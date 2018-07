A Forma-1 egyik klasszikusa következik a versenynaptárban. A silverstone-i pályán minden megvan, amitől a pilóták imádják ezt a sportágat, ezúttal pedig még a szokottnál több kockázatot is vállalhatnak a 300 km/h körüli ultragyors kanyarokban. Az angol szurkolókat vélhetően azonban csak egy kérdés foglalkoztatja: képes lesz-e kedvencük feledtetni az ausztriai lebőgést?

Hazatér a Forma-1-es mezőny Nagy-Britanniába, hogy otthon fejezhesse be háromhetes rohanását Európában. Vélhetően még soha nem érkeztek meg olyan fáradtan a csapatok tagjai F1-es versenyhétvégére, mint tették azt az idei Brit Nagydíj esetében, a sportág történetében ugyanis most először fordul elő, hogy három egymást követő héten is rendeznek versenyt. Jó hír, hogy a silverstone-i futam után végre szusszanhatnak egyet, hiszen a Német Nagydíjat két héttel később rendezik.

De ne szaladjunk ennyire előre, nézzük, mi vár a pilótákra a sportág őshazájában! Silverstone-ban a mostani lesz az 52. Forma-1-es világbajnoki futam, összességében pedig 69. alkalommal áll rajthoz a száguldó cirkusz mezőnye a szigetországban.

Az F1 történetének első versenyét is itt rendezték 1950. május 13-án, az akkor még sokkal inkább eredeti funkciójára, azaz második világháborús katonai repülőtérre hajazó helyszínen.

A silverstone-i pálya azóta számos történelmi versenynek adott otthont, a tesztelés korlátozásáig pedig kedvelt teszthelyszínnek számított a csapatok körében. Nem csoda, hiszen a legtöbb istállónak Nagy-Britanniában van a székhelye – a jelenlegi tízből egészen pontosan hatnak – a Force India bázisát például egyenesen Silverstone-ban találjuk. A csapatoknak ezért remek alkalom a hétvége arra, hogy a gyárban dolgozó munkatársaik előtt küzdjenek a minél jobb helyezésekért.

A silverstone-i nagyon különleges hétvége a csapatunknak. Ez az egyetlen futam, ahol az összes csapattaggal és a családjaikkal is találkozhatunk – mondta Sergio Pérez, a Force India versenyzője. – Ez extra motivációt ad, ezen a futamon különösen jól akarunk teljesíteni. Remélem, jó eredményt érünk el, hogy aztán az út túloldalán levő főhadiszálláson ünnepelhessünk."

Nem mindenkiben ébreszt azonban jó érzéseket a Brit Nagydíj hétvégéje. Az első silverstone-i Forma-1-es futamára készülő Pierre Gasly nem szívesen emlékszik vissza arra, amikor utoljára rajthoz állt a legendás pályán. „Furcsa lesz visszamenni Silverstone-ba. Utoljára 2016-ban versenyeztem a pályán, amikor életem első GP2-es futamgyőzelmét szereztem – emlékezett Gasly. Az nagyszerű volt, de ezen a hétvégén közúti autóbalesetbe keveredtem a szüleimmel. Hatalmas csattanás volt pénteken a pályára menet, eltörtem az egyik csigolyámat. Az édesanyám azonban sokkal súlyosabban megsérült nálam, két hónapot töltött az intenzív osztályon, közel volt a halálhoz, úgyhogy a hétvége alatt kavarogtak bennem az érzelmek."

Maga a pálya már csak részleteiben hasonlít az F1 hőskorában használtra, az évek alatt összesen kilenc átépítésen esett át, a karakterét azonban megtartotta.

Az utolsó nagy változtatásra a 2011-es szezonban került sor, ekkor helyezték át a célegyenest a Club és az Abbey kanyar közé, a vonalvezetést pedig 2010-ben módosították utoljára.

A pálya a legélvezetesebbek közé tartozik a szezonban, főleg a tavalyi szabálymódosítások után, hiszen a megnövekedett leszorítóerőnek köszönhetően a gyors és közepesen gyors fordulókban rendkívüli módon megmutatkozik a Forma-1-es autók hihetetlen kanyarsebessége.

