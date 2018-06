Mindkét Red Bullnak ártottak a kerékvetők

Daniel Ricciardo autójának az első szárnya, Max Verstappen Red Bulljának a padlólemeze bánta, hogy a pilóták bátran ráugrottak a kerékvetőkre az Osztrák Nagydíj szabadedzésein.

Sebastian Vettelhez hasonlóan Max Verstappen autóján is megsérült a padlólemez a délutáni szabadedzésen, de a holland pilóta nem csak ezért nevezte „átlagosnak” a pénteki szereplését. Daniel Ricciardo autója szintén nem vészelte át a napot egyben, nála az első szárnyból tört le egy darab a túlzott kerékvető-használat miatt.

Ennek ellenére egyikük sem neheztelt a Red Bull Ring híresen durva rázókőire, mindketten azt mondták, hogy egyszerűen el kell kerülni őket és a pálya határain belül kell maradniuk. Ricciardo úgy vélte, ha már falak nincsenek az aszfaltcsík körül, a durva kerékvetők legalább jó fegyelmező eszközök.

„Mókás volt ma vezetni. Gyorsan véget ér a kör, de ez izgalmas egy perc, ráadásul így a különbségek is nagyon szorosak. A délelőtt jobban sikerült, úgyhogy van még hova gyorsulni. A két edzés között változtattunk ezt-azt, úgyhogy szerintem megtaláljuk az arany középutat” – mondta Ricciardo, aki Lewis Hamiltonhoz hasonlóan jobbnak érezte a lágy gumit az ultralágynál.

Délután jobb kört mentem a szuperlággyal, mint az ultralággyal. Meglepő, hogy Lewis is a lággyal volt a leggyorsabb. A gumik nagyon közel vannak egymáshoz, úgyhogy érdekesek lesznek a stratégiák.

Míg Ricciardo helyzete inkább Hamiltonéra, Verstappené talán Vettelére hasonlított jobban, mivel a Ferrari pilótájához hasonlóan az ő autóján is megsérült a padlólemez, de ahogy Vettelnél, úgy nála sem a betonhurkák, hanem a rázókő által keltett vibráció okozott kárt. Verstappen erre vezette vissza, hogy délután nem érezte jól magát az autóban.

„Dolgoznunk kell még a beállításokon, mert úgy érzem, a kanyarokban még nem vagyunk elég gyorsak, és azt tudjuk, hogy az egyenesben hátrányban vagyunk, úgyhogy ezt be kell hoznunk, ahol csak lehet. Talán azért is alakult így, mert a balansz nem tűnt kifejezetten jónak. Átnézzük az adatokat, mert most nem vagyok túlságosan elégedett.”

Verstappen azt reméli, hogy ha jól sikerül az időmérője, a futamon a harmadik DRS-zóna kedvezhet neki.

„Amikor majd az autó jó visszajelzéseket ad, akkor szerintem a gumik is működni fognak és akkor minden könnyebb lesz. A kerékvetők eléggé aggresszívak, de már évek óta ilyenek, úgyhogy mindet el kell kerülni. Ez mindenkinek ugyanaz. Persze, kárt tehetnek az első szárnyban, de ha falak lennének ott, akkor nekimennénk, úgyhogy el kell kerülni őket.”