett New Jersey lehet, ahol a Jersey Digs szerint egy befektetői konzorcium, a Liberty Mediától független Liberty Rising egy sportkomplexum kiépítését tervezi a Liberty State Parkban. Ennek részeként egy 100.000 férőhelyes F1-es pályát is szeretnének, de a helyi lobbisták itt is ellenzik a fejlesztést, ami az USA legnagyobb sportberuházása lehet.