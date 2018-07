Az F1-es autókat is kenterbe verné a Porsche űrhajója

A Mercedes meg sem próbálná, a Red Bull szerint pedig Forma-1-es autóval nincs is értelme nekivágni a Porsche Nordschleifén felállított új korrekordját megdönteni.

A Forma-1 a motorsport csúcsa – szokták mondani, nem véletlenül becézik királykategóriának. Van azonban, ami még egy F1-es autónál is gyorsabban körbe tud menni egy adott pályán. A Porsche 919 Hybrid Evo névre hallgató szörnyetege áprilisban megdöntötte az F1-es körrekordot Spában, most pedig a legendás Nordschleife pályacsúcsát adta át a múltnak, elsőre is hihetetlennek tűnő, közel egy perccel megdöntve Stefan Bellof 1983 óta fennálló etalonját.

A Porsche tavaly vonult ki a sportautó világbajnokságról (FIA WEC), az idénre pedig búcsúzóul átépítette az ott futtatott LMP1-es prototípusát. A jelentősen könnyített, közel 1200 lóerősre tuningolt 919 Hybrid Evo volánjánál Spában Neel Jani foglalt helyet, a Zöld Pokolnak is hívott Nordschleiféra azonban már a kétszeres Le Mans-i győztes, a pálya minden centiméterét álmából felkeltve ismerő Timo Bernhard ugrott be.

A regnáló WEC-bajnok végül 5:19.55 alatt ért körbe a 20,8 kilométer hosszú aszfaltcsíkon, ami 51,58 másodperccel jobb, mint Bellof 1983-as rekordja.

Természetesen hozzá kell tenni, hogy a két évvel később, Spában halálos balesetet szenvedett Bellof az idejét hivatalos időmérő edzésen, más autókkal egyszerre körözve, egy 620 lóerős, C-csoportos Porsche 956 volánja mögött ért el. Bernhard rekordja azonban ezzel együtt is szemkápráztató.

A Nürburgringi 24 órás ötszörös győztese 233,8 km/h-s átlagsebességet ért el rekorddöntő köre alatt. „Nagyszerű pillanat ez nekem és a csapatnak is, ez a hab a tortán a 919-es programban – mondta Bernhard. Az autó tökéletes volt, az aerodinamikai leszorítóerőnek köszönhetően pedig olyan helyeken mentem át padlógázzal, ahol korábban nem gondoltam volna, hogy ez lehetséges. Meglehetősen jól ismerem a Nordschleifét, de ma egy új módon kellett megtanulnom a pályát."

A 37 éves Bernhard nagy tisztelője Bellofnak, a 2015-ös spái hatóráson például a tragikus körülmények között elhunyt honfitársa ikonikus fekete, vörös, arany sisakfestésében versenyzett. „Számomra Stefan Bellof mindig is óriás marad – mondta Bernhard. – Ma még nagyobbra nőtt a tiszteletem aziránt, amit az akkoriban rendelkezésre álló technikával elért."

Forma-1-es autóval megdönthető a Porsche rekordja?

A Porsche a Nordschleifén felállított űridejével befejezte a rekordkísérleteket a 919-essel, az autó búcsúturnéja ezzel azonban még nem ért véget, július 6-án és 7-én Spában, július 12-től 15-ig Goodwoodban, szeptember 2-án Brands Hatch-ben, szeptember 26-tól 29-ig pedig Laguna Secában csodálhatja meg az autót a közönség.

A Porsche 919 Hybrid Evo rekorddöntő köre belső kamerából

A német gyártó rekordja a Forma-1-es bokszutcában is nagy visszhangot váltott ki, Dieter Rencken, a Racefans újságírója neki is szegezte a kérdést Toto Wolffnak, a Mercedes csapatfőnökének arról, hogy tervezik-e esetleg egy erre a célra átépített F1-es autóval megpróbálni megdönteni a Porsche rekordját.

Vicces, mert pont ma reggel gondoltam erre, amikor hallottam az új rekordról – mondta Toto Wolff az Osztrák Nagydíj pénteki napján. – Nyilvánvalóan hihetetlen, amit elértek. Majdnem egy perccel gyorsabb volt, mint amit Bellof ment egy sportautóval és másféllel gyorsabb, mint amire én képesnek hittem magam, de aztán csúnya vége lett. Olyan, mintha egy űrhajóval repültek volna körbe a pályán. Érdekes lenne egy Forma-1-es autót ráengedni a Nordschleiféra és megnézni, hogy mire képes. Ez azonban inkább az én képzelgésem, mint egy valós lehetőség, amit valaki finanszírozna. Mi nem engedhetjük meg magunknak."

Wolff egyébként arra utalt, hogy 2009-ben ripityára tört egy Porsche 911-est a Zöld Pokolban, amikor megkísérelte megdönteni Bellof rekordját. Az autója 270 km/h-s sebességnél kapott defektet, majd óriási sebességgel a korlátnak csapódott és ripityára tört.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke szerint nem is lenne értelme F1-es autóval megpróbálni a rekorddöntést a Nordschleifén. A gond az, hogy a Porsche autója Spában már az F1-es körrekordot is megdöntötte, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy egy Forma-1-es autó képes lenne rá – mondta Horner a Racefansnek. – De azt hiszem, hogy a Valkyre, különösen annak pályaváltozata kihívó lehetne."

Horner az Aston Martin és a Red Bull összefogásában, Adrian Newey tervezésével épített Aston Martin Valkyre hipersportautóra célzott, amelyből egy versenypályára szánt verzió is készül.

Az Aston Martin Valkyre AMR Pro névre keresztelt autóból már előre eladták mind a 25 darabot, a tervek szerint 1000 kg-t fog nyomni és 1100 lóerős, V12-es motor hajtja majd.

„Erre még pár évet várni kell, mert az autó még mindig csak a rajztáblán létezik – mondta Horner, aki szerint nyár végén gurulhat pályára az első prototípus. – Ugyanakkor meg lennék lepve, ha nem lenne meg benne a potenciál, hogy megdöntse a mostani rekordot."