A Brit Nagydíj legfontosabb statisztikái Helyszínek Silverstone (1950-1954, 1956, 1958, 1960, 1963-tól 1987-ig a páratlan években, 1987-), Aintree (1955-től 1961-ig a páratlan években, 1962), Brands Hatch (1964-től 1986-ig a páros években) Legtöbb győzelem (pilóta/csapat) Alain Prost, Jim Clark, Lewis Hamilton (5-5) / Ferrari (16) Legtöbb pole-pozíció (pilóta/csapat) Jim Clark, Lewis Hamilton (5-5) / Ferrari (15) Az előző öt futam győztesei 2017: Lewis Hamilton, 2016: Lewis Hamilton, 2015: Lewis Hamilton, 2014: Lewis Hamilton, 2013: Nico Rosberg Futamgyőztesek a mezőnyből Hamilton (5), Alonso (2), Räikkönen, Vettel (1-1)

„Nagyon klassz pálya, különösen a gyors rész a Maggotts, Becketts és Chapel kanyaron át. Amikor nagy a tapadás, igazán érezni a G-erőket, amik belenyomnak az ülésbe – jellemzi a pályát Romain Grosjean. – Ennek a gyors szekciónak az ember nagyon jól el akarja találni az első felét, különben sok időt veszíthet. Amikor stabil az autó és jó az egyensúlya, padlógázzal lehet belemenni a határon táncolva."

Mi lesz a gumikkal?

Forma-1-es futamot 1950-ben rendeztek először Silverstone-ban, versenyt azonban már 1948-ban, a pálya tehát 70 éves évfordulóját ünnepli az idén, ebből az alkalomból pedig a teljes felületét újraaszfaltozták. Erre utoljára 1996-ban került sor, azóta csak javították a különböző hibákat, az éves szinten jelentkező óriási terheléstől azonban bukkanók és útegyenetlenségek is szép számban kialakultak rajta. Billiárdasztal simaságú felület várja tehát a pilótákat, a Pirelli ezért Barcelona és Paul Ricard után ide is a vékonyabb futófelületű gumijait hozza.

Érdekes lesz látni, hogy ez miként befolyásolja az Ausztriában látott erőviszonyokat. A legtöbbeknek meggyűlt a baja az „eredeti" változattal, az élmezőnyből Lewis Hamilton és Daniel Ricciardo is erős hólyagosodástól szenvedett, a brit pedig élesen bírálta a Pirellit a verseny után, mondván az Osztrák Nagydíjra is a Franciaországban és Spanyolországban használt abroncsait kellett volna a csapatok rendelkezésére bocsátania.

A Mercedes eddig két futamot nyert az idén, mindkettőt akkor, amikor a vékonyabb futófelületű gumik voltak szolgálatban, ez alapján tehát bízhat abban, hogy Silverstone-ban nem jelentkezik az Ausztriában tapasztalt probléma.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke is erős hétvégére számít a címvédőtől, a szokatlanul magas várható hőmérséklet azonban szerinte bekavarhat a képbe. Nem lehet kizárni, hogy ezúttal a vékonyabb futófelületű Pirelliken sem lesz mindenkinek gumiproblémától mentes futama. Az olasz gyártó mindenesetre megerősítette, hogy nem változtat az eredeti terven, miszerint a Brit Nagydíj lesz az utolsó helyszín, ahol a módosított abroncsokat beveti.

Silverstone-ban egyébként is több a tempós kanyar, amelyekben a gumik extrém terhelést kapnak, a Pirelli ezért a Brit Nagydíjon veti be először az idei szezonban a kék oldalfalú, kemény keverékű gumiját, sőt, várhatóan ez lesz az egyetlen helyszín, ahol ezt a típust használhatják a csapatok. Tavaly Sebastian Vettel és Kimi Räikkönen is defektet kapott a versenyen, a módosított szerkezetű gumik emiatt is kerültek bevezetésre. A kemény mellett a versenyzők a közepes és a lágy keverékből választhattak.

„Silverstone mindig nagy kihívás a gumiknak az oldalterhelés miatt, ami az 5G-t, vagy annál többet is elérheti – mondta Mario Isola, a Pirelli autósportért felelős vezetője. – Ezért döntöttünk a kemény gumi bevetése mellett, Ugyanakkor figyelembe véve, hogy az idei évre az összes keverék egy fokozattal lágyabb lett, a gumik kiosztása megegyezik a tavalyival. Az új aszfalt miatt csökkeni fog a köridő, ahogyan azt a GT-programunkból begyűjtött adatok is mutatják, ez pedig nagyobb terhelést ró a gumikra. Ezért nem lágyítottunk a tavalyi keverékeken."

