Hamilton az újabb baki után is bízik a Mercedesben

Remekül indult, tragikusan végződött a Mercedes hétvégéje az Osztrák Nagydíjon. A csapattal emberemlékezet óta nem történt hasonló, mint a versenyen, Lewis Hamilton bizalma azonban töretlen.

Lewis Hamilton egy héttel korábbi franciaországi győzelmével a tarsolyában nagy reményekkel, felturbózott aerodinamikai csomaggal vágott neki a Mercedes az Osztrák Nagydíjnak. A szombati időmérő edzésen kibérelték az első rajtsort az Ezüstnyilak, a vasárnapi futamon azonban már egyáltalán nem lehetett okuk az örömre.

A verseny elején még remekül alakultak a dolgok a Mercedesnek. A rajtnál Kimi Räikkönen mindent megtett, hogy beleköpjön a címvédő levesébe, a pole pozícióból a rajtot kissé elrontó Bottast megelőzte az egyes kanyarba menet, Hamiltonnal azonban már nem bírt két kanyarral később, aminek köszönhetően a Mercedes finnje visszaszerezte a második pozíciót. „Kipörögtek a kerekeim, lendületet vesztettem az első kanyar felé. Több pozíciót buktam, de visszakapaszkodtam a 2. helyre a 4-es kanyarig" – nyilatkozta később a rajtról Bottas.

Az Osztrák Nagydíj tavalyi győztesének ezzel együtt nem tartott sokáig a verseny, a 14. körben megadta magát a a W09-es, Bottasnak le kellett parkolnia az autóját a korlát mellé.

„Megszűnt a hidraulikus nyomás a 3-as kanyarnál, megakadt a váltó is. Nem volt rá utaló jel, hirtelen történt. Korábban nem volt ilyen problémánk, meg kell találnunk és kijavítanunk a hiba okát"– nyilatkozta a Sky Sportsnak a finn.

Bottas félreállt Mercedese miatt virtuális biztonsági autós fázis lépett érvénybe, az élmezőnyből pedig mindkét Red Bull és mindkét Ferrari a bokszba hajtott – hogy a szokottnál kisebb időveszteséggel tudja le a kerékcserét – Hamiltont kivéve.

Mint később kiderült, a Mercedes óriási hibát vétett azzal, hogy nem hozta ki Hamiltont kerékcserére, aki így a saját kiállása után visszaesett a 4. helyre. James Vowles, az istálló stratégája már menet közben magára vállalta a baklövést, miután Hamilton meglehetősen dühösen konstatálta a pozícióvesztést a rádión. A Mercedes ugyanakkor azért döntött a brit pályán hagyása mellett, mert arra számított, hogy a Ferrari vagy a Red Bull a taktikája megosztásával úgyis kint hagyná az egyik autóját.

Hamiltonnak az elbaltázott taktikával azonban nem értek véget a megpróbáltatásai, hamarosan elkezdett a lágy gumik hólyagosodásával szenvedni, a 39. körben pedig Vettel is megelőzte. Később annyira tarthatatlanná vált a gumihelyzet, hogy egy extra kerékcserét is be kellett iktatnia a Mercedesnek, amire rajtuk kívül csak Daniel Ricciardónak volt szüksége az élmezőnyből.

A 4. hely azonban így is biztonsággal összejöhetett volna Hamiltonnak, csakhogy a 63. körben alatta is megállt az autó, a brit ezzel pedig nem csak a célba érésnek, hanem az összetett pontverseny első helyének is búcsút mondhatott, miután azt a 3. helyen végző Vettel örökölte meg.

Hamilton először nem fejezett be futamot a 2016-os Maláj Nagydíj óta, amelyen szintén a lerobbanó autója kényszerítette a partvonalra.

„Egyértelműen keményen kell dolgoznunk, hogy megértsük, mi siklott félre ma – nyilatkozta a verseny után a Sky Sportsnak Hamilton. – A pozitívumokat kell magunkkal vinnünk erről a hétvégéről. Elsődlegesen azt, hogy mi voltunk a leggyorsabbak és nyernünk kellett volna. Továbbra is keményen fogunk dolgozni."

Minden területen javítanunk kell. Mi voltunk a leggyorsabbak az egész hétvégén, majd két különböző dolog romlott el az autókon, ami elég szokatlan – nyilatkozta a címvédő. – Nem dobhatunk el pontokat. Atombiztos megoldást kell találnunk arra, hogy előrelépjünk a stratégiával, mert ha az autónk végigbírja, könnyű győzelmet arathattunk volna. Magabiztosan elöl voltunk."

Hamilton szerint ez volt a csapat legrosszabb hétvégéje, amire csak emlékszik. Megbízhatóság szempontjából nem is emlékezhet rosszabbra.

Azóta, hogy a Mercedes 2010-ben gyári csapatként visszatért a Forma-1-be, még egyszer sem fordult elő, hogy mindkét autója műszaki hiba miatt essen ki ugyanazon a versenyen.