A Red Bull aggódott a keményen vezető Verstappen kipufogójáért

Christian Horner szerint Kimi Räikkönen előzése közben Max Verstappen akár defektet is kaphatott volna, Daniel Ricciardo kiesése után pedig a holland autójának megbízhatósága okozott neki nehéz perceket.

Max Verstappen pályafutása negyedik Forma-1-es futamgyőzelmét aratta az Osztrák Nagydíjon. A holland elsőségében kulcsszerepet játszott a Kimi Räikkönen elleni első körös előzése, ami a szezon első harmadában történtek után könnyedén tovább tépázhatta volna a Red Bull pilótájának renoméját, helyette azonban a győzelmének kulcspillanata lett.

A futam után Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke nem győzte dicsérni Verstappen remek gumikezelését, majd a Räikkönen elleni előzésről is szót ejtett. Ma volt egy összeérése a hármas és a hetes kanyarban Kimivel, ami pár futammal ezelőtt lehet, hogy defekttel végződött volna, és minden máshogy alakul – mondta Horner. – Maxnak kemény volt az év első harmada, minden dicséretet megérdemel, hogy higgadt maradt. Az elmúlt három futamon első, második és harmadik volt, három nagyon meggyőző teljesítménnyel."

Horner a Monacói Nagydíj után még megfedte a hollandot, mondván változtatnia kell hozzáállásán a folytatásban. A korábbi hibák felemlegetésére a csapatfőnök így felelt: „Inkább előre nézünk, mint hátra, mert ha megnézzük, hogy mi lett volna ha, akkor láthatjuk, hogy jóval szorosabb is lehetne az állás. De még van hátra tizenkét verseny."

Räikkönen a futam után elmondta: nem volt ideális számára a Verstappen elleni csata, de fair küzdelemnek tartotta azt. A holland is hasonló véleményen volt. Kemény de jó csata volt Kimivel. Azt hiszem, elég tapasztalt ahhoz, hogy kezelni tudja a helyzetet – mondta Verstappen. – Egy kicsit összeértünk, de szerintem ez a sportnak is jót tesz."

A másik Red Bullt vezető Daniel Ricciardónak nem alakult jól a versenye, előbb a lágy gumik hólyagosodása miatt egy második kerékcserét is be kellett iktatnia, majd később törött kipufogóval feladni kényszerült a futamot.

A Red Bull Verstappen autója esetében sem lehetett nyugodt ezután. „Eléggé aggódtunk, hogy Max autójával is megtörténhet ugyanaz, ezért letekertük a motorját, hogy csökkentsük a hőmérsékleteket – mondta Christian Horner. – Csak az utolsó öt körre tekertük ismét fel, hogy DRS-távolságon kívül tartsuk a Ferrarikat. Egyértelműen ez volt a legnyugtalanítóbb dolog a verseny utolsó negyedében."

Christian Horner azt egyelőre nem tudta megmondani, hogy Ricciardo problémája megegyezik-e a Verstappen által a pénteki edzésen tapasztaltakkal, ehhez először a gyárban át kell vizsgálniuk az autókat.