Megússza-e következmények nélkül a Mercedes a hibákat?

Egyelőre a Mercedes technikai igazgatója sem biztos abban, hogy megússzák az Osztrák Nagydíjon történt motorhibákat. Elárulták, miért szólt bele a stratéga a rádióba.

Gyári szintű visszatérésük, 2010 óta először fordult elő, hogy mindkét Mercedes műszaki hiba miatt kiesett egy F1-es futamról, ráadásul azt az Osztrák Nagydíjat adták fel, amit 2014 óta minden alkalommal megnyertek. Valtteri Bottas autójában a hidraulika, Lewis Hamiltonéban a benzinpumpa adta meg magát és egyelőre nem tudni, hogy ennek lesznek-e következményei.

„Úgy gondoljuk, mindkét meghibásodás olyan elemekhez kapcsolódik, amelyeket a büntetéseket okozó plombált részek megbontása nélkül ki tudunk cserélni” – nyilatkozta James Allison, a Mercedes technikai igazgatója. Ezt az is alátámasztja, hogy Bottas és Hamilton is csupán a második erőforrásánál jár, ha cserélni is kell, egyelőre akkor sem büntetik meg őket.

Allison ugyanakkor hozzátette, hogy amikor „kontrollálatlanul” áll meg az autójuk, mindig előfordulhatnak járulékos károk, ezért csak a későbbiek során derül ki, hogy valóban egyben maradtak-e az erőforrások. „Vár most ránk némi munka, hogy ne vállaljunk szükségtelen kockázatokat áttételes károkkal, de

úgy gondoljuk, hogy Silverstone-ra jó formában leszünk.”

Hamilton versenyét elsősorban a kiesés pecsételte meg, de már addigra is elvesztette az esélyét egy taktikai hiba miatt. A brit pilótát nem hívták ki kereket cserélni, amikor Bottas műszaki hibája miatt VSC-fázis volt érvényben, ezért visszaesett a mezőnyben, majd James Vowles stratéga volt kénytelen bocsánatért esedezni és motiválni a négyszeres világbajnokot.

Allison úgy vélte, Vowles részéről bátor dolog volt felvállalni a hibát, ezzel elkerülte a vádaskodást a csapaton belül és példát mutatott a munkatársainak, ezért is szólt bele személyesen többször is a rádióforgalomba. Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke viszont úgy vélte, a Mercedes ezzel a helyzettel túl nagy terhet rakott Vowles vállára.

A mi filozófiánk mindenképpen az, hogy a csapat egy kollektíva és nem egyénekről szól. Persze, elszámoltathatóságnak lennie kell, de ezt a megfelelő helyen, zárt ajtók mögött intézzük és nem nyilvánosan”

– mondta Horner, aki elismerte, nem dolgozott még Hamiltonnal, de „bizarrnak” tartja, hogy a Mercedesnél kínos helyzetbe kell hozni egy mérnököt azért, hogy motiválják a pilótájukat. „Én nem így csinálnám. Csapatfőnökként az a dolgom, hogy védjem a munkaerőt és biztosítsam, hogy a lehető legjobb színben tűnjenek fel. Jó és rossz napokon egyaránt.”