Elmaradt a Ferrari csapatutasítása, aminek mindenki örült

Az Osztrák Nagydíj után a legtöbben jó érzésekkel fogadták, hogy a Ferrari nem szólt bele a versenybe és nem állította félre Kimi Räikkönent csapattársa, Sebastian Vettel elől az F1 történetének egyik legnagyobb csapatutasításos botrányát hozó helyszínen.

Az Osztrák Nagydíj vége felé közeledve bizonyára sokak fejében megfordult, hogy a Ferrari hamarosan rászól a második helyen autózó Kimi Räikkönenre, és utasítja a finnt az összetett pontversenyben nála jobban álló csapattársa elengedésére. Nem lett volna szokatlan húzás ez a vörösöktől, ők azonban ennek ellenére nem szóltak bele a versenybe és hagyták Räikkönennek, hogy behozza az autót Sebastian Vettel előtt a második helyen.

Keserű emlékeket idézhetett volna fel az emberekben az, ha Räikkönent félreállítja a csapata, hiszen korábban ugyanezen a pályán kétszer is láthattunk olyat, hogy az egyik Ferrari-pilóta a Scuderia utasítására elengedi a másikat.

Mindkét elengedés a szezon hatodik futamán történt és mindkettőben Rubens Barrichello volt a szenvedő fél, aki 2001-ben a második, 2002-ben az első helyet adta át Michael Schumachernek az utolsó métereken.

A Ferrari azóta is többször alkalmazott csapatutasítást, a leglátványosabb ezek közül a 2010-es Német Nagydíjon Felipe Massa félreállítása volt Fernando Alonso elől. Räikkönennek végül nem kellett hasonlót átélnie, aminek Vettel is örült. Nem, miért [kellett volna helyet cserélnünk?] – kérdezett vissza a német a Sky Sports riporterének kérdésére a verseny után. – Max megnyerte a futamot, mert megérdemelte és nem követett el hibákat, erős teljesítményt nyújtott. Kimi pedig mindent megtett."

„Próbáltam levadászni mindkettejüket, Kimi is olyan keményen nyomta, ahogy tudta, és én is. Mindketten közeledtünk [Verstappenre], de ez végül nem volt elég" – mondta Vettel, aki harmadik helyével is visszaszerezte a vezetést az összetettben, miután az addig élen álló Lewis Hamilton nullázott a versenyen.

Martin Brundle, korábbi F1-es pilóta, jelenleg a Sky Sports kommentátora a futam végén képletesen mintegy megkérte a Ferrarit, ne szóljon rá a finn fülére a rádión.„Räikkönen briliánsan vezetett ma, megérdemli a második helyet, kérem, ne állítsák félre" – mondta a közvetítés közben Brundle. Nem állították, a leintés után pedig Toto Wolffnak, a Mercedes csapatfőnökének is nekiszegezték a kérdést, mit szól a Ferrari döntéséhez. Mi sem tettük volna meg, és nem vagyok meglepve, hogy ők sem tették a sport, a szurkolók és a versenyzők kedvéért – mondta Wolff. – A szezon ezen szakaszában, július elején megcserélni a pilótákat elég brutális döntés lett volna."

Räikkönen a második hellyel feljött az összetett pontverseny harmadik helyére, de hátránya így is 45 pont Vettelhez képest. Ezzel szemben az Ausztriában hidraulikai hiba miatt kieső Valtteri Bottas visszacsúszott a hatodik helyre, lemaradása pedig már 53 pont Hamilton mögött.

Wolff még az Osztrák Nagydíj időmérője után világossá tette, nem kárhoztatják a második számú pilóta szerepére a finnt.

„A kilencedik futamon vagyunk, sok van még hátra, és úgy gondolom, tartozunk a szurkolóknak ennyivel – mondta a Mercedes csapatfőnöke. – Nem fogunk már júniusban, vagy júliusban a pilóták világbajnoki címéért küzdeni. Természetesen a szezon vége felé, ha úgy vágunk neki az idény utolsó harmadának, hogy az egyik pilótánknak jelentős előnye van a másikkal szemben, akkor – mint minden csapatnak – nekünk is meg kell vizsgálnunk a helyzetet. De most még nem."

Hamilton, a csapat vezére

Noha csapatsorrend nincs a Mercedesnél, Lewis Hamilton négyszeres világbajnokként igyekszik a pályán kívül is vezérként viselkedni. Legalábbis erről árulkodnak Toto Wolff szavai, aki az Osztrák Nagydíj alatt a csapatrádióban igen frusztráltnak tűnő Hamilton verseny utáni megbeszélésen tanúsított viselkedésébe nyújtott betekintést.