Vettel még nem, a Mercedes már érti az Ezüstnyilak gyengeségeit

A négyszeres világbajnok és a Mercedes csapatfőnöke sem biztos abban, hogy mire vezethetők vissza a hullámzó eredmények az idei szezon során.

Szorosan alakul az idei világbajnoki küzdelem az F1 két élcsapata, a Mercedes és a Ferrari, valamint négyszeres világbajnokaik, Lewis Hamilton és Sebastian Vettel között. Noha most 14 pont elválasztja a két éllovast, a helyzet bármikor megfordulhat a pontok és a tempó terén is, ahogy az idei szezon során erre már több példa is akadt.

A formaingadozások megértése és kiküszöbölése a siker egyik kulcsa lehet. A Ferrarinak eddig egy igazán gyenge pontja látszik, a vékonyabb futófelületű Pirelli abroncsokkal nem tudtak bánni Barcelonában, de Vettel a Red Bull Ringen kijelentette, a rajtbaleset ellenére Franciaországot pozitív hozzáállással hagyta maga mögött.

„A francia hétvége összességében nagyon pozitívan alakult Barcelonával összehasonlítva, hasonló volt az aszfalt és ugyanolyanok a gumik, mi viszont sokkal jobban álltunk [mint Spanyolországban]” – összegzett, arra viszont nem tudott felelni, hogy a rajtbaleset nélkül megvívhatott-e volna a Mercedesekkel, hiszen a futam során mindig eltérő gumikeverékeket használtak.

Vettel nem tudta egyértelműen megnevezni, hogy milyen téren jobb a Ferrari a Mercedesnél és fordítva, de azt kiemelte, hogy a Red Bull a három élcsapat közül a legkövetkezetesebb autó.

„Ez nehéz kérdés, annyi különböző pályán jártunk, a Mercedest ráadásul néha nehéz is kiismerni, hogy éppen miért jobbak, máskor kevésbé. A Red Bull következetesebb és vannak bizonyos pályák, amik kedvezőbbek a számukra. Nehéz kibogozni, hogy mi folyik éppen. Nekünk is akadtak versenyeink, amik jól sikerültek, mások kevésbé.”

Noha a Ferrarik is sok pontot elvesztettek balesetek és műszaki hibák miatt, náluk a Mercedesnél ritkábban fordul elő, hogy legkésőbb a szombati időmérőre nem állnak össze a beállítások. Az Ezüstnyilak tavaly óta igen makrancosnak bizonyulnak, de Toto Wolff csapatfőnök az FIA pénteki sajtótájékoztatóján azt mondta, kezdenek elmosódni a határok a csapatok erősségei és gyengeségei között.

Minden csapatra jellemzők kilengések, de a mieink elég nyilvánvalók és láthatók voltak, mert akadtak pályák, amik kedvezőbbnek bizonyultak a számunkra, aztán amikor elmentünk Budapestre, Szingapúrba vagy Monacóba, gyengélkedtünk

– mondta Wolff. – Szerintem tettünk előrelépéseket, megértettük a gondjaink forrásait, de minden autónak megvan a maga DNS-e, ez az évek során kialakult. Nem akarjuk az autó pozitívumait sem lerontani annak érdekében, hogy lassú tempóra is optimalizáljunk. Monacóban jó lépést tettünk a helyes irányba, nem küszködtünk annyira, mint tavaly, Budapesten viszont újabb próbatétel vár ránk. Egyre nagyobb a kihívás is, mert a Red Bull hagyományosan a másik oldalon állt, de óriásit javultak a tempós pályákon. Most már ők is mindenhol veszélyt jelentenek és a Ferrarira is igaz ugyanez.”

Egyre többet tanulnak

A különbségek csökkenése arra is visszavezethető, hogy túlvagyunk a szezon első harmadán és a csapatok már sok adatot gyűjtöttek az eddigi futamok során. A GPhírek kérdésére Mario Isola, a Pirelli autósportért felelős vezetője megerősítette, hogy a szoros élmezőnyben a gumik kiismerése lehet a legnagyobb differenciáló tényező.

„Nagyon sokat dolgoznak ezen. Figyelembe véve, hogy milyen szoros a küzdelem, ezek az eltérések nagyon fontosak lehetnek, különösen az időmérőn. Nagyon sok versenyt látunk, ahol néhány tizedmásodperc választja el a hat autót, úgyhogy valóban nagyon sokat foglalkoznak azzal, hogy jobban kiismerjék a gumikat” – mondta Isola.

Eddig 8 verseny telt el, egyre több adattal rendelkeznek, de mindig tanulnak valamit.”

„Ráadásul, minden pálya más és más. Itt például szerdán méréseket végeztünk a pályán, de az aszfalt eléggé más, mint tavaly volt. Tavaly nem aszfaltozták újra, de 2-3 évvel ezelőtt igen és az első néhány évben többet változik az aszfalt. A pálya durvább, mint tavaly volt. Látható a változás.”

A fejlesztések is árnyalják a képet

Vettel legutóbb – meglepetésre – a Mercedes és Hamilton-pályának elkönyvelt Kanadai Nagydíjon indulhatott a pole pozícióból, azóta viszont az Ezüstnyilak továbbfejlesztett motort és egy komolyabb aerodinamikai csomagot is kaptak, ami elég volt ahhoz, hogy zsinórban kétszer kisajátítsák az első rajtsort, de

Vettel ettől nem esett kétségbe.

„Nálunk nagyjából úgy állnak a dolgok, ahogy a múlt héten – utalt a fejlesztésekre. – A lehető legjobban igyekszünk, de arra is figyelnünk kell, hogy az új alkatrészeink tényleg gyorsítsák az autót és ez folyamatos kihívás. Az előző két időmérőn úgy tűnt, a Mercedes lépéselőnyben van, de ez akár a következő két alkalommal is megfordulhat.”