Kemény keverék ide vagy oda, a pilóták gumiválasztása azt mutatja, hogy mindannyian első sorban a közepes és a lágy abroncsokat fogják koptatni, a keményből a teljes mezőnyből csupán ketten táraztak be egy szettnél többet. Érdekes módon közülük hárman is az élmezőny tagjai.A két Red Bull-pilóta és Valtteri Bottas gondolta úgy, hogy két kemény keverékű szettre is szüksége lehet. Lágy abroncsból a két Ferrari, a két Mercedes és Daniel Ricciardo nyolcat, Max Verstappen azonban csak hetet választott.A hollandnak Hamiltonhoz és a Ferrarikhoz hasonlóan közepesből lesz négy szettje, míg Bottas és Ricciardo a fehér oldalfalú Pirellik kárára választott eggyel több keményet.

A gumik mellett a már emlegetett időjárás az, ami izgalmat csempészhet a hétvégébe, és nem csak a gumik viselkedése miatt. A jelenlegi előrejelzés többnyire napos időt jósol, az eső valószínűsége péntektől vasárnapig sem több 5%-nál. Ez persze semmit sem jelent, mint azt Mario Isola is mondta, a brit időjárás minden, csak nem kiszámítható. Az időjárás nagy szerepet játszik itt, sokat változhat az időmérő és a futam között, de még magán a versenyen is – mondta Grosjean. – Lehet jó autója az embernek az időmérőre, de ha nincs meg a tökéletes egyensúlya a versenyre, annak megfizeti az árát. Ebben rejlik a siker kulcsa, és ezért van, hogy az itteni győztesek nagy része nem a pole pozícióból rajtolt."

Csak egyszeri kisiklás volt a Mercedes ausztriai hétvégéje?

Minden szépnek és jónak tűnt a Mercedes háza táján az Osztrák Nagydíj pénteki és szombati napján. A csapat az új motorverziót a szezon eddigi legjelentősebb aerodinamikai frissítésével kiegészítve dominálta a szabadedzéseket, majd kibérelte az első sort az időmérőn. A versenynek kettős győzelem helyett azonban kettős kiesés lett a vége, a 2016-os barcelonai futam óta először. Ezúttal azonban nem ütközés, hanem műszaki hiba kényszerítette partvonalra mindkét Ezüstnyilat, ami a Mercedes gyári csapatával még egyszer sem fordult elő 2010-es visszatérése óta.

Ausztriában egy olyan helyszínen szenvedtek vereséget, amelyet a hibrid éra kezdete óta domináltak.

A brackley-i bázisú csapat lényegében hazai pályán, az osztrákhoz hasonlóan sikeres helyszínen köszörülheti ki a csorbát, 2014 óta ugyanis az összes Brit Nagydíjat Lewis Hamilton nyerte.

A csapat megerősítette, hogy sem Hamilton üzemanyagrendszerének hibája, sem Bottas hidraulikai problémája nem a Franciaországban bevetett új motorváltozattal áll összefügésben, James Allison technikai igazgató reményei szerint pedig a meghibásodott alkatrészeket anélkül is ki tudják cserélni, hogy hozzányúlnának a leplombált erőforrás-elemek bármelyikéhez.

Amennyiben ez nem sikerül, büntetéstől csak Bottasnak kell tartania, de neki is csak akkor, ha az akkumulátorát vagy a vezérlőelektronikáját érinti a csere. Ezzel együtt a többi elem cseréje sem jönne jól, mivel közelebb sodorná a Mercedes pilótáit egy későbbi büntetéshez a szezon során.

Jelenleg úgy tűnik, hogy a megbízhatóság, vagy egy esetleges újabb stratégiai baklövés állhat csupán a Mercedes útjába Silverstone-ban, tempó terén a jó irányba lépett a címvédő istálló Spielbergben. Az első nyolc versenyhétvége időmérős tempóját alapul véve a Mercedes Ausztriában növelte a különbséget a Ferrarival és a Red Bullal szemben, Maurizio Arrivabene, a vörösök csapatfőnöke nem véletlenül jósolt maguknak nehéz hétvégét a soron következő versenyre.

Segíteni fog a harmadik DRS-zóna?

Silverstone-ban hagyományosan nehéz előzni, mivel a sok gyors és közepesen gyors kanyar a szokottnál is jobban megnehezíti a hátul haladó közel maradását. Az idei évben több helyszínen bevezetett gyakorlatot követve

a Brit Nagydíjra is megnövelte az FIA a DRS-zónák számát kettőről háromra, a Hangar és a Wellington egyenes mellé a célegyenesbe jelölve ki a harmadikat.

Ez azért lesz érdekes, mert a pilótáknak nem kell kötelezően visszazárniuk az állítható hátsó szárnyat a gyors jobbos Abbey-be fordulva, sőt, még az utána következő, szintén padlógázas Farm kanyarban is nyitva tarthatják azt.

Miután aktiválták a DRS-t a célegyenesre fordulva, csak akkor csukódik le, ha fékeznek, vagy elveszik a gázt – mondta Charlie Whiting, az F1 versenyigazgatója. – Elvileg át tudnak menni az egyes és a kettes kanyaron nyitott szárnnyal, de meglátjuk"

A még a Red Bullnál versenyző Vettel 2014-ben az akkor még ferraris Alonso ellen bemutatta, miként lehet előzni Silverstone-ban

A hangsúly az elvileg szón van, versenyen, különösen teli tankkal ugyanis egyáltalán nem ígérkezik könnyű feladatnak nyitott DRS-sel, az elöl haladó autó által keltett légörvényben egyensúlyozva bevenni az említett két kanyart. Utána egy viszonylag erős féktáv következik a jobbos Village-be, ami jó előzési lehetőséget kínálhat azoknak, akik elég ügyesek a szárny nyitva tartásához.

Az előzés Silverstone-ban nem könnyű, talán az ötös és a hatos kanyar a legjobb lehetőség rá – mondta Esteban Ocon. – A Hangar egyenes is lehetséges előzési pont, amennyiben az ember gyorsan tud átmenni a Maggots és a Becketts kanyaron."

„Nagyon nehéz követni az elöl haladót, de vannak hosszú egyenesek, úgyhogy ha jóval gyorsabb az ember, akkor tud előzni, de nem könnyű – vetítette előre Magnussen, akivel Pérez is egyetértett. – Az előzés nehéz, de lehetséges. Van néhány nagyobb féktáv, ahol be lehet szúrni, mint például az ötös kanyar előtt."

Az egyik utolsó silverstone-i Brit Nagydíjat látjuk az idén?

Jelen állás szerint 2019-ben rendezhetnek utoljára Forma-1-es versenyt Silverstone-ban, miután a Brit Királyi Autóversenyzői Klub (BRDC) tavaly életbe léptette a kilépési záradékot a szerződésében. Abban a kontraktusban, amit még Bernie Ecclestone-nal kötött, a benne foglalt 5%-os jogdíj-emelkedés azonban fenntarthatatlanná teszi a futamot, amelynek vesztesége az elmúlt években már így is több millió fontra rúgott.

Stuart Pringle, a silverstone-i pálya igazgatója megerősítette: jelenleg is zajlanak a tárgyalások a BRDC és a Liberty Media között egy kompromisszumos megoldásról, az ajtó tehát még nem zárult be teljesen, miután mindkét fél azon az állásponton van, hogy meg akarja tartani a Brit Nagydíjat.

A nézők és a versenyzők – köztük Daniel Ricciardo – egyaránt ebben reménykednek. Egyértelműen szeretném, hogy a pálya a naptárban maradjon, és nagyon remélem, hogy így is lesz – mondta az ausztrál. – De ha valamiért mégis le kell cserélni egy másik angliai pályára, akkor Brands Hatch-et választanám, egy Forma-1-es autóval az is elég beteg lenne. Bármi is történjék, legalább egy angol futamnak lennie kell a naptárban."

„Silverstone a brit motorsport otthona, nagyszerű pálya, aminek mostanra remek a megközelíthetősége, rengeteg szurkoló érkezik ide, szerintem ismét teltház lesz" – nyilatkozta Christian Horner a Red Bull futam előtti médiaeseményén.

„Úgy tűnik, hogy a BRDC és a Liberty álláspontja közeledett és pozitívan beszélnek a szurkolók bevonásáról. Azt hiszem, a Liberty szeretne egy utcai versenyt látni Londonban, egy ideális világban pedig megtarthatnánk mellé Silverstone-t is. A naptárban azonban nyilvánvalóan nagy a verseny, nehéz két Brit Nagydíjat elképzelni" – mondta Horner.

A Red Bull csapatfőnöke szerint a Liberty irányításával van realitása egy londoni futamnak, amelyet akár Párizzsal felváltva is rendezhetnének. Silverstone az idén és jövőre azonban még biztosan a naptár része marad, a pilóták pedig már alig várják, hogy padlógázzal vessék bele magukat az F1 történelmének leghíresebb kanyarjai közül néhányba.

A Brit Nagydíj programja