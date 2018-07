Reagál a Ferrari a Mercedes fejlesztéseire

Új alkatrészekkel reagál a Ferrari a Mercedes motor- és karosszériafejlesztéseire, amelyek révén Ausztriában az Ezüstnyilak gyorsabbnak bizonyultak náluk.

Kiélezett küzdelem alakult ki a világbajnoki pontversenyekben, hiszen Sebastian Vettel mindössze 1, a Ferrari pedig csupán 10 ponttal vezet az összetettben, 9 futam után. A szezon elején meglepetésre a Ferrari diktálta a tempót, a Francia- és az Osztrák Nagydíjon azonban a Mercedes került fölénybe a motor- és karosszériafejlesztéseknek köszönhetően, még ha a kiesések miatt ez a pontok terén egyelőre nem mutatkozik meg.

Maranellóban sem tétlenkednek, új padlólemezt készítettek kifejezetten a silverstone-i pálya tempós kanyarjaira optimalizálva. Az Autosport úgy tudja, először csak pénteken vetik be az újítást, de ha beváltja az ígéretet, akkor a hétvége további szakaszaira is az autón maradhat. Ez a tempó mellett a balansznak is jót tehet, ami a gumikezelés terén később sokat hozhat a konyhára.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke emlékeztetett, hogy tavaly Kimi Räikkönen és Sebastian Vettel is defektet kapott a versenyen, ezért a Pirelli új szerkezetű abroncsokat készített az újraaszfaltozott pályákhoz igazítva. Kijelentette, ezek a gumik „hihetetlenül jól illeszkednek a Mercedeshez.”

Érdekes módon Barcelona és Paul Ricard volt az a két verseny, ahol [önerőből] győztek. Érthető is, hogy Toto [Wolff] miért kampányol a gumik megtartása érdekében.”

Horner arra utalt, hogy a Pirelli a Spanyol- és a Francia Nagydíjra vékonyabb futófelületű abroncsokat vitt, és ezek kerülnek majd az autókra Silverstone-ban is. Ez kedvezhet az Ezüstnyilaknak, amelyek 2013 óta minden Brit Nagydíjat megnyertek, ráadásul 2014 óta Lewis Hamilton is megállíthatatlan az egykori repülőtéren.

„Szerintem [a Mercedes] nagyon erős lesz Silverstone-ban, de ha ez a hőhullám folytatódik, [meglátjuk, mi történik], mert a gumik nagyon érzékenyek a hőmérsékletekre. Ez egy érdekes változó lehet. Silverstone-ban mindig a szélsőségek a jellemzők, vagy hihetetlenül hideg van, vagy szakad az eső vagy nagyon erős szél fúj. Lehet, hogy most extrém meleg lesz?” – morfondírozott.

A múlt hétvégi Osztrák Nagydíjat alaposan megkeverte a vártnál magasabb hőmérséklet.

A Mercedes és Daniel Ricciardo nagyon küzdött a gumik hólyagosodásával, a győztes Max Verstappen és az őt üldöző Ferrari-pilóták azonban meg tudták óvni az abroncsaikat és egy kerékcserével is teljesíteni tudták a versenytávot.