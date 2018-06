Van-e még sansz a vébécímre Hamilton és Vettel mellett?

A két négyszeres világbajnok a pontok terén kiemelkedik az idei mezőnyből, de csapattársaik és Daniel Ricciardo sem hajlandó feladni a küzdelmet.

Alaposan elhúzott az egyéni világbajnokságban a Mercedes és a Ferrari két éllovasa, Lewis Hamilton és Sebastian Vettel. Most Hamilton előnye is jelentős, 14 pont Vettel előtt, a 3. helyezett Daniel Ricciardót pedig már 49 ponttal előzi, vagyis ha a Red Bull pilótája kétszer nyerne és Hamilton nullázna, Ricciardo akkor is épphogy csak a brit versenyző elé kerülne.

Hamilton a múlt hétvégén zsinórban a 33. alkalommal ért célba, ezzel beállította Nick Heidfeld 2007-es rekordját, tehát bő másfél szezont teljesített már kiesés nélkül. Ez értelmezhető eddig szinte példátlan megbízhatóságként és várható az is, hogy a jó sorozat előbb-utóbb megszakad, ami elsősorban Vettelnek kedvezhet, de az élcsapatok többi pilótája sem adta még fel a harcot.

„Soha ne mondd, hogy soha. Nem engedem meg magamnak, hogy feladjam a küzdelmet a világbajnoki címért, még akkor sem, ha tudom, hogy nagy a hátrányom, de a Forma-1-ben semmi sem lehetetlen” – nyilatkozta Bottas egy sajtóbeszélgetésen, ahol a GPhírek is jelen volt.

Még az év felénél sem tartunk, úgyhogy versenyről versenyre készülök és ha továbbra is tudok fejlődni és egyre jobb eredményeket érek el, akkor bármi lehetséges. Nem akarok túl sokat gondolkodni ezen, csak az adott hétvégére összpontosítva végre talán jó eredményt elérni.”

Bottas elárulta, örül annak, hogy a tempója az idén közelebb van Hamiltonéhoz, mert ez volt a célja az idei szezon előtt. Lapértesülés szerint Hamilton ennek ellenére azt kérte a Mercedestől, hogy hosszabbítsák meg a finn pilóta szerződését, a négyszeres világbajnok azonban csütörtökön tagadta, hogy bármilyen beleszólása is lenne a csapattársa kilétébe.

Bottas tavaly szenzációs rajttal megnyerte az Osztrák Nagydíjat és erre az idén is nagy szüksége lenne, mert Ausztráliában a saját hibája, Azerbajdzsánban egy defekt, Franciaországban egy rajta kívül álló rajtbaleset miatt veszített értékes pontokat. Ennek is köszönhető, hogy míg Hamilton 145, ő csupán 92 pontot szerzett eddig.

Honfitársa, Kimi Räikkönen sem engedte még el az idei évet, pedig műszaki hibák és a romló tempója miatt eddig csak 83 pontja jött össze.

„Ha a pontokat nézzük, mindenképpen – felelte az FIA sajtótájékoztatón arra a kérdésre, hogy játékban van-e még a bajnoki címért. – Az előző versenyek nem alakultak ideálisan, előfordult, hogy nem értünk célba, ez kissé megnehezíti a dolgokat, de egyébként minden oké. Folytatjuk a munkát, próbálunk kimaradni a bajból és mindent a lehető legjobban összehozni. Hosszú még az út előttünk. Akadt két kisebb problémánk, ez nem szerencsés, de nem is tragédia.”

Szokásához hűen próbált optimista maradni Daniel Ricciardo is, aki a Monacói Nagydíj után akár még titkos esélyesnek is tűnhetett, az előző két futamon azonban a Ferrari és a Mercedes ismét alaposan a Red Bull tempója fölé nőtt. Az ausztrál pilóta úgy érzi, most közelebb vannak a bajnoki címhez, mint az elmúlt években voltak.

Olyan pályákon is dobogóra állhattunk, ahol erre nem számítottunk és a tempónk is olyan jó volt, amit nem vártunk.”

„A következő néhány versenyen le kell még töltenünk egy büntetést és akadnak területek, ahol lemaradásban vagyunk, de a teljesítmény terén közelebb vagyunk, mint valaha. Ez reményt és önbizalmat ad nekem. Sok verseny vár még ránk, a csapat agresszívan fejleszt, úgyhogy egy kicsit kellene felzárkóznunk. Ha nyerünk egy versenyt és a többieknek rossz hétvégéje lesz, hirtelen ismét képbe kerülünk, úgyhogy még túl korai leírni minket.”