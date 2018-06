A hibátlan első kör dönthetett Bottas javára Hamiltonnal szemben

Bottas szerint ez mindenképp segített neki, Hamilton is örült volna, ha nem rontja el az első próbálkozását a Q3-ban, mert így a nulláról kellett újra kezdenie. A brit nehéznek tartja az előzést a futamon.

A Mercedes kisajátította az első rajtsort az Osztrák Nagydíjra, de nem Lewis Hamilton, hanem az idei első pole pozícióját megszerző Valtteri Bottas indulhat az élről.

A különbség 19 ezredmásodper volt közöttük, meg az, hogy a Q3-ban már az első kísérletet hiba nélkül abszolválta a finn, a brit autójának fara viszont keresztbe állt a második kanyarból kijövet. Hamilton elismerte, hogy ez sokat számíthatott.

"Viszonylag jól alakult a hétvége, a tempóm is megvolt és minden rendben volt az időmérőig. A végén az első etapom során hibát követtem el, és ilyenkor a nulláról kell újrakezdeni a második alkalomra. Mindig segít, ha jól alakul az első kör. A második nagyon jó lett és elég szorossá vált a sorrend – mondta.

Az előrelépés lehetőségét nézve nem optimista, hiába van a szokottnál eggyel több DRS zóna a pályán. "Kétlem, hogy sok előzés lesz, itt nehéz követni más autókat. Nem hiszem, hogy a három DRS zóna segíteni fog, de meglátjuk" – véli.

Bottas szintén megemlítette a makulátlan nyitás fontosságát a Q3-ban, aki tavaly az élről indulva megnyerte az Osztrák Nagydíjat.

"Noha csak hét rendes kanyar van a pályán, nehéz mindent összerakni, könnyen el lehet rontani a kört. Sokat segít, ha az embernek már az első köre is jól sikerül, és lehet arra építkezni a második során és javítani rajta egy kicsit" – jelentette ki.