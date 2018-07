Lefújhatják a jövő évi F1-es tesztet a Hungaroringen

A csapatok tovább csökkentenék a tesztnapok számát, kevesebb gyakorlással készülnének fel a szezonra és hamarabb mennének vakációzni is. Kérdésünkre a Pirellinél elárulták, hogy nem örülnének a döntésnek.

A Red Bull Ringen terjedő pletykák szerint jövőre a csapatok tovább csökkentenék a tesztnapok számát, ennek áldozatul eshet a tavaly és az idén is a Hungaroringen zajló kétnapos gyakorlás is. Az FIA-nak is eljuttatott felvetés szerint az istállók egyetértenek abban, hogy a 21 futamos szezon nagyon megterhelő a személyzetük számára, ezért visszavágnák a tesztelést.

Jövőre várhatóan ismét változatlan marad a versenynaptár hossza, Német Nagydíj nem lesz, de Miamiban előkészületben van egy futam, amit egyelőre nem erősítettek meg és várhatóan nem is pótolnak, ha nem jön össze. Az idén először bevezetett tripla hétvége is elmarad, így a szezon menete egy kissé nyugodtabb lehet.

Most a nyári szünetig 8 hét alatt 6 futamot teljesít a mezőny, plusz néhányan még tesztelni is maradnak majd a Hungaroringen. Formális egyeztetés egyelőre nem történt az ügyben, döntés várhatóan csak a Német Nagydíj előtt lesz majd, a Pirelli autósportért felelős vezetője, Mario Isola azonban nem örülne, ha megvágnák a tesztnapok számát.

Kár érte, ha így lesz, hiszen a tesztelés az egyetlen lehetőség arra, hogy összehasonlításokat végezzünk a pályán

– mondta Isola a GPhíreknek a Red Bull Ringen. – Az elmúlt években nagy erőfeszítések történtek a szimulátorok fejlesztése terén, a tesztelések visszaszorítása érdekében, de a termék, egy új motor vagy egy új aerodinamikai csomag kapcsán a végső visszaigazolást mindig a tesztelés adja. Ezért nagyon fontos, hogy legyenek pályatesztek. Ha viszont továbbra is szándékoznak növelni a versenyek számát, kevesebb idő marad tesztelni.”

A gyártó szempontjából jó hír, hogy a szezon végén szokásos gumiteszt megmaradhat Abu-Dzabiban, a teszteléssel töltött napok száma azonban így is csökkenhet, mert a Hungaroring esetleges törlésével rögtön két nap elvész és az előszezoni gyakorlásokat is korlátoznák 8-ról 5 napra. Ez különösen akkor lehet nagyon kínos, ha a mezőny Barcelonában marad és ismét zord időjárás lesz.

Még nem ismerem a végső döntést. Az elmúlt években sokat erőlködtünk, hogy eleget tesztelhessünk jó és megbízható Forma-1-es termékek kifejlesztése érdekében

és mi nem szeretnénk ezt korlátok közé szorítani – folytatta Isola. – Már most is vannak határok. Évente 25 napnyi pályatesztünk lehet. Ez jó így, de természetesen minden tervező többet szeretne, de ez jó kompromisszum. Ha viszont lefújják a tesztet, az nagyobb gondot jelent” – tette hozzá az olasz szakember.

A Hungaroring nem tipikus F1-es teszthelyszín, bár korábban a Toyota és a Williams is tartott rajta privát tesztnapokat. Tavaly volt az első alkalom, amikor az F1-es mezőny nálunk maradt a vakáció előtt és ez az idei szezon során is így maradt. Logisztikai szempontból ez kedvező, hiszen a nyári szünet után már csak két európai futam marad, utána Ázsiába és Amerikába utazik a cirkusz.

A dolog egyik oldala, hogy nyilvánvalóan jó időpontban van, mert jön utána a nyári szünet. A pálya szerintem jó, többféle kanyartípus kombinációja megtalálható rajta

– összegzett Isola. – Nem túl nagy a csúcssebesség, de néhány helyzetet le lehet képezni rajta, amikkel egyébként a szezon során találkozunk. Általában nagyon meleg az időjárás. A gumikkal elég durva a pálya, nincsenek hosszú egyenesek, ezért az abroncsok sohasem hűlnek vissza. Az abroncsok mindig melegek a kanyarokban, jobban, mint fékezéskor és kigyorsításkor. Jó hely ez a tesztelésre